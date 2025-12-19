Hindustan Hindi News
MG Gloster Sold Only 5 Unit In November 2025
इस SUV से बुरी तरह रूठ गए ग्राहक, नवंबर में सिर्फ 5 लोगों ने ही इसे खरीदा; ये 6 महीने की सबसे बिक्री

इस SUV से बुरी तरह रूठ गए ग्राहक, नवंबर में सिर्फ 5 लोगों ने ही इसे खरीदा; ये 6 महीने की सबसे बिक्री

संक्षेप:

MG मोटर के लिए विंडसर EV पिछले कई महीनों से या यूं कहा जाए की लॉन्च के बाद से ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। इलेक्ट्रिक कार होने के बाद भी ये कंपनी की बेस्ट सेलर है। वहीं, ईवी सेगमेंट में भी इसका एक तरफा दबदबा चल रहा है। दूसरी तरफ, कंपनी के लिए इसकी लग्जरी ग्लॉस्टर SUV की डिमांड काफी कम हो रही है।

Dec 19, 2025 09:37 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
MG ग्लॉस्टर सेल्स आखिरी 6 महीने
महीनायूनिट
जून34
जुलाई16
अगस्त13
सितंबर35
अक्टूबर9
नवंबर5

एमजी ग्लॉस्टर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

एमजी ग्लॉस्टर को 2WD और 4WD ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसमें इंटरनेट इनसाइड बैजिंग मेटल ब्लैक और मेटल ऐश कलर्स से हाइलाइट किए गए हैं। डार्क थीम को रूफ रेल, स्मोक्ड ब्लैक टेललाइट, विंडो सराउंड, फेंडर और फॉग गार्निश में भी रखा गया है। इस प्रीमियम SUV में डार्क कलर की थीम वाली लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री रेड स्टिच के साथ है।

इस प्रीमियम SUV में डुअल पैनोरमिक इलेक्ट्रिक सनरूफ, 12-वे पावर अडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट मसाज और वेंटिलेशन फीचर्स के साथ ही सैंड, ईको, स्पोर्ट, नॉर्मल, रॉक, स्नो और मड जैसे ऑल-टेरेन राइडिंग मोड देखने को मिलते हैं। ग्लॉस्टर को ब्लैकस्ट्रोम वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया है, जिसमें एडॉप्टिव क्रूज नियंत्रण (ACC), ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), ऑटोमैटक पार्किंग असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग (FCW), लेन डिपार्चर वॉर्निंग (LDW), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BCD), डोर ओपन वॉर्निंग (DOW), रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट (RCTA), लेन चेंज असिस्ट (LCA) और ड्राइवर फेटिग रिमाइंडर सिस्टम शामिल है।

