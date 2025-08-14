सीधे ₹4 लाख की छूट! इस दमदार SUV पर मिल रहा अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट,

अगस्त 2025 में MG ग्लोस्टर (MG Gloster) पर अब तक का सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है। कंपनी इस SUV पर अभी 4 लाख तक का धमाकेदार डिस्काउंट दे रही है। अगर आप इसे सस्ते में खरीदना चाहते हैं, तो अभी आपके पास शानदार मौका है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अगर आप एक लग्जरी और दमदार SUV खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो अगस्त 2025 आपके लिए सुनहरा मौका है। जी हां, क्योंकि एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) अपनी फ्लैगशिप SUV MG ग्लोस्टर (MG Gloster) पर इस महीने 4 लाख तक का बेनिफिट दे रही है, जो इसे अब तक सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर बना देता है।

ऑफर का ब्रेकअप कंपनी अभी इस एसयूवी पर सीधे 3.5 लाख कैश डिस्काउंट दे रही है, जो इसकी कीमत में भारी कटौती है। इसके अलावा कंपनी इस एसयूवी पर 50,000 रुपये एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। अगर आप अपनी पुरानी कार बदलकर अतिरिक्त फायदा लेते हैं, तो आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। कुल मिलाकर आप ग्लोस्टर (Gloster) खरीदते समय 4,00,000 तक बचत कर सकते हैं।

मॉडल/वैरिएंट कैश डिस्काउंट अन्य ऑफर कुल डिस्काउंट ग्लोस्टर

3,50,000 एक्सचेंज 50,000 4,00,000

MG ग्लोस्टर क्यों है खास? MG ग्लोस्टर पावरफुल डीजल इंजन के साथ आती है, जो लंबी यात्राओं और ऑफ-रोडिंग के लिए परफेक्ट है। इसमें लक्जरी फीचर्स मिलते हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, 12.3-इंच टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर्स मिलते है। ये एसयूवी 6-सीटर और 7-सीटर लेआउट के साथ आती है, जो फैमिली के लिए काफी आरामदायक और स्पेशियस है।