Hindi Newsऑटो न्यूज़MG Hector facelift to launch on 15 December 2025
भारतीय बाजार में अपना डंका बजाने आ रही ये नई SUV, 15 दिसंबर को होगी लॉन्च; जानिए खासियत

संक्षेप:

Dec 09, 2025 02:50 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हालांकि, हेक्टर के बड़े रीडिजाइन की उम्मीद काफी कम होगी। SUV को ज्यादा प्रीमियम और शानदार लुक देने के लिए ब्रांड फ्रंट ग्रिल पर फिर से काम करेगा। टीजर से ऐसा लगता है कि ग्रिल हनीकॉम्ब डिजाइन से प्रेरित है। इसे क्रोम में फिनिश किया जाएगा। MG लोगो बीच में होगा, लेकिन बंपर में कुछ छोटे-मोटे बदलाव हो सकते हैं। स्प्लिट हेडलैंप डिजाइन को आगे भी रखा जाएगा। तो डे-टाइम रनिंग लैंप फॉगलैंप के ऊपर होगा और हेडलैंप बंपर में नीचे होंगे।

साइड की बात करें तो, इसमें मशीन फिनिश वाले नए एलॉय व्हील्स की उम्मीद कर सकते हैं, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और रूफ रेल्स अभी भी वहीं रहेंगे। पीछे की तरफ, बंपर में छोटे-मोटे बदलाव और लाइटिंग एलिमेंट्स में कुछ बदलाव हो सकते हैं। लाइट बार मौजूदा मॉडल से ही लिया जाएगा। हेक्टर फेसलिफ्ट के लिए केबिन के वैसा ही रहने की उम्मीद है। हालांकि, JSW MG मोटर इंडिया डैशबोर्ड और सीटों में कुछ नई अपहोल्स्ट्री और कलर्स दे सकती है। साथ ही, उम्मीद है कि ब्रांड इंफोटेनमेंट सिस्टम में सुधार करेगा, क्योंकि यह लैगी हो सकता है।

फेसलिफ्ट मॉडल में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ड्राइवर सीट और पैनोरमिक सनरूफ जैसे दूसरे फीचर्स भी शामिल होंगे। कंपनी हेक्टर फेसलिफ्ट के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं करेगी। इसमें 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन ही मिलेगा, जो 168 bhp का पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। इसमें 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी है जो 141 ​​bhp की मैक्सिमम पावर और 250 Nm देता है। गियरबॉक्स ऑप्शन में CVT ऑटोमैटिक यूनिट और 6-स्पीड मैनुअल यूनिट होंगे।

