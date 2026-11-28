खास बात यह है कि हेक्टर के स्पेशल एडिशन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी ये अपनी पुरानी कीमतों पर ही उपलब्ध हैं। फिलहाल MG हेक्टर केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है।

MG मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए अपनी हेक्टर SUV की कीमतों में बदलाव किया है। जिसके बाद इस SUV को खरीदना 15,000 रुपए तक की महंगा हो गया है। इस प्राइस हाइक के बाद इस SUV की नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतें स्टाइल (Style) वैरिएंट के लिए 12.14 लाख रुपए हो गई हैं। वहीं, टॉप-एंड सैवी प्रो (Savvy Pro) वैरिएंट के लिए कीमत 19.65 लाख रुपए तक जाती हैं। बता दें कि MG हेक्टर 5 वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें स्टाइल (Style), सिलेक्ट प्रो (Select Pro), स्मार्ट प्रो (Smart Pro), शार्प प्रो (Sharp Pro) और सैवी प्रो (Savvy Pro) आते हैं।

इस SUV के दो स्पेशल एडिशन स्नोस्टॉर्म (Snowstorm) और ब्लैकस्टॉर्म (Blackstorm) भी आते हैं, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपए से शुरू होती है। खास बात यह है कि इन स्पेशल एडिशन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी ये अपनी पुरानी कीमतों पर ही उपलब्ध हैं। फिलहाल MG हेक्टर केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक, दोनों तरह के गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं, जो अलग-अलग ड्राइविंग यूजर्स की जरूरतों को पूरा करते हैं।

2019 में इंटरनेट SUV के तौर पर आई

हेक्टर साल 2019 में भारत की पहली इंटरनेट SUV के तौर पर लॉन्च हुई थी। हेक्टर ने अपने बोल्ड डिजाइन, सेगमेंट-फर्स्ट टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर-सेंट्रिक इनोवेशन के साथ प्रीमियम SUV सेगमेंट को नई पहचान दी। उसके बाद से इसमें बदलाव किया जा चुका है। अब ऑल-न्यू MG हेक्टर में नई ऑरा हेक्स ग्रिल मिलती है, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर काफी मजबूती है। इसके आगे और पीछे नए ऑरा स्कल्प्ट बंपर दिए गए हैं, जो इसे हर एंगल से मस्कुलर और अट्रेक्टिव लुक देते हैं।

14-इंच HD टचस्क्रीन और जेस्चर कंट्रोल

इंटीरियर की बात करें तो इसमें हाइड्रा ग्लॉस फिनिश और लेदर पैक के साथ तैयार किया गया है, जिसमें लेदर-फिनिश्ड डैशबोर्ड, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, टेलिस्कोपिक एवं टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल हैं। इसमें 14-इंच HD पोर्ट्रेट टचस्क्रीन मिलती है, जो स्मार्ट बूस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें सेगमेंट में पहली बार i-SWIPE टच जेस्चर कंट्रोल दिया गया है, जिसकी मदद से उंगलियों के इशारे से AC सेटिंग्स, म्यूजिक और नेविगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।