हेक्टर SUV को खरीदने 'गोल्डन चांस', पूरे ₹50000 सस्ते में मिल रही; इसमें 5-6-7 सीटर ऑप्शन मिलेंगे

कंपनी हेक्टर पर 50,000 रुपए तक के बेनिफिट के साथ उपलब्ध है। ग्राहक 10,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 20,000 रुपए का लॉयल्टी बेनिफिट और 20,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। हेक्टर को 5, 6 और 7-सीट कॉन्फिगरेशन में खरीद सकते हैं।

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MG मोटर इंडिया अपनी हेक्टर फेसलिफ्ट पर इस महीने यानी जून 2026 में डिस्काउंट लेकर आई है। कंपनी हेक्टर पर 50,000 रुपए तक के बेनिफिट के साथ उपलब्ध है। ग्राहक 10,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 20,000 रुपए का लॉयल्टी बेनिफिट और 20,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। हेक्टर को 5, 6 और 7-सीट कॉन्फिगरेशन में खरीद सकते हैं। हेक्टर की एक्स-शोरूम कीमतें 11.99 लाख से 19.49 लाख रुपए के बीच हैं। भारत में इसका मुकाबला टाटा हैरियर, टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार, महिंद्रा XUV 7XO और जीप कम्पास जैसे मॉडल से होता है।

नई MG हेक्टर का डिजाइन, फीचर्स और इंजन पिछला फेसलिफ्ट 2023 में हुआ था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट में नए डिजाइन एलिमेंट्स शामिल हैं। 2026 MG हेक्टर में नए ग्रिल डिजाइन के साथ अपडेटेड फ्रंट फेसिया और बदला हुआ फ्रंट बंपर मिलेगा। इसका स्लीक LED सेटअप वैसा ही लगता है, जबकि पिछले हिस्से में भी नया बंपर डिजाइन होगा। फेसलिफ्टेड मॉडल के एलॉय व्हील्स के लिए नए डिजाइन मिलते दिख रहे हैं, जिनके साइज 19-इंच यूनिट तक होने की उम्मीद है।

2026 हेक्टर में काफी हद तक मौजूदा टेक सूट को बनाए रखने की उम्मीद है, जिसमें कुछ संभावित बदलाव भी शामिल हो सकते हैं। जैसे वेंटिलेटेड रियर सीटें और इसके वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए अपडेटेड इंटरफेस मिलेगा। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, पावर्ड ड्राइवर सीट और एयर प्यूरीफायर जैसे दूसरे फीचर्स मिलते रहेंगे। हेक्टर MG के i-SMART सुइट के जरिए कनेक्टेड कार टेक को भी सपोर्ट करता है, जिससे रिमोट व्हीकल कंट्रोल, रियल-टाइम डायग्नोस्टिक्स और वॉइस कमांड मिलते हैं।

हेक्टर SUV में नए पावरट्रेन ऑप्शन मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह एक फेसलिफ्ट है और पूरी तरह से जनरेशनल अपग्रेड नहीं है। इसमें या तो 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन या 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता रहेगा। पेट्रोल इंजन 141 bhp का पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क देता है और यह 6-स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स के साथ आता है। डीजल इंजन 167 bhp का पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क देता है। यह सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन तक ही लिमिटेड है।