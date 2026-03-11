Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

जनवरी में 00 रही सेल, अब एक झटके में ₹4 लाख सस्ती हो गई ये 7-सीटर कार, कीमत घटकर बस इतनी रह गई

Mar 11, 2026 02:15 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

JSW MG मोटर इंडिया ने मार्च 2026 के लिए डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी कारों पर बेहद शानदार डिस्काउंट दे रही है। वहीं, जिस कार पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वो MG ग्लॉस्टर है। दरअसल, कंपनी इस पर 4 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है।

जनवरी में 00 रही सेल, अब एक झटके में ₹4 लाख सस्ती हो गई ये 7-सीटर कार, कीमत घटकर बस इतनी रह गई
लॉन्च की सूचना पाएं
MG Gloster Faceliftarrow

JSW MG मोटर इंडिया ने मार्च 2026 के लिए डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी कारों पर बेहद शानदार डिस्काउंट दे रही है। वहीं, जिस कार पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वो MG ग्लॉस्टर है। दरअसल, कंपनी इस पर 4 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। कंपनी ग्राहकों को कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बेनिफिट्स, लॉयल्टी बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर्स दे रही है। बता दें कि ये कंपनी की सबसे कम बिकने वाली कार भी है। दिसंबर 2026 से फरवरी 2026 तक के 3 महीने तक इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी। इससे पहले सितंबर 2025 में इसकी 35 यूनिट, अक्टूबर 2025 में 9 यूनिट और नवंबर 2025 में 5 यूनिट बिकी थीं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

MG की पुरानी फ्लैगशिप SUV ग्लॉस्टर पर 4 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जिसमें 3.5 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट और 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 38.33 लाख रुपए से 43.17 लाख रुपए तक हैं। ग्राहकों को इस ऑफर का फायदा 31 मार्च तक मिलेगा। इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडियाक, फॉक्सवैगन टायरॉन और जीप मेरेडियन से होता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
MG Gloster Facelift

MG Gloster Facelift

₹ 40 - 45 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 19.95 - 30.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.49 - 24.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:अब LPG सप्लाई को लेकर आया ये नया संकट, सरकार से की कटौती ना करने की अपील

एमजी ग्लॉस्टर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

एमजी ग्लॉस्टर को 2WD और 4WD ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसमें इंटरनेट इनसाइड बैजिंग मेटल ब्लैक और मेटल ऐश कलर्स से हाइलाइट किए गए हैं। डार्क थीम को रूफ रेल, स्मोक्ड ब्लैक टेललाइट, विंडो सराउंड, फेंडर और फॉग गार्निश में भी रखा गया है। इस प्रीमियम SUV में डार्क कलर की थीम वाली लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री रेड स्टिच के साथ है।

ये भी पढ़ें:इस कार कंपनी के प्रॉफिट में आई बड़ी गिरावट, अब 50000 लोगों को नौकरी से निकालेगी

इस प्रीमियम SUV में डुअल पैनोरमिक इलेक्ट्रिक सनरूफ, 12-वे पावर अडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट मसाज और वेंटिलेशन फीचर्स के साथ ही सैंड, ईको, स्पोर्ट, नॉर्मल, रॉक, स्नो और मड जैसे ऑल-टेरेन राइडिंग मोड देखने को मिलते हैं। ग्लॉस्टर को ब्लैकस्ट्रोम वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें:सुजुकी ने लॉन्च की लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल, सिर्फ 45 लोग ही इसे खरीद पाएंगे

सेफ्टी के लिए इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया है, जिसमें एडॉप्टिव क्रूज नियंत्रण (ACC), ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), ऑटोमैटक पार्किंग असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग (FCW), लेन डिपार्चर वॉर्निंग (LDW), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BCD), डोर ओपन वॉर्निंग (DOW), रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट (RCTA), लेन चेंज असिस्ट (LCA) और ड्राइवर फेटिग रिमाइंडर सिस्टम शामिल है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
MG Motors Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।