आसमान से सड़क पर गिरीं इस SUV की कीमतें! इसे खरीदने में ग्राहकों के बच जाएंगे पूरे 1.49 लाख रुपए

22 सितंबर से नया GST स्लैब लागू होने वाला है। जिसके चलते छोटी कारों से लेकर महंगी और लग्जरी सभी कारों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, सरकार ने कारों की कीमतों में टैक्स के साथ सेस को भी घटाया है। ऐसे में एमजी की पॉपुलर और मोस्ट सेलिंग SUV हेक्टर की कीमतों में भी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।

एमजी मोटर्स की कारों को खरीदना 3 दिन बाद सस्ता होने वाला है। दरअसल, 22 सितंबर से नया GST स्लैब लागू होने वाला है। जिसके चलते छोटी कारों से लेकर महंगी और लग्जरी सभी कारों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, सरकार ने कारों की कीमतों में टैक्स के साथ सेस को भी घटाया है। ऐसे में एमजी की पॉपुलर और मोस्ट सेलिंग SUV हेक्टर की कीमतों में भी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। कहने को इस कार की कीमत में लगभग 5% टैक्स की कटौती हुई है। इसके बाद भी इसकी कीमतों में 1.49 लाख रुपए का अंदर आ गया है। चलिए हेक्टर के सभी वैरिएंट की कमतों पर एक नजर डालते हैं।

MG हेक्टर 5 में कुल 17 वैरिएंट आते हैं। पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत MG Hector 5 – Style 1.5L Petrol MT वैरिएंट के लिए 14.5 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 14 लाख रुपए हो गई है। यानी इसमें 50 हजार की कटौती हुई है। इसी तरह Hector 5 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT GE वैरिएंट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 22.25 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 20.76 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 1.49 लाख रुपए की कटौती हुई है।

MG हेक्टर 5 की पुरानी और नई एक्स-शोरूम कीमतें (नए GST के बाद) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत कटौती Hector 5 – Style 1.5L Petrol MT 14.5 लाख रुपए 14 लाख रुपए 50 हजार Hector 5 – Select Pro 1.5L Petrol MT 16.75 लाख रुपए 16.17 लाख रुपए 58 हजार Hector 5 – Shine Pro 1.5L Petrol MT 16.42 लाख रुपए 15.85 लाख रुपए 57 हजार Hector 5 – Smart Pro 1.5L Petrol MT 17.5 लाख रुपए 16.89 लाख रुपए 61 हजार Hector 5 – Sharp Pro 1.5L Petrol MT 19 लाख रुपए 18.34 लाख रुपए 66 हजार Hector 5 – Shine Pro 1.5L Petrol CVT 17.82 लाख रुपए 17.2 लाख रुपए 62 हजार Hector 5 – Select Pro 1.5L Petrol CVT 18.15 लाख रुपए 17.52 लाख रुपए 63 हजार Hector 5 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT 20.4 लाख रुपए 19.69 लाख रुपए 71 हजार Hector 5 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT BE 20.72 लाख रुपए 20 लाख रुपए 72 हजार Hector 5 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT GE 22.07 लाख रुपए 21.31 लाख रुपए 76 हजार Hector 5 – Savvy Pro 1.5L Petrol CVT 21.5 लाख रुपए 20.76 लाख रुपए 75 हजार Hector 5 – Select Pro 2.0L Diesel MT 18.85 लाख रुपए 17.59 लाख रुपए 1.26 लाख रुपए Hector 5 – Shine Pro 2.0L Diesel MT 18.52 लाख रुपए 17.28 लाख रुपए 1.24 लाख रुपए Hector 5 – Smart Pro 2.0L Diesel MT 19.6 लाख रुपए 18.29 लाख रुपए 1.31 लाख रुपए Hector 5 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT BE 21.42 लाख रुपए 19.99 लाख रुपए 1.43 लाख रुपए Hector 5 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT GE 22.25 लाख रुपए 20.76 लाख रुपए 1.49 लाख रुपए Hector 5 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT 21.1 लाख रुपए 19.69 लाख रुपए 1.41 लाख रुपए

MG हेक्टर 6 में कुल 7 वैरिएंट आते हैं। पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत MG Hector 6 – Sharp Pro 1.5L Petrol MT वैरिएंट के लिए 19.60 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 18.92 लाख रुपए हो गई है। यानी इसमें 68 हजार की कटौती हुई है। इसी तरह Hector 6 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT BE वैरिएंट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 22.02 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 20.55 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 1.47 लाख रुपए की कटौती हुई है।

MG हेक्टर 6 की पुरानी और नई एक्स-शोरूम कीमतें (नए GST के बाद) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत कटौती Hector 6 – Sharp Pro 1.5L Petrol MT 19.6 लाख रुपए 18.92 लाख रुपए 68 हजार Hector 6 – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT 21 लाख रुपए 20.27 लाख रुपए 73 हजार Hector 6 – Savvy Pro 1.5L Petrol CVT 22.1 लाख रुपए 21.34 लाख रुपए 76 हजार Hector 6 – Style 2.0L Diesel MT 17.2 लाख रुपए 16.05 लाख रुपए 1.15 लाख रुपए Hector 6 – Smart Pro 2.0L Diesel MT 20.2 लाख रुपए 18.85 लाख रुपए 1.35 लाख रुपए Hector 6 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT BE 22.02 लाख रुपए 20.55 लाख रुपए 1.47 लाख रुपए Hector 6 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT 21.7 लाख रुपए 20.25 लाख रुपए 1.45 लाख रुपए

MG हेक्टर 7 में कुल 10 वैरिएंट आते हैं। पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत MG Hector 7 – Select Pro 1.5L Petrol MT वैरिएंट के लिए 17.35 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 16.75 लाख रुपए हो गई है। यानी इसमें 60 हजार की कटौती हुई है। इसी तरह Hector 7 – Sharp Pro 2.0L Diesel MT GE वैरिएंट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 21.95 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 20.48 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 1.47 लाख रुपए की कटौती हुई है।