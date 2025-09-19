आसमान से सड़क पर गिरीं इस SUV की कीमतें! इसे खरीदने में ग्राहकों के बच जाएंगे पूरे 1.49 लाख रुपए
22 सितंबर से नया GST स्लैब लागू होने वाला है। जिसके चलते छोटी कारों से लेकर महंगी और लग्जरी सभी कारों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, सरकार ने कारों की कीमतों में टैक्स के साथ सेस को भी घटाया है। ऐसे में एमजी की पॉपुलर और मोस्ट सेलिंग SUV हेक्टर की कीमतों में भी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।
एमजी मोटर्स की कारों को खरीदना 3 दिन बाद सस्ता होने वाला है। दरअसल, 22 सितंबर से नया GST स्लैब लागू होने वाला है। जिसके चलते छोटी कारों से लेकर महंगी और लग्जरी सभी कारों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, सरकार ने कारों की कीमतों में टैक्स के साथ सेस को भी घटाया है। ऐसे में एमजी की पॉपुलर और मोस्ट सेलिंग SUV हेक्टर की कीमतों में भी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। कहने को इस कार की कीमत में लगभग 5% टैक्स की कटौती हुई है। इसके बाद भी इसकी कीमतों में 1.49 लाख रुपए का अंदर आ गया है। चलिए हेक्टर के सभी वैरिएंट की कमतों पर एक नजर डालते हैं।
MG हेक्टर 5 में कुल 17 वैरिएंट आते हैं। पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत MG Hector 5 – Style 1.5L Petrol MT वैरिएंट के लिए 14.5 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 14 लाख रुपए हो गई है। यानी इसमें 50 हजार की कटौती हुई है। इसी तरह Hector 5 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT GE वैरिएंट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 22.25 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 20.76 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 1.49 लाख रुपए की कटौती हुई है।
|MG हेक्टर 5 की पुरानी और नई एक्स-शोरूम कीमतें (नए GST के बाद)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कटौती
|Hector 5 – Style 1.5L Petrol MT
|14.5 लाख रुपए
|14 लाख रुपए
|50 हजार
|Hector 5 – Select Pro 1.5L Petrol MT
|16.75 लाख रुपए
|16.17 लाख रुपए
|58 हजार
|Hector 5 – Shine Pro 1.5L Petrol MT
|16.42 लाख रुपए
|15.85 लाख रुपए
|57 हजार
|Hector 5 – Smart Pro 1.5L Petrol MT
|17.5 लाख रुपए
|16.89 लाख रुपए
|61 हजार
|Hector 5 – Sharp Pro 1.5L Petrol MT
|19 लाख रुपए
|18.34 लाख रुपए
|66 हजार
|Hector 5 – Shine Pro 1.5L Petrol CVT
|17.82 लाख रुपए
|17.2 लाख रुपए
|62 हजार
|Hector 5 – Select Pro 1.5L Petrol CVT
|18.15 लाख रुपए
|17.52 लाख रुपए
|63 हजार
|Hector 5 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT
|20.4 लाख रुपए
|19.69 लाख रुपए
|71 हजार
|Hector 5 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT BE
|20.72 लाख रुपए
|20 लाख रुपए
|72 हजार
|Hector 5 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT GE
|22.07 लाख रुपए
|21.31 लाख रुपए
|76 हजार
|Hector 5 – Savvy Pro 1.5L Petrol CVT
|21.5 लाख रुपए
|20.76 लाख रुपए
|75 हजार
|Hector 5 – Select Pro 2.0L Diesel MT
|18.85 लाख रुपए
|17.59 लाख रुपए
|1.26 लाख रुपए
|Hector 5 – Shine Pro 2.0L Diesel MT
|18.52 लाख रुपए
|17.28 लाख रुपए
|1.24 लाख रुपए
|Hector 5 – Smart Pro 2.0L Diesel MT
|19.6 लाख रुपए
|18.29 लाख रुपए
|1.31 लाख रुपए
|Hector 5 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT BE
|21.42 लाख रुपए
|19.99 लाख रुपए
|1.43 लाख रुपए
|Hector 5 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT GE
