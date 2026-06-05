150 दिन में 00 सेल, अब इस SUV ने समेटा बोरिया-बिस्तर, वेबसाइट से भी हटी; ₹4 लाख का डिस्काउंट भी फेल

MG मोटर इंडिया ने ग्लॉस्टर SUV को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। कंपनी ने मैजेस्टर को लॉन्च के साथ इस बात का भरोसा जताया था कि वो ग्लॉस्टर की बिक्री भी जारी रखेगी, लेकिन अब कंपनी ने इस 7-सीटर SUV को वेबसाइट से हटा दिया है। जब ग्लॉस्टर के लिए वेबसाइट पर जाते हैं तो इसमें मैजेस्टर का पेज ओपन हो रहा है।

JSW MG मोटर इंडिया ने ग्लॉस्टर SUV को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। कंपनी ने मैजेस्टर को लॉन्च के साथ इस बात का भरोसा जताया था कि वो ग्लॉस्टर की बिक्री भी जारी रखेगी, लेकिन अब कंपनी ने इस 7-सीटर SUV को वेबसाइट से हटा दिया है। खात बात ये है कि जब आप ग्लॉस्टर के लिए वेबसाइट पर जाते हैं तो इसमें मैजेस्टर का पेज ओपन हो रहा है। यानी मैजेस्टर ने ग्लॉस्टर को रिप्लेस कर दिया। इससे इस बात का संकेत भी मिलता है कि ग्लॉस्टर अब भारत में हमेशा के लिए बंद हो गई है। बता दें कि इस SUV की एक्स-शोरूम कीमतें 38.33 लाख से 42.49 लाख रुपए तक हैं। बता दें कि पिछले 5 महीने (150 दिन) से इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी।

ये पहली बार नहीं है जब MG इंडिया अपनी बात पर कायम नहीं रही। इससे पहले विंडसर लॉन्च करते समय कंपनी कुछ ऐसा ऑफर कर रही थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। 1 जनवरी 2025 से पहले विंडसर की डिलीवरी लेने वाले खरीदारों के लिए, MG ने वादा किया था कि विंडसर को जल्दी खरीदने वालों को ओनरशिप के पहले साल के लिए अनलिमिटेड फ्री पब्लिक चार्जिंग मिलेगी। इससे कंपनी के पास विंडसर को काफी पब्लिसिटी मिली, जिससे यह कार भारत में EV के बीच मार्केट लीडर बन गई। हालांकि, कंपनी ने जल्द इस बात का एहसास हो गया कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। फिर उसने करीब 40 दिन बाद ही अपना ऑफर वापस ले लिया।

एमजी ग्लॉस्टर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

एमजी ग्लॉस्टर को 2WD और 4WD ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसमें इंटरनेट इनसाइड बैजिंग मेटल ब्लैक और मेटल ऐश कलर्स से हाइलाइट किए गए हैं। डार्क थीम को रूफ रेल, स्मोक्ड ब्लैक टेललाइट, विंडो सराउंड, फेंडर और फॉग गार्निश में भी रखा गया है। इस प्रीमियम SUV में डार्क कलर की थीम वाली लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री रेड स्टिच के साथ है। ग्लॉस्टर को ब्लैकस्ट्रोम वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं।

इस प्रीमियम SUV में डुअल पैनोरमिक इलेक्ट्रिक सनरूफ, 12-वे पावर अडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट मसाज और वेंटिलेशन फीचर्स के साथ ही सैंड, ईको, स्पोर्ट, नॉर्मल, रॉक, स्नो और मड जैसे ऑल-टेरेन राइडिंग मोड देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया है, जिसमें एडॉप्टिव क्रूज नियंत्रण (ACC), ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), ऑटोमैटक पार्किंग असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग (FCW), लेन डिपार्चर वॉर्निंग (LDW), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BCD), डोर ओपन वॉर्निंग (DOW), रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट (RCTA), लेन चेंज असिस्ट (LCA) और ड्राइवर फेटिग रिमाइंडर सिस्टम शामिल है।