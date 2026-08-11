इस SUV ने भारत में पूरे किए 7 साल, कंपनी ने ग्राहकों के लिए खोला गिफ्ट का पिटारा; 100% फंडिंग सपोर्ट मिलेगी
कंपनी ने अगस्त 2026 के दौरान व्हीकल खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक स्पेशल 'एनिवर्सरी प्रोग्राम' की घोषणा की है। SUV ग्राहकों के लिए यह सीमित अवधि का प्रोग्राम 60,000 रुपए तक के बेनिफिट देता है। इसमें एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, कॉर्पोरेट लाभ और एनिवर्सरी डिस्काउंट शामिल हैं।
भारत में अपनी पॉपुलर SUV MG हेक्टर (MG Hector) के सफल 7 साल पूरे होने के मौके पर JSW MG मोटर इंडिया ने अगस्त 2026 के दौरान व्हीकल खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक स्पेशल 'एनिवर्सरी प्रोग्राम' की घोषणा की है। SUV ग्राहकों के लिए यह सीमित अवधि का प्रोग्राम 60,000 रुपए तक के बेनिफिट देता है। इसमें एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, कॉर्पोरेट लाभ और एनिवर्सरी डिस्काउंट शामिल हैं। ऑल-न्यू MG हेक्टर रेंज की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.99 लाख रुपए है। न्यू हेक्टर पर 84 महीने (7 साल) तक की अवधि के लिए 100% ऑन-रोड प्राइस फाइनेंसिंग की सुविधा मिलती है। नए SUV एक्सेसरीज पर भी 100% फंडिंग सपोर्ट का फायदा मिलेगा।
इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए JSW MG मोटर इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, विनय रैना ने कहा, "पिछले 7 सालों में MG हेक्टर का सफर बेहद शानदार रहा है। इसने हजारों भारतीय परिवारों का विश्वास जीता है और SUV सेगमेंट में उम्मीदों को एक नया कम्फर्ट दिया है। इस महत्वपूर्ण पड़ाव का जश्न मनाते हुए, हम अपने ग्राहकों को एक ऐसे ऑनरशिप प्रोग्राम के जरिए धन्यवाद देना चाहते हैं, जो गाड़ी की खरीद से भी बढ़कर वैल्यू प्रदान करता है। यह एनिवर्सरी प्रोग्राम हमारी 'कस्टमर-फर्स्ट' सोच और MG हेक्टर के ओनरशिप एक्सपीरियंस को और भी बेहतरीन बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"
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MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 10.99 - 20.19 लाख
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
साल 2019 में भारत की पहली 'इंटरनेट SUV' के रूप में शुरुआत करने वाली MG हेक्टर ने अपने बोल्ड डिजाइन, सेगमेंट-फर्स्ट टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर-सेंट्रिक इनोवेशन के साथ प्रीमियम SUV सेगमेंट को नई पहचान दी। अपने 7वें साल में प्रवेश करते हुए, कंपनी का यह एनिवर्सरी प्रोग्राम ग्राहकों के भरोसे का सम्मान करने और प्रीमियम SUV के मालिकाना हक को और अधिक सुलभ बनाने का प्रयास है। इससे पहले चालू वर्ष में ही JSW MG मोटर इंडिया ने ऑल-न्यू MG हेक्टर पेश करके अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत किया था। नए मॉडल में रिफ्रेश्ड स्टाइलिंग, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और बेहतर कम्फर्टेबल फीचर्स दिए गए हैं।
ऑल-न्यू MG हेक्टर में नई 'ऑरा हेक्स ग्रिल' दी गई है, जिसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मजबूती और सटीकता का प्रतीक है। इसके आगे और पीछे नए 'ऑरा स्कल्प्ट बंपर' दिए गए हैं, जो इसे हर एंगल से मस्कुलर और आकर्षक लुक देते हैं। गाड़ी में 'ऑरा बोल्ट अलॉय व्हील्स' लगाए गए हैं, जो खड़े रहने पर भी गतिशीलता का अहसास कराते हैं। दो नए मॉडर्न एक्सटीरियर कलर सेलाडॉन ब्लू और पर्ल व्हाइट इसके लुक को और भी प्रीमियम बनाते हैं।
इंटीरियर को 'हाइड्रा ग्लॉस फिनिश' और लेदर पैक के साथ तैयार किया गया है, जिसमें लेदर-फिनिश्ड डैशबोर्ड, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, टेलिस्कोपिक एवं टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल हैं। ऑल-न्यू हेक्टर में सेगमेंट की सबसे बड़ी 14-इंच HD पोर्ट्रेट टचस्क्रीन दी गई है, जो स्मार्ट बूस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके अलावा, इसमें सेगमेंट में पहली बार i-SWIPE टच जेस्चर कंट्रोल दिया गया है, जिसकी मदद से दो या तीन उंगलियों के इशारे से एसी सेटिंग्स, म्यूजिक और नेविगेशन को कंट्रोल किया जा सकता है।
सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाते हुए इसमें डिजिटल ब्लूटूथ कुंजी, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस अलर्ट्स और रिमोट एसी कंट्रोल जैसी सुविधाएं दी गई हैं। ड्राइवर इंटरफेस के लिए 17.78 सेमी एलसीडी स्क्रीन के साथ फुल डिजिटल क्लस्टर और 70 से अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स मौजूद हैं। ऑल-न्यू MG हेक्टर रेंज की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतें 11.99 लाख रुपए से होती है। कंपनी इस पर 100% ऑन-रोड प्राइस फाइनेंसिंग की सुविधा 84 महीने (7 साल) तक के लिए दे रही है। वहीं, नए SUV एक्सेसरीज की खरीद पर भी 100% फंडिंग भी मिलेगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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