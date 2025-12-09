भारतीय बाजार में अपना डंका बजाने आ रही ये नई SUV, 15 दिसंबर को होगी लॉन्च; जानिए खासियत
JSW MG मोटर इंडिया ने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में खुद को काफी मजबूत कर लिया है। देखते ही देखते ये देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी बन गई। इलेक्ट्रिक मॉडल की डिमांड के कमाल को इस तरह भी समझा जा सकता है कि ICE व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स का रेशियो 30:70 हो गया है।
JSW MG मोटर इंडिया ने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में खुद को काफी मजबूत कर लिया है। देखते ही देखते ये देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी बन गई। इलेक्ट्रिक मॉडल की डिमांड के कमाल को इस तरह भी समझा जा सकता है कि ICE व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स का रेशियो 30:70 हो गया है। कंपनी के लिए विंडसर EV देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। अब कंपनी का फोकस ICE व्हीकल की तरफ भी बढ़ रहा है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर हेक्टर फेसलिफ्ट का एक टीजर जारी किया है। ब्रांड ने यह भी कन्फर्म किया है कि हेक्टर फेसलिफ्ट 15 दिसंबर को लॉन्च होगी। 2019 में लॉन्च होने के बाद से यह SUV का दूसरा फेसलिफ्ट होगा।
हालांकि, हेक्टर के बड़े रीडिजाइन की उम्मीद काफी कम होगी। SUV को ज्यादा प्रीमियम और शानदार लुक देने के लिए ब्रांड फ्रंट ग्रिल पर फिर से काम करेगा। टीजर से ऐसा लगता है कि ग्रिल हनीकॉम्ब डिजाइन से प्रेरित है। इसे क्रोम में फिनिश किया जाएगा। MG लोगो बीच में होगा, लेकिन बंपर में कुछ छोटे-मोटे बदलाव हो सकते हैं। स्प्लिट हेडलैंप डिजाइन को आगे भी रखा जाएगा। तो डे-टाइम रनिंग लैंप फॉगलैंप के ऊपर होगा और हेडलैंप बंपर में नीचे होंगे।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Hector Plus
₹ 17.5 - 23.94 लाख
MG Hector
₹ 14 - 20.96 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 17 - 26 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
साइड की बात करें तो, इसमें मशीन फिनिश वाले नए एलॉय व्हील्स की उम्मीद कर सकते हैं, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और रूफ रेल्स अभी भी वहीं रहेंगे। पीछे की तरफ, बंपर में छोटे-मोटे बदलाव और लाइटिंग एलिमेंट्स में कुछ बदलाव हो सकते हैं। लाइट बार मौजूदा मॉडल से ही लिया जाएगा। हेक्टर फेसलिफ्ट के लिए केबिन के वैसा ही रहने की उम्मीद है। हालांकि, JSW MG मोटर इंडिया डैशबोर्ड और सीटों में कुछ नई अपहोल्स्ट्री और कलर्स दे सकती है। साथ ही, उम्मीद है कि ब्रांड इंफोटेनमेंट सिस्टम में सुधार करेगा, क्योंकि यह लैगी हो सकता है।
फेसलिफ्ट मॉडल में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ड्राइवर सीट और पैनोरमिक सनरूफ जैसे दूसरे फीचर्स भी शामिल होंगे। कंपनी हेक्टर फेसलिफ्ट के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं करेगी। इसमें 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन ही मिलेगा, जो 168 bhp का पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। इसमें 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी है जो 141 bhp की मैक्सिमम पावर और 250 Nm देता है। गियरबॉक्स ऑप्शन में CVT ऑटोमैटिक यूनिट और 6-स्पीड मैनुअल यूनिट होंगे।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।