|22.25 लाख रुपए
|20.76 लाख रुपए
|1.49 लाख रुपए
|Hector 5 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT
|21.1 लाख रुपए
|19.69 लाख रुपए
|1.41 लाख रुपए
MG हेक्टर 6 में कुल 7 वैरिएंट आते हैं। पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत MG Hector 6 – Sharp Pro 1.5L Petrol MT वैरिएंट के लिए 19.60 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 18.92 लाख रुपए हो गई है। यानी इसमें 68 हजार की कटौती हुई है। इसी तरह Hector 6 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT BE वैरिएंट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 22.02 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 20.55 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 1.47 लाख रुपए की कटौती हुई है।
|MG हेक्टर 6 की पुरानी और नई एक्स-शोरूम कीमतें (नए GST के बाद)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कटौती
|Hector 6 – Sharp Pro 1.5L Petrol MT
|19.6 लाख रुपए
|18.92 लाख रुपए
|68 हजार
|Hector 6 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT
|21 लाख रुपए
|20.27 लाख रुपए
|73 हजार
|Hector 6 – Savvy Pro 1.5L Petrol CVT
|22.1 लाख रुपए
|21.34 लाख रुपए
|76 हजार
|Hector 6 – Style 2.0L Diesel MT
|17.2 लाख रुपए
|16.05 लाख रुपए
|1.15 लाख रुपए
|Hector 6 – Smart Pro 2.0L Diesel MT
|20.2 लाख रुपए
|18.85 लाख रुपए
|1.35 लाख रुपए
|Hector 6 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT BE
|22.02 लाख रुपए
|20.55 लाख रुपए
|1.47 लाख रुपए
|Hector 6 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT
|21.7 लाख रुपए
|20.25 लाख रुपए
|1.45 लाख रुपए
MG हेक्टर 7 में कुल 10 वैरिएंट आते हैं। पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत MG Hector 7 – Select Pro 1.5L Petrol MT वैरिएंट के लिए 17.35 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 16.75 लाख रुपए हो गई है। यानी इसमें 60 हजार की कटौती हुई है। इसी तरह Hector 7 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT GE वैरिएंट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 21.95 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 20.48 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 1.47 लाख रुपए की कटौती हुई है।
|MG हेक्टर 7 की पुरानी और नई एक्स-शोरूम कीमते (नए GST के बाद)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कटौती
|Hector 7 – Select Pro 1.5L Petrol MT
|17.35 लाख रुपए
|16.75 लाख रुपए
|60 हजार
|Hector 7 – Sharp Pro 1.5L Petrol MT
|19.6 लाख रुपए
|18.92 लाख रुपए
|68 हजार
|Hector 7 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT
|21 लाख रुपए
|20.27 लाख रुपए
|73 हजार
|Hector 7 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT BE
|21.32 लाख रुपए
|20.58 लाख रुपए
|74 हजार
|Hector 7 – Savvy Pro 1.5L Petrol CVT
|22.1 लाख रुपए
|21.34 लाख रुपए
|76 हजार
|Hector 7 – Style 2.0L Diesel MT
|17.2 लाख रुपए
|16.05 लाख रुपए
|1.15 लाख रुपए
|Hector 7 – Select Pro 2.0L Diesel MT
|19.45 लाख रुपए
|18.15 लाख रुपए
|1.30 लाख रुपए
|Hector 7 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT BE
|22.02 लाख रुपए
|20.55 लाख रुपए
|1.47 लाख रुपए
|Hector 7 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT GE
|21.95 लाख रुपए
|20.48 लाख रुपए
|1.47 लाख रुपए
|Hector 7 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT
|21.7 लाख रुपए
|20.25 लाख रुपए
|1.45 लाख रुपए
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।