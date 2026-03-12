Hindustan Hindi News
3 महीने से नहीं खुला इस SUV का खाता, अब खत्म हो जाएगा सफर; इसकी जगह लेगी ये भौकाली कार

Mar 12, 2026 04:24 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
MG अपनी SUV ग्लोस्टर (MG Gloster) को धीरे-धीरे बंद करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जल्द ही इसकी जगह नई एमजी मजेस्टर (MG Majestor) को लॉन्च करने वाली है। बता दें कि 3 महीने से MG ग्लोस्टर का खाता नहीं खुला है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में बड़ी और प्रीमियम SUVs के सेगमेंट में हलचल मच सकती है। दरअसल, MG मोटर (MG Motor) अपनी लोकप्रिय SUV MG ग्लोस्टर (MG Gloster) को धीरे-धीरे बंद करने की तैयारