आसमान से सड़क पर गिरीं इस SUV की कीमतें! इसे खरीदने में ग्राहकों के बच जाएंगे पूरे 1.49 लाख रुपए

22 सितंबर से नया GST स्लैब लागू होने वाला है। जिसके चलते छोटी कारों से लेकर महंगी और लग्जरी सभी कारों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, सरकार ने कारों की कीमतों में टैक्स के साथ सेस को भी घटाया है। ऐसे में एमजी की पॉपुलर और मोस्ट सेलिंग SUV हेक्टर की कीमतों में भी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 03:51 PM
एमजी मोटर्स की कारों को खरीदना 3 दिन बाद सस्ता होने वाला है। दरअसल, 22 सितंबर से नया GST स्लैब लागू होने वाला है। जिसके चलते छोटी कारों से लेकर महंगी और लग्जरी सभी कारों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, सरकार ने कारों की कीमतों में टैक्स के साथ सेस को भी घटाया है। ऐसे में एमजी की पॉपुलर और मोस्ट सेलिंग SUV हेक्टर की कीमतों में भी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। कहने को इस कार की कीमत में लगभग 5% टैक्स की कटौती हुई है। इसके बाद भी इसकी कीमतों में 1.49 लाख रुपए का अंदर आ गया है। चलिए हेक्टर के सभी वैरिएंट की कमतों पर एक नजर डालते हैं।

MG हेक्टर 5 में कुल 17 वैरिएंट आते हैं। पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत MG Hector 5 – Style 1.5L Petrol MT वैरिएंट के लिए 14.5 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 14 लाख रुपए हो गई है। यानी इसमें 50 हजार की कटौती हुई है। इसी तरह Hector 5 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT GE वैरिएंट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 22.25 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 20.76 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 1.49 लाख रुपए की कटौती हुई है।

MG हेक्टर 5 की पुरानी और नई एक्स-शोरूम कीमतें (नए GST के बाद)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतकटौती
Hector 5 – Style 1.5L Petrol MT14.5 लाख रुपए14 लाख रुपए50 हजार
Hector 5 – Select Pro 1.5L Petrol MT16.75 लाख रुपए16.17 लाख रुपए58 हजार
Hector 5 – Shine Pro 1.5L Petrol MT16.42 लाख रुपए15.85 लाख रुपए57 हजार
Hector 5 – Smart Pro 1.5L Petrol MT17.5 लाख रुपए16.89 लाख रुपए61 हजार
Hector 5 – Sharp Pro 1.5L Petrol MT19 लाख रुपए18.34 लाख रुपए66 हजार
Hector 5 – Shine Pro 1.5L Petrol CVT17.82 लाख रुपए17.2 लाख रुपए62 हजार
Hector 5 – Select Pro 1.5L Petrol CVT18.15 लाख रुपए17.52 लाख रुपए63 हजार
Hector 5 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT20.4 लाख रुपए19.69 लाख रुपए71 हजार
Hector 5 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT BE20.72 लाख रुपए20 लाख रुपए72 हजार
Hector 5 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT GE22.07 लाख रुपए21.31 लाख रुपए76 हजार
Hector 5 – Savvy Pro 1.5L Petrol CVT21.5 लाख रुपए20.76 लाख रुपए75 हजार
Hector 5 – Select Pro 2.0L Diesel MT18.85 लाख रुपए17.59 लाख रुपए1.26 लाख रुपए
Hector 5 – Shine Pro 2.0L Diesel MT18.52 लाख रुपए17.28 लाख रुपए1.24 लाख रुपए
Hector 5 – Smart Pro 2.0L Diesel MT19.6 लाख रुपए18.29 लाख रुपए1.31 लाख रुपए
Hector 5 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT BE21.42 लाख रुपए19.99 लाख रुपए1.43 लाख रुपए
Hector 5 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT GE22.25 लाख रुपए20.76 लाख रुपए1.49 लाख रुपए
Hector 5 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT21.1 लाख रुपए19.69 लाख रुपए1.41 लाख रुपए
MG हेक्टर 6 में कुल 7 वैरिएंट आते हैं। पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत MG Hector 6 – Sharp Pro 1.5L Petrol MT वैरिएंट के लिए 19.60 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 18.92 लाख रुपए हो गई है। यानी इसमें 68 हजार की कटौती हुई है। इसी तरह Hector 6 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT BE वैरिएंट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 22.02 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 20.55 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 1.47 लाख रुपए की कटौती हुई है।

MG हेक्टर 6 की पुरानी और नई एक्स-शोरूम कीमतें (नए GST के बाद)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतकटौती
Hector 6 – Sharp Pro 1.5L Petrol MT19.6 लाख रुपए18.92 लाख रुपए68 हजार
Hector 6 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT21 लाख रुपए20.27 लाख रुपए73 हजार
Hector 6 – Savvy Pro 1.5L Petrol CVT22.1 लाख रुपए21.34 लाख रुपए76 हजार
Hector 6 – Style 2.0L Diesel MT17.2 लाख रुपए16.05 लाख रुपए1.15 लाख रुपए
Hector 6 – Smart Pro 2.0L Diesel MT20.2 लाख रुपए18.85 लाख रुपए1.35 लाख रुपए
Hector 6 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT BE22.02 लाख रुपए20.55 लाख रुपए1.47 लाख रुपए
Hector 6 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT21.7 लाख रुपए20.25 लाख रुपए1.45 लाख रुपए
MG हेक्टर 7 में कुल 10 वैरिएंट आते हैं। पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत MG Hector 7 – Select Pro 1.5L Petrol MT वैरिएंट के लिए 17.35 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 16.75 लाख रुपए हो गई है। यानी इसमें 60 हजार की कटौती हुई है। इसी तरह Hector 7 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT GE वैरिएंट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 21.95 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 20.48 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 1.47 लाख रुपए की कटौती हुई है।

MG हेक्टर 7 की पुरानी और नई एक्स-शोरूम कीमते (नए GST के बाद)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतकटौती
Hector 7 – Select Pro 1.5L Petrol MT17.35 लाख रुपए16.75 लाख रुपए60 हजार
Hector 7 – Sharp Pro 1.5L Petrol MT19.6 लाख रुपए18.92 लाख रुपए68 हजार
Hector 7 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT21 लाख रुपए20.27 लाख रुपए73 हजार
Hector 7 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT BE21.32 लाख रुपए20.58 लाख रुपए74 हजार
Hector 7 – Savvy Pro 1.5L Petrol CVT22.1 लाख रुपए21.34 लाख रुपए76 हजार
Hector 7 – Style 2.0L Diesel MT17.2 लाख रुपए16.05 लाख रुपए1.15 लाख रुपए
Hector 7 – Select Pro 2.0L Diesel MT19.45 लाख रुपए18.15 लाख रुपए1.30 लाख रुपए
Hector 7 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT BE22.02 लाख रुपए20.55 लाख रुपए1.47 लाख रुपए
Hector 7 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT GE21.95 लाख रुपए20.48 लाख रुपए1.47 लाख रुपए
Hector 7 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT21.7 लाख रुपए20.25 लाख रुपए1.45 लाख रुपए
