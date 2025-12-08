Hindustan Hindi News
छप्परफाड़ डिस्काउंट: दिसंबर में ₹90000 तक सस्ती मिल रही क्रेटा के टक्कर वाली ये धांसू 5-सीटर SUV

संक्षेप:

एमजी अपने अलग-अलग मॉडलों पर दिसंबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर एसयूवी एमजी हेक्टर पर भी हजारों रुपये का डिस्काउंट उपलब्ध है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

Dec 08, 2025 03:36 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
दमदार इंजन से लैस है हेक्टर

अगर पावरट्रेन की बात करें तो एमजी हेक्टर में ग्राहकों को 2 इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 1.5-लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन से लैस है जो 143bhp की अधिकतम पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में दूसरा 2.0-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है जो 170bhp की अधिकतम पावर और 350Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है।

इतनी है एसयूवी की कीमत

फीचर्स के तौर पर एमजी हेक्टर में 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 14-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी और पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है। इसके अलावा, ग्राहकों की सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, ADAS टेक्नोलॉजी के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

इतनी है कीमत

बता दें कि एमजी हेक्टर का मुकाबला मार्केट में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और टाटा हैरियर जैसी एसयूवी से होता है। भारतीय मार्केट में एमजी हेक्टर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 20.76 लाख रुपये तक जाती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
