एक्सचेंज, लॉयल्टी और कॉर्पोरेट; इस धांसू SUV पर ₹1.45 लाख का डिस्काउंट, कीमत घटकर इतनी रह गई

इस महीने हेक्टर के प्री-फेसलिफ्ट वर्जन (MY25) पर 1.45 लाख रुपए तक के फायदे मिलेंगे। सभी सीटिंग कॉन्फिगरेशन वाले पेट्रोल वैरिएंट पर 1.05 लाख रुपए की छूट और 20,000 रुपए के लॉयल्टी और कॉर्पोरेट ऑफर मिल रहे हैं। हालांकि, सभी सीटिंग कॉन्फिगरेशन वाले डीजल वर्जन पर कोई छूट नहीं है।

JSW MG मोटर इंडिया मई 2026 में अपनी न्यू हेक्टर SUV पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस महीने हेक्टर के प्री-फेसलिफ्ट वर्जन (MY25) पर 1.45 लाख रुपए तक के फायदे मिलेंगे। सभी सीटिंग कॉन्फिगरेशन वाले पेट्रोल वैरिएंट पर 1.05 लाख रुपए की छूट और 20,000 रुपए के लॉयल्टी और कॉर्पोरेट ऑफर मिल रहे हैं। हालांकि, सभी सीटिंग कॉन्फिगरेशन वाले डीजल वर्जन पर कोई छूट नहीं है, लेकिन उन पर 50,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और पेट्रोल वर्जन जैसे ही लॉयल्टी और कॉर्पोरेट फायदे मिल रहे हैं।

दूसरी तरफ, नए हेक्टर फेसलिफ्ट के MY25 और 26 यूनिट पर सिर्फ़ 20,000 रुपए का कॉर्पोरेट फायदा मिल रहा है। हेक्टर फेसलिफ्ट में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 143hp की पावर और 250Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 6-स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स के साथ आता है। हेक्टर फेसलिफ्ट की एक्स-शोरूम कीमत 11.99 लाख से 19.69 लाख रुपए के बीच है। इसका मुकाबला महिंद्रा XUV 7XO, टाटा हैरियर, टाटा सफारी और हुंडई अल्काजार जैसी गाड़ियों से है।

नई हेक्टर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस नई हेक्टर का बड़ा ग्रिल साइज में पहले जैसा ही है। हालांकि, अब इसमें डायमंड पैटर्न की जगह नया हनीकॉम्ब डिजाइन दिया गया है जो इसे ज्यादा बोल्ड लुक देता है। नीचे दिए गए एयर डैम के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा, अलॉय व्हील्स को भी नया डिजाइन मिला है जिससे SUV का साइड प्रोफाइल ज्यादा फ्रेश नजर आता है। हालांकि, लाइटिंग सेटअप में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। स्प्लिट हेडलैंप डिजाइन और पीछे की तरफ टेललैंप्स को जोड़ने वाली LED लाइट बार को पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है।

सेफ्टी के मामले में नई हेक्टर को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इसमें 6-एयरबैग, 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा और लेवल-2 ADAS सेफ्टी सूट मिलता है। एसयूवी के ADAS में एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, बेंड क्रूज असिस्ट, ट्रैफिक जैम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, फ्रंट कोलिजन वॉर्निंग और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, एसयूवी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ABS के साथ EBD, ब्रेक असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी दिया गया है।