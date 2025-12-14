Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़mg hector facelift will enter the indian market on 15 december 2025
इंतजार खत्म! कल नए अवतार में होगी एमजी के इस दमदार SUV की एंट्री; जानिए कितना होगा बदलाव

इंतजार खत्म! कल नए अवतार में होगी एमजी के इस दमदार SUV की एंट्री; जानिए कितना होगा बदलाव

संक्षेप:

एमजी मोटर अपनी पॉपुलर SUV हेक्टर को नए अवतार में पेश करने जा रही है। कंपनी एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट (MG Hector Facelift) को भारत में 15 दिसंबर, 2025 को लॉन्च करने जा रही है।

Dec 14, 2025 03:38 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
इतना बदल सकता है एक्सटीरियर

डिजाइन की बात करें तो 2026 एमजी हेक्टर में सबसे बड़ा बदलाव इसके एक्सटीरियर में देखने को मिलेगा। सामने की तरफ SUV को बड़ा और ज्यादा बोल्ड ग्रिल मिल सकता है जो इसकी रोड प्रेजेंस को और मजबूत बनाएगा। इसके साथ फ्रंट और रियर बंपर को भी नया डिजाइन दिया जाएगा। एमजी की पहचान रही क्रोम फिनिशिंग इस बार भी डिजाइन का अहम हिस्सा बनी रहेगी जिससे SUV का प्रीमियम लुक बरकरार रहेगा। इसके अलावा, नई डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं।

इंटीरियर भी होगा दमदार

इंटीरियर को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, फेसलिफ्ट मॉडल में केबिन को फ्रेश लुक देने के लिए नए अपहोल्स्ट्री ऑप्शन और नए कलर थीम्स मिलने की उम्मीद है। हेक्टर की बड़ी वर्टिकल टचस्क्रीन पहले की तरह ही बनी रहेगी। इसका यूजर इंटरफेस पहले से ज्यादा मॉडर्न और आसान बनाया जा सकता है। फीचर्स के मामले में भी एमजी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मौजूदा सभी पॉपुलर फीचर्स जारी रहेंगे।

नहीं बदलेगा पावरट्रेन

सेफ्टी और इंजन के मामले में नई हेक्टर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्किंग सेंसर्स, हिल असिस्ट और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड रहेंगे। इंजन ऑप्शन में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0-लीटर टर्बो डीजल यूनिट मिलती रहेगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

