भारतीय बाजार में अपना डंका बजाने आ रही ये नई SUV, 15 दिसंबर को होगी लॉन्च; जानिए खासियत

Dec 09, 2025 02:50 pm IST

JSW MG मोटर इंडिया ने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में खुद को काफी मजबूत कर लिया है। देखते ही देखते ये देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी बन गई। इलेक्ट्रिक मॉडल की डिमांड के कमाल को इस तरह भी समझा जा सकता है कि ICE व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स का रेशियो 30:70 हो गया है। कंपनी के लिए विंडसर EV देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। अब कंपनी का फोकस ICE व्हीकल की तरफ भी बढ़ रहा है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर हेक्टर फेसलिफ्ट का एक टीजर जारी किया है। ब्रांड ने यह भी कन्फर्म किया है कि हेक्टर फेसलिफ्ट 15 दिसंबर को लॉन्च होगी। 2019 में लॉन्च होने के बाद से यह SUV का दूसरा फेसलिफ्ट होगा।

हालांकि, हेक्टर के बड़े रीडिजाइन की उम्मीद काफी कम होगी। SUV को ज्यादा प्रीमियम और शानदार लुक देने के लिए ब्रांड फ्रंट ग्रिल पर फिर से काम करेगा। टीजर से ऐसा लगता है कि ग्रिल हनीकॉम्ब डिजाइन से प्रेरित है। इसे क्रोम में फिनिश किया जाएगा। MG लोगो बीच में होगा, लेकिन बंपर में कुछ छोटे-मोटे बदलाव हो सकते हैं। स्प्लिट हेडलैंप डिजाइन को आगे भी रखा जाएगा। तो डे-टाइम रनिंग लैंप फॉगलैंप के ऊपर होगा और हेडलैंप बंपर में नीचे होंगे।

साइड की बात करें तो, इसमें मशीन फिनिश वाले नए एलॉय व्हील्स की उम्मीद कर सकते हैं, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और रूफ रेल्स अभी भी वहीं रहेंगे। पीछे की तरफ, बंपर में छोटे-मोटे बदलाव और लाइटिंग एलिमेंट्स में कुछ बदलाव हो सकते हैं। लाइट बार मौजूदा मॉडल से ही लिया जाएगा। हेक्टर फेसलिफ्ट के लिए केबिन के वैसा ही रहने की उम्मीद है। हालांकि, JSW MG मोटर इंडिया डैशबोर्ड और सीटों में कुछ नई अपहोल्स्ट्री और कलर्स दे सकती है। साथ ही, उम्मीद है कि ब्रांड इंफोटेनमेंट सिस्टम में सुधार करेगा, क्योंकि यह लैगी हो सकता है।