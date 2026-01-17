Hindustan Hindi News
जिस कार को नवंबर में 5 लोगों ने खरीदा, उसे दिसंबर में नहीं मिला एक भी ग्राहक; जानिए SUV का नाम

जिस कार को नवंबर में 5 लोगों ने खरीदा, उसे दिसंबर में नहीं मिला एक भी ग्राहक; जानिए SUV का नाम

संक्षेप:

MG मोटर ने अपनी दिसंबर सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी के लिए विंडसर EV जहां एक बार फिर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी, तो दूसरी तरफ लग्जरी ग्लॉस्टर SUV की डिमांड 00 यूनिट पर आ गई। दरअसल, इस कार को नवंबर में 6 ग्राहक मिले थे। जबकि दिसंबर में इसकी सेल्स 00 यूनिट पर सिमट गई।

Jan 17, 2026 12:08 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
MG Gloster Faceliftarrow

MG मोटर ने अपनी दिसंबर सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी के लिए विंडसर EV जहां एक बार फिर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी, तो दूसरी तरफ लग्जरी ग्लॉस्टर SUV की डिमांड 00 यूनिट पर आ गई। दरअसल, इस कार को नवंबर में 6 ग्राहक मिले थे। जबकि दिसंबर में इसकी सेल्स 00 यूनिट पर सिमट गई। बता दें कि इस कार की एक्स-शोरूम कीमतें 38.33 लाख रुपे से 43.17 लाख रुपए तक हैं। कंपनी के लिए अन्य सभी मॉडल का परफॉर्मेंस बेहतर रहा।

MG मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर-दिसंबर 2025
मॉडलनवंबरदिसंबर
विंडसर ईवी4,0253,596
कॉमेट ईवी8971,143
हेक्टर2781,147
जेडएस ईवी400502
हेक्टर278-
एस्टर149112
ग्लॉस्टर50
टोटल6,0326,500

एमजी ग्लॉस्टर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

एमजी ग्लॉस्टर को 2WD और 4WD ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसमें इंटरनेट इनसाइड बैजिंग मेटल ब्लैक और मेटल ऐश कलर्स से हाइलाइट किए गए हैं। डार्क थीम को रूफ रेल, स्मोक्ड ब्लैक टेललाइट, विंडो सराउंड, फेंडर और फॉग गार्निश में भी रखा गया है। इस प्रीमियम SUV में डार्क कलर की थीम वाली लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री रेड स्टिच के साथ है।

ये भी पढ़ें:कंपनी ने अपनी इन 2 कारों के मैनुअल वैरिएंट हमेशा के लिए किए बंद, जानिए वजह

इस प्रीमियम SUV में डुअल पैनोरमिक इलेक्ट्रिक सनरूफ, 12-वे पावर अडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट मसाज और वेंटिलेशन फीचर्स के साथ ही सैंड, ईको, स्पोर्ट, नॉर्मल, रॉक, स्नो और मड जैसे ऑल-टेरेन राइडिंग मोड देखने को मिलते हैं। ग्लॉस्टर को ब्लैकस्ट्रोम वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें:क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर से ज्यादा बिक रही ये 2 SUV; डिमांड के सामने ग्लैंजा भी फेल!

सेफ्टी के लिए इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया है, जिसमें एडॉप्टिव क्रूज नियंत्रण (ACC), ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), ऑटोमैटक पार्किंग असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग (FCW), लेन डिपार्चर वॉर्निंग (LDW), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BCD), डोर ओपन वॉर्निंग (DOW), रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट (RCTA), लेन चेंज असिस्ट (LCA) और ड्राइवर फेटिग रिमाइंडर सिस्टम शामिल है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi MG Motors

