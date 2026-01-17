जिस कार को नवंबर में 5 लोगों ने खरीदा, उसे दिसंबर में नहीं मिला एक भी ग्राहक; जानिए SUV का नाम
MG मोटर ने अपनी दिसंबर सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी के लिए विंडसर EV जहां एक बार फिर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी, तो दूसरी तरफ लग्जरी ग्लॉस्टर SUV की डिमांड 00 यूनिट पर आ गई। दरअसल, इस कार को नवंबर में 6 ग्राहक मिले थे। जबकि दिसंबर में इसकी सेल्स 00 यूनिट पर सिमट गई।
|MG मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर-दिसंबर 2025
|मॉडल
|नवंबर
|दिसंबर
|विंडसर ईवी
|4,025
|3,596
|कॉमेट ईवी
|897
|1,143
|हेक्टर
|278
|1,147
|जेडएस ईवी
|400
|502
|हेक्टर
|278
|-
|एस्टर
|149
|112
|ग्लॉस्टर
|5
|0
|टोटल
|6,032
|6,500
एमजी ग्लॉस्टर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
एमजी ग्लॉस्टर को 2WD और 4WD ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसमें इंटरनेट इनसाइड बैजिंग मेटल ब्लैक और मेटल ऐश कलर्स से हाइलाइट किए गए हैं। डार्क थीम को रूफ रेल, स्मोक्ड ब्लैक टेललाइट, विंडो सराउंड, फेंडर और फॉग गार्निश में भी रखा गया है। इस प्रीमियम SUV में डार्क कलर की थीम वाली लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री रेड स्टिच के साथ है।
इस प्रीमियम SUV में डुअल पैनोरमिक इलेक्ट्रिक सनरूफ, 12-वे पावर अडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट मसाज और वेंटिलेशन फीचर्स के साथ ही सैंड, ईको, स्पोर्ट, नॉर्मल, रॉक, स्नो और मड जैसे ऑल-टेरेन राइडिंग मोड देखने को मिलते हैं। ग्लॉस्टर को ब्लैकस्ट्रोम वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं।
सेफ्टी के लिए इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया है, जिसमें एडॉप्टिव क्रूज नियंत्रण (ACC), ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), ऑटोमैटक पार्किंग असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग (FCW), लेन डिपार्चर वॉर्निंग (LDW), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BCD), डोर ओपन वॉर्निंग (DOW), रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट (RCTA), लेन चेंज असिस्ट (LCA) और ड्राइवर फेटिग रिमाइंडर सिस्टम शामिल है।
