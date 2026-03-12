3 महीने से नहीं खुला इस SUV का खाता, अब खत्म हो जाएगा सफर; इसकी जगह लेगी ये भौकाली कार

Mar 12, 2026 04:24 pm IST

भारत में बड़ी और प्रीमियम SUVs के सेगमेंट में हलचल मच सकती है। दरअसल, MG मोटर (MG Motor) अपनी लोकप्रिय SUV MG ग्लोस्टर (MG Gloster) को धीरे-धीरे बंद करने की तैयारी में दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जल्द ही इसकी जगह नई एमजी मजेस्टर (MG Majestor) को लॉन्च करने वाली है, जो उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी लेकिन इसमें नया डिजाइन और ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

3 महीने से नहीं हुई एक भी डिस्पैच

ऑटो डेटा प्लेटफॉर्म ऑटोपंडितजी (Autopunditz) के आंकड़ों के अनुसार, MG ग्लोस्टर (MG Gloster) की फैक्ट्री से पिछले 3 महीनों से एक भी यूनिट डिस्पैच नहीं हुई है। ऑटो इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई कार लगातार तीन महीने तक जीरो डिस्पैच पर रहे और फिर दोबारा प्रोडक्शन में लौट आए। इसी वजह से माना जा रहा है कि ग्लोस्टर (Gloster) का प्रोडक्शन अब बंद हो चुका है।

महीना बिक्री नंबर सितंबर 2025 35 अक्टूबर 2025 9 नवंबर 2025 5 दिसंबर 2025 0 जनवरी 2026 0 फरवरी 2026 0

मजेस्टर होगी ग्लोस्टर का नया अवतार

नई MG मजेस्टर (Majestor) को ग्लोस्टर (Gloster) का फेसलिफ्ट या अपग्रेडेड वर्जन कहा जा सकता है। इस SUV में नई और ज्यादा बोल्ड एक्सटीरियर डिजाइन मिलती है। इसके अपडेटेड इंटीरियर की बात करें तो इसमें ज्यादा एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें वही पावरट्रेन मिलता है, जो ग्लोस्टर (Gloster) में मिलता है, यानी मजेस्टर (Majestor) मूल रूप से ग्लोस्टर (Gloster) का ही अपग्रेडेड मॉडल होगी।

ग्लोस्टर बिकती रहेगी?

कंपनी का कहना है कि ग्लोस्टर (Gloster) और मजेस्टर (Majestor) दोनों एक साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। लेकिन, इसके पीछे एक रणनीति भी हो सकती है। दरअसल, डीलरशिप पर अभी Gloster का कुछ स्टॉक मौजूद हो सकता है। कंपनी नहीं चाहती कि ग्राहक यह सुनकर ग्लोस्टर (Gloster) खरीदने का प्लान कैंसिल कर दें कि कार बंद होने वाली है। इसी वजह से कंपनी फिलहाल यह कह रही है कि दोनों मॉडल साथ-साथ बिकेंगे।

ग्लोस्टर खरीदने वालों के लिए अच्छा मौका

अगर कोई ग्राहक अभी एमजी ग्लोस्टर (MG Gloster) खरीदने का प्लान बना रहा है तो यह उसके लिए अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि डीलर पुराने स्टॉक को जल्दी बेचने की कोशिश करेंगे। अच्छी डिस्काउंट डील मिलने की संभावना बढ़ जाती है, यानी सही मोलभाव करके ग्राहक लाखों रुपये तक बचा सकते हैं।