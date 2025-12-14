इंतजार खत्म! कल नए अवतार में होगी एमजी के इस दमदार SUV की एंट्री; जानिए कितना होगा बदलाव

संक्षेप: एमजी मोटर अपनी पॉपुलर SUV हेक्टर को नए अवतार में पेश करने जा रही है। कंपनी एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट (MG Hector Facelift) को भारत में 15 दिसंबर, 2025 को लॉन्च करने जा रही है।

Dec 14, 2025 03:38 pm IST

एमजी मोटर अपनी पॉपुलर SUV हेक्टर को नए अवतार में पेश करने जा रही है। कंपनी एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट (MG Hector Facelift) को भारत में 15 दिसंबर, 2025 को लॉन्च करने जा रही है। इस फेसलिफ्ट के साथ एमजी का फोकस हेक्टर को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाना और बाजार में दोबारा ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ाना है। हेक्टर पहले ही अपने साइज, फीचर्स और रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है। अब नए अपडेट्स के साथ इसे और फ्रेश लुक देने की कोशिश की जा रही है। आइए जानते हैं एमजी हेक्टर में होने जा रहे बदलावों के बारे में विस्तार से।

इतना बदल सकता है एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो 2026 एमजी हेक्टर में सबसे बड़ा बदलाव इसके एक्सटीरियर में देखने को मिलेगा। सामने की तरफ SUV को बड़ा और ज्यादा बोल्ड ग्रिल मिल सकता है जो इसकी रोड प्रेजेंस को और मजबूत बनाएगा। इसके साथ फ्रंट और रियर बंपर को भी नया डिजाइन दिया जाएगा। एमजी की पहचान रही क्रोम फिनिशिंग इस बार भी डिजाइन का अहम हिस्सा बनी रहेगी जिससे SUV का प्रीमियम लुक बरकरार रहेगा। इसके अलावा, नई डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं।

इंटीरियर भी होगा दमदार इंटीरियर को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, फेसलिफ्ट मॉडल में केबिन को फ्रेश लुक देने के लिए नए अपहोल्स्ट्री ऑप्शन और नए कलर थीम्स मिलने की उम्मीद है। हेक्टर की बड़ी वर्टिकल टचस्क्रीन पहले की तरह ही बनी रहेगी। इसका यूजर इंटरफेस पहले से ज्यादा मॉडर्न और आसान बनाया जा सकता है। फीचर्स के मामले में भी एमजी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मौजूदा सभी पॉपुलर फीचर्स जारी रहेंगे।