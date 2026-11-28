MG हेक्टर को खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने ₹15000 तक बढ़ा दिए; अब नई शुरुआती कीमत इतनी हो गई
खास बात यह है कि हेक्टर के स्पेशल एडिशन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी ये अपनी पुरानी कीमतों पर ही उपलब्ध हैं। फिलहाल MG हेक्टर केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है।
MG मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए अपनी हेक्टर SUV की कीमतों में बदलाव किया है। जिसके बाद इस SUV को खरीदना 15,000 रुपए तक की महंगा हो गया है। इस प्राइस हाइक के बाद इस SUV की नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतें स्टाइल (Style) वैरिएंट के लिए 12.14 लाख रुपए हो गई हैं। वहीं, टॉप-एंड सैवी प्रो (Savvy Pro) वैरिएंट के लिए कीमत 19.65 लाख रुपए तक जाती हैं। बता दें कि MG हेक्टर 5 वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें स्टाइल (Style), सिलेक्ट प्रो (Select Pro), स्मार्ट प्रो (Smart Pro), शार्प प्रो (Sharp Pro) और सैवी प्रो (Savvy Pro) आते हैं।
इस SUV के दो स्पेशल एडिशन स्नोस्टॉर्म (Snowstorm) और ब्लैकस्टॉर्म (Blackstorm) भी आते हैं, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपए से शुरू होती है। खास बात यह है कि इन स्पेशल एडिशन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी ये अपनी पुरानी कीमतों पर ही उपलब्ध हैं। फिलहाल MG हेक्टर केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक, दोनों तरह के गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं, जो अलग-अलग ड्राइविंग यूजर्स की जरूरतों को पूरा करते हैं।
2019 में इंटरनेट SUV के तौर पर आई
हेक्टर साल 2019 में भारत की पहली इंटरनेट SUV के तौर पर लॉन्च हुई थी। हेक्टर ने अपने बोल्ड डिजाइन, सेगमेंट-फर्स्ट टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर-सेंट्रिक इनोवेशन के साथ प्रीमियम SUV सेगमेंट को नई पहचान दी। उसके बाद से इसमें बदलाव किया जा चुका है। अब ऑल-न्यू MG हेक्टर में नई ऑरा हेक्स ग्रिल मिलती है, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर काफी मजबूती है। इसके आगे और पीछे नए ऑरा स्कल्प्ट बंपर दिए गए हैं, जो इसे हर एंगल से मस्कुलर और अट्रेक्टिव लुक देते हैं।
14-इंच HD टचस्क्रीन और जेस्चर कंट्रोल
इंटीरियर की बात करें तो इसमें हाइड्रा ग्लॉस फिनिश और लेदर पैक के साथ तैयार किया गया है, जिसमें लेदर-फिनिश्ड डैशबोर्ड, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, टेलिस्कोपिक एवं टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल हैं। इसमें 14-इंच HD पोर्ट्रेट टचस्क्रीन मिलती है, जो स्मार्ट बूस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें सेगमेंट में पहली बार i-SWIPE टच जेस्चर कंट्रोल दिया गया है, जिसकी मदद से उंगलियों के इशारे से AC सेटिंग्स, म्यूजिक और नेविगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
हेक्टर के सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी की बात करें तो हेक्टर में 6 एयरबैग के साथ लेवल 2 ADAS भी मिलता है। वहीं, ABS के साथ EBD, और ESP जैसी सुरक्षा जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं। कार में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक जाम असिस्ट, लेन वार्निंग, और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं। इसके अलावा, इसमें 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, और वॉयस अलर्ट के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी मिलता है। अभी इस SUV को BNCAP या GNCAP सेफ्टी रेटिंग नहीं मिली है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें