इस SUV ने भारत में पूरे किए 7 साल, कंपनी ने ग्राहकों के लिए खोला गिफ्ट का पिटारा; 100% फंडिंग सपोर्ट मिलेगी

कंपनी ने अगस्त 2026 के दौरान व्हीकल खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक स्पेशल 'एनिवर्सरी प्रोग्राम' की घोषणा की है। SUV ग्राहकों के लिए यह सीमित अवधि का प्रोग्राम 60,000 रुपए तक के बेनिफिट देता है। इसमें एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, कॉर्पोरेट लाभ और एनिवर्सरी डिस्काउंट शामिल हैं।

कंपनी ने ग्राहकों के लिए खोला गिफ्ट का पिटारा

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भारत में अपनी पॉपुलर SUV MG हेक्टर (MG Hector) के सफल 7 साल पूरे होने के मौके पर JSW MG मोटर इंडिया ने अगस्त 2026 के दौरान व्हीकल खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक स्पेशल 'एनिवर्सरी प्रोग्राम' की घोषणा की है। SUV ग्राहकों के लिए यह सीमित अवधि का प्रोग्राम 60,000 रुपए तक के बेनिफिट देता है। इसमें एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, कॉर्पोरेट लाभ और एनिवर्सरी डिस्काउंट शामिल हैं। ऑल-न्यू MG हेक्टर रेंज की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.99 लाख रुपए है। न्यू हेक्टर पर 84 महीने (7 साल) तक की अवधि के लिए 100% ऑन-रोड प्राइस फाइनेंसिंग की सुविधा मिलती है। नए SUV एक्सेसरीज पर भी 100% फंडिंग सपोर्ट का फायदा मिलेगा।

इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए JSW MG मोटर इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, विनय रैना ने कहा, "पिछले 7 सालों में MG हेक्टर का सफर बेहद शानदार रहा है। इसने हजारों भारतीय परिवारों का विश्वास जीता है और SUV सेगमेंट में उम्मीदों को एक नया कम्फर्ट दिया है। इस महत्वपूर्ण पड़ाव का जश्न मनाते हुए, हम अपने ग्राहकों को एक ऐसे ऑनरशिप प्रोग्राम के जरिए धन्यवाद देना चाहते हैं, जो गाड़ी की खरीद से भी बढ़कर वैल्यू प्रदान करता है। यह एनिवर्सरी प्रोग्राम हमारी 'कस्टमर-फर्स्ट' सोच और MG हेक्टर के ओनरशिप एक्सपीरियंस को और भी बेहतरीन बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

साल 2019 में भारत की पहली 'इंटरनेट SUV' के रूप में शुरुआत करने वाली MG हेक्टर ने अपने बोल्ड डिजाइन, सेगमेंट-फर्स्ट टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर-सेंट्रिक इनोवेशन के साथ प्रीमियम SUV सेगमेंट को नई पहचान दी। अपने 7वें साल में प्रवेश करते हुए, कंपनी का यह एनिवर्सरी प्रोग्राम ग्राहकों के भरोसे का सम्मान करने और प्रीमियम SUV के मालिकाना हक को और अधिक सुलभ बनाने का प्रयास है। इससे पहले चालू वर्ष में ही JSW MG मोटर इंडिया ने ऑल-न्यू MG हेक्टर पेश करके अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत किया था। नए मॉडल में रिफ्रेश्ड स्टाइलिंग, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और बेहतर कम्फर्टेबल फीचर्स दिए गए हैं।

ऑल-न्यू MG हेक्टर में नई 'ऑरा हेक्स ग्रिल' दी गई है, जिसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मजबूती और सटीकता का प्रतीक है। इसके आगे और पीछे नए 'ऑरा स्कल्प्ट बंपर' दिए गए हैं, जो इसे हर एंगल से मस्कुलर और आकर्षक लुक देते हैं। गाड़ी में 'ऑरा बोल्ट अलॉय व्हील्स' लगाए गए हैं, जो खड़े रहने पर भी गतिशीलता का अहसास कराते हैं। दो नए मॉडर्न एक्सटीरियर कलर सेलाडॉन ब्लू और पर्ल व्हाइट इसके लुक को और भी प्रीमियम बनाते हैं।

इंटीरियर को 'हाइड्रा ग्लॉस फिनिश' और लेदर पैक के साथ तैयार किया गया है, जिसमें लेदर-फिनिश्ड डैशबोर्ड, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, टेलिस्कोपिक एवं टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल हैं। ऑल-न्यू हेक्टर में सेगमेंट की सबसे बड़ी 14-इंच HD पोर्ट्रेट टचस्क्रीन दी गई है, जो स्मार्ट बूस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके अलावा, इसमें सेगमेंट में पहली बार i-SWIPE टच जेस्चर कंट्रोल दिया गया है, जिसकी मदद से दो या तीन उंगलियों के इशारे से एसी सेटिंग्स, म्यूजिक और नेविगेशन को कंट्रोल किया जा सकता है।