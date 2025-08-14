MG Gloster get discount up to 4 lakh in august 2025 सीधे ₹4 लाख की छूट! इस दमदार SUV पर मिल रहा अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट,, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़MG Gloster get discount up to 4 lakh in august 2025

सीधे ₹4 लाख की छूट! इस दमदार SUV पर मिल रहा अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट,

अगस्त 2025 में MG ग्लोस्टर (MG Gloster) पर अब तक का सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है। कंपनी इस SUV पर अभी 4 लाख तक का धमाकेदार डिस्काउंट दे रही है। अगर आप इसे सस्ते में खरीदना चाहते हैं, तो अभी आपके पास शानदार मौका है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 09:36 PM
share Share
Follow Us on
सीधे ₹4 लाख की छूट! इस दमदार SUV पर मिल रहा अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट,

अगर आप एक लग्जरी और दमदार SUV खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो अगस्त 2025 आपके लिए सुनहरा मौका है। जी हां, क्योंकि एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) अपनी फ्लैगशिप SUV MG ग्लोस्टर (MG Gloster) पर इस महीने 4 लाख तक का बेनिफिट दे रही है, जो इसे अब तक सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर बना देता है।

ये भी पढ़ें:इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में ये कंपनी फिर बनी नंबर-1, इसके आगे नतमस्तक हुई MG

ऑफर का ब्रेकअप

कंपनी अभी इस एसयूवी पर सीधे 3.5 लाख कैश डिस्काउंट दे रही है, जो इसकी कीमत में भारी कटौती है। इसके अलावा कंपनी इस एसयूवी पर 50,000 रुपये एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। अगर आप अपनी पुरानी कार बदलकर अतिरिक्त फायदा लेते हैं, तो आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। कुल मिलाकर आप ग्लोस्टर (Gloster) खरीदते समय 4,00,000 तक बचत कर सकते हैं।

मॉडल/वैरिएंटकैश डिस्काउंटअन्य ऑफरकुल डिस्काउंट
ग्लोस्टर
3,50,000एक्सचेंज 50,000 4,00,000

MG ग्लोस्टर क्यों है खास?

MG ग्लोस्टर पावरफुल डीजल इंजन के साथ आती है, जो लंबी यात्राओं और ऑफ-रोडिंग के लिए परफेक्ट है। इसमें लक्जरी फीचर्स मिलते हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, 12.3-इंच टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर्स मिलते है। ये एसयूवी 6-सीटर और 7-सीटर लेआउट के साथ आती है, जो फैमिली के लिए काफी आरामदायक और स्पेशियस है।

कब तक है ऑफर?

यह खास ऑफर सिर्फ अगस्त 2025 तक ही वैलिड है और स्टॉक लिमिटेड है, इसलिए जल्दी फैसला लेना बेहतर होगा। 4 लाख तक का डिस्काउंट ग्लोस्टर (Gloster) को न सिर्फ MG की, बल्कि इस समय की सबसे वैल्यू-फॉर-मनी प्रीमियम SUV बना देता है।

ये भी पढ़ें:अब 15 साल पुरानी कारों के लिए मारुति ला रही E20 किट, हर लीटर पर होगी बचत
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।