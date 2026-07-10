तहलका मचाने आ रही MG Hector Hawk, 16 जुलाई को होगी धमाकेदार एंट्री, मिलेंगे कमाल के फीचर

JSW MG Motor 16 जुलाई को भारत में नई एसयूवी को लाने वाला है। यह एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी होगी। रिपोर्ट के अनुसार इसका नाम MG Hector Hawk हो सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।

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JSW MG Motor की एसयूवी मार्केट में एंट्री करने वाली हैं। कंपनी इस साल दिवाली तक इंडियन मार्केट में दो नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें एक प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और दूसरी फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। दोनों मॉडल चीन में बिकने वाली Wuling Starlight 560 पर बेस्ड होंगे। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन दोनों एसयूवी के नाम को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। इसी बीच Cartoq की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि आने वाली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी का नाम MG Hector Hawk हो सकता है। कंपनी इस नई PHEV SUV को 16 जुलाई 2026 को ऑफिशियली अनवील करने वाली है।

Wuling Starlight 560 पर होगी आधारित नई हेक्टर हॉक और इसका इलेक्ट्रिक वर्जन चीन में बिकने वाली Wuling Starlight 560 पर बेस्ड होंगे। ऐसे में उम्मीद है कि दोनों एसयूवी में प्लेटफॉर्म, कई मैकेनिकल पार्ट्स और पावरट्रेन टेक्नोलॉजी काफी हद तक एक जैसी होगी। हालांकि, भारतीय बाजार के लिए कंपनी ने अभी तक इंजन और बैटरी से जुड़ी ऑफिशियल डीटेल नहीं दी है।

1,100KM तक का ड्राइविंग रेंज चीन में उपलब्ध Wuling Starlight 560 PHEV में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5 kWh का बैटरी पैक मिलता है। यह सिस्टम 197 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह SUV केवल इलेक्ट्रिक मोड में 100 किलोमीटर तक चल सकती है। वहीं, पेट्रोल इंजन और बैटरी को मिलाकर इसकी टोटल ड्राइविंग रेंज 1,100 किलोमीटर तक हो जाती है। उम्मीद है कि भारत में आने वाली हेक्टर हॉक PHEV में भी इसी तरह का पावरट्रेन देखने को मिल सकता है।

इलेक्ट्रिक वर्जन में 500KM तक की रेंज रिपोर्ट्स के मुताबिक हेक्टर हॉक ईवी में 56.7 kWh का बैटरी पैक दिया जा सकता है। इसके साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी, जो 236 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक एसयूवी एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर (CLTC) तक की रेंज दे सकती है। परफॉर्मेंस की बात करें, तो यह एसयूवी 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 13 सेकंड में पकड़ सकती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड टॉप स्पीड 160 किमी/घंटा होगी। DC फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी को 30% से 80% तक सिर्फ 20 मिनट में चार्ज किया जा सकेगा। वहीं, AC चार्जर से बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में करीब 9.2 घंटे का समय लगेगा।