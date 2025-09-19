MG Gloster New Vs Old Variant Prices After New GST इस कार पर ऐसा चला मोदी मैजिक, कीमत में हुई पूरे ₹3.04 लाख की कटौती; कीमत घटकर इतनी रह गई, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़MG Gloster New Vs Old Variant Prices After New GST

इस कार पर ऐसा चला मोदी मैजिक, कीमत में हुई पूरे ₹3.04 लाख की कटौती; कीमत घटकर इतनी रह गई

मोदी सरकार द्वारा नया GST लागू करने के बाद कारों की कीमतों में टैक्स की भारी कटौती हुई है। सभी कंपनियां अपनी कारों की नई कीमतें 22 सितंबर से लागू करने वाली हैं। इस लिस्ट में देश के अंदर प्रीमियम और लग्जरी कार बेचने वाली MG मोटर्स भी शामिल है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 03:21 PM
share Share
Follow Us on
इस कार पर ऐसा चला मोदी मैजिक, कीमत में हुई पूरे ₹3.04 लाख की कटौती; कीमत घटकर इतनी रह गई
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
MG Glosterarrow

3 दिन बाद भारतीय बाजार में कार खरीदना सस्ता या यूं कहा जाए कि बहुत सस्ता हो जाएगा। मोदी सरकार द्वारा नया GST लागू करने के बाद कारों की कीमतों में टैक्स की भारी कटौती हुई है। सभी कंपनियां अपनी कारों की नई कीमतें 22 सितंबर से लागू करने वाली हैं। इस लिस्ट में देश के अंदर प्रीमियम और लग्जरी कार बेचने वाली MG मोटर्स भी शामिल है। कंपनी ने अपनी ग्लॉस्टर SUV के सभी वैरिएंट की नई कीमतों की लिस्ट जारी कर दी है। इस कार की कीमतों में 3.04 लाख रुपए तक का टैक्स कम हो गया है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की नई प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।

MG ग्लॉस्टर की पुरानी और नई एक्स-शोरूम कीमते (नए GST के बाद)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतकटौती
MG Gloster – Savvy 2.0L 7 Seater 2WD42.64 लाख रुपए39.8 लाख रुपए2.84 लाख रुपए
Gloster – Savvy 2.0L 6 Seater 2WD42.64 लाख रुपए39.8 लाख रुपए2.84 लाख रुपए
Gloster – Savvy 2.0L 6 Seater 2WD (O)43.35 लाख रुपए40.46 लाख रुपए2.89 लाख रुपए
Gloster – Savvy 2.0L 7 Seater 4WD45.53 लाख रुपए42.49 लाख रुपए3.04 लाख रुपए
Gloster – Savvy 2.0L 6 Seater 4WD39.21 लाख रुपए36.59 लाख रुपए2.62 लाख रुपए
Gloster – Savvy 2.0L 6 Seater 2WD DS43.35 लाख रुपए40.46 लाख रुपए2.89 लाख रुपए

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
MG Gloster

MG Gloster

₹ 41.07 - 46.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross

₹ 39.99 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Fortuner

Toyota Fortuner

₹ 36.05 - 52.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Fortuner Legender

Toyota Fortuner Legender

₹ 44.51 - 50.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Hilux

Toyota Hilux

₹ 30.4 - 37.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5

₹ 46.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

MG ग्लॉस्टर की पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 42.64 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 39.8 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 2.84 लाख रुपए का टैक्स कम हो गया है। इसी तरह Savvy 2.0L 7 सीटर 4WD वैरिएंट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 45.53 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 42.49 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 3.04 लाख रुपए रुपए टैक्स कम हो गया है। बता दें कि ग्लॉस्ट के कुल 6 वैरिएंट आते हैं। इसमें 7-सीटर और 6-सीटर दोनों शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:₹9.82 लाख की इस 7-सीटर के सामने नहीं टिक पा रही इनोवा और स्कॉर्पियो; बनी नंबर-1

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन

छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

ये भी पढ़ें:एक बार फिर शोरूम पर खड़ी रह गई ये SUV, पिछले महीने नहीं मिला एक भी ग्राहक

सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।

Auto News Hindi MG Motors GST

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।