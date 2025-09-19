इस कार पर ऐसा चला मोदी मैजिक, कीमत में हुई पूरे ₹3.04 लाख की कटौती; कीमत घटकर इतनी रह गई
3 दिन बाद भारतीय बाजार में कार खरीदना सस्ता या यूं कहा जाए कि बहुत सस्ता हो जाएगा। मोदी सरकार द्वारा नया GST लागू करने के बाद कारों की कीमतों में टैक्स की भारी कटौती हुई है। सभी कंपनियां अपनी कारों की नई कीमतें 22 सितंबर से लागू करने वाली हैं। इस लिस्ट में देश के अंदर प्रीमियम और लग्जरी कार बेचने वाली MG मोटर्स भी शामिल है। कंपनी ने अपनी ग्लॉस्टर SUV के सभी वैरिएंट की नई कीमतों की लिस्ट जारी कर दी है। इस कार की कीमतों में 3.04 लाख रुपए तक का टैक्स कम हो गया है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की नई प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
|MG ग्लॉस्टर की पुरानी और नई एक्स-शोरूम कीमते (नए GST के बाद)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कटौती
|MG Gloster – Savvy 2.0L 7 Seater 2WD
|42.64 लाख रुपए
|39.8 लाख रुपए
|2.84 लाख रुपए
|Gloster – Savvy 2.0L 6 Seater 2WD
|42.64 लाख रुपए
|39.8 लाख रुपए
|2.84 लाख रुपए
|Gloster – Savvy 2.0L 6 Seater 2WD (O)
|43.35 लाख रुपए
|40.46 लाख रुपए
|2.89 लाख रुपए
|Gloster – Savvy 2.0L 7 Seater 4WD
|45.53 लाख रुपए
|42.49 लाख रुपए
|3.04 लाख रुपए
|Gloster – Savvy 2.0L 6 Seater 4WD
|39.21 लाख रुपए
|36.59 लाख रुपए
|2.62 लाख रुपए
|Gloster – Savvy 2.0L 6 Seater 2WD DS
|43.35 लाख रुपए
|40.46 लाख रुपए
|2.89 लाख रुपए
MG ग्लॉस्टर की पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 42.64 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 39.8 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 2.84 लाख रुपए का टैक्स कम हो गया है। इसी तरह Savvy 2.0L 7 सीटर 4WD वैरिएंट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 45.53 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 42.49 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 3.04 लाख रुपए रुपए टैक्स कम हो गया है। बता दें कि ग्लॉस्ट के कुल 6 वैरिएंट आते हैं। इसमें 7-सीटर और 6-सीटर दोनों शामिल हैं।
छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन
छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।
लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।
सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।
