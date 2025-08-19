फॉर्च्यूनर के टक्कर वाली इस SUV से रूठे ग्राहक, बीते महीने मिले सिर्फ 16 ग्राहक; 90% घट गई बिक्री
एमजी की कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। हालांकि, इसी दौरान एमजी की फुल-साइज एसयूवी ग्लॉस्टर को निराशा हाथ लगी। बता दें कि बीते महीने एमजी ग्लॉस्टर (MG Gloster) को सिर्फ 16 खरीददार मिले।
एमजी की कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एमजी विंडसर ईवी को बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में 4,000 से ज्यादा ग्राहक मिले। हालांकि, इसी दौरान एमजी की फुल-साइज एसयूवी ग्लॉस्टर को निराशा हाथ लगी। बता दें कि बीते महीने एमजी ग्लॉस्टर (MG Gloster) को सिर्फ 16 खरीददार मिले। इस दौरान ग्लॉस्टर की बिक्री में 91 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखी गई। आइए जानते हैं ग्लॉस्टर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स
एमजी ग्लॉस्टर के केबिन में 12.3-इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसे फीचर्स मौजूद हैं। जबकि सेफ्टी के लिए एसयूवी में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) भी दिया गया है।
इतनी है कार की कीमत
एमजी ग्लॉस्टर का मार्केट में मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप मेरिडियन और स्कोडा कोडियाक जैसी एसयूवी से होता है। बता दें कि भारतीय मार्केट में एमजी ग्लॉस्टर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 39.57 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 44.74 लाख रुपये तक जाती है।
दमदार इंजन से लैस है एसयूवी
पावरट्रेन की बात करें तो एमजी ग्लॉस्टर में ग्राहकों को 2 इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन से लैस है जो 161bhp की अधिकतम पावर और 373Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 2.0-लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन से लैस है जो 215bhp की अधिकतम पावर और 478Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है।
