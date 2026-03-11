जनवरी में 00 रही सेल, अब एक झटके में ₹4 लाख सस्ती हो गई ये 7-सीटर कार, कीमत घटकर बस इतनी रह गई

Mar 11, 2026 02:15 pm IST

JSW MG मोटर इंडिया ने मार्च 2026 के लिए डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी कारों पर बेहद शानदार डिस्काउंट दे रही है। वहीं, जिस कार पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वो MG ग्लॉस्टर है। दरअसल, कंपनी इस पर 4 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है।

JSW MG मोटर इंडिया ने मार्च 2026 के लिए डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी कारों पर बेहद शानदार डिस्काउंट दे रही है। वहीं, जिस कार पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वो MG ग्लॉस्टर है। दरअसल, कंपनी इस पर 4 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। कंपनी ग्राहकों को कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बेनिफिट्स, लॉयल्टी बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर्स दे रही है। बता दें कि ये कंपनी की सबसे कम बिकने वाली कार भी है। दिसंबर 2026 से फरवरी 2026 तक के 3 महीने तक इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी। इससे पहले सितंबर 2025 में इसकी 35 यूनिट, अक्टूबर 2025 में 9 यूनिट और नवंबर 2025 में 5 यूनिट बिकी थीं।

MG की पुरानी फ्लैगशिप SUV ग्लॉस्टर पर 4 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जिसमें 3.5 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट और 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 38.33 लाख रुपए से 43.17 लाख रुपए तक हैं। ग्राहकों को इस ऑफर का फायदा 31 मार्च तक मिलेगा। इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडियाक, फॉक्सवैगन टायरॉन और जीप मेरेडियन से होता है।

एमजी ग्लॉस्टर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस एमजी ग्लॉस्टर को 2WD और 4WD ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसमें इंटरनेट इनसाइड बैजिंग मेटल ब्लैक और मेटल ऐश कलर्स से हाइलाइट किए गए हैं। डार्क थीम को रूफ रेल, स्मोक्ड ब्लैक टेललाइट, विंडो सराउंड, फेंडर और फॉग गार्निश में भी रखा गया है। इस प्रीमियम SUV में डार्क कलर की थीम वाली लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री रेड स्टिच के साथ है।

इस प्रीमियम SUV में डुअल पैनोरमिक इलेक्ट्रिक सनरूफ, 12-वे पावर अडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट मसाज और वेंटिलेशन फीचर्स के साथ ही सैंड, ईको, स्पोर्ट, नॉर्मल, रॉक, स्नो और मड जैसे ऑल-टेरेन राइडिंग मोड देखने को मिलते हैं। ग्लॉस्टर को ब्लैकस्ट्रोम वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया है, जिसमें एडॉप्टिव क्रूज नियंत्रण (ACC), ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), ऑटोमैटक पार्किंग असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग (FCW), लेन डिपार्चर वॉर्निंग (LDW), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BCD), डोर ओपन वॉर्निंग (DOW), रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट (RCTA), लेन चेंज असिस्ट (LCA) और ड्राइवर फेटिग रिमाइंडर सिस्टम शामिल है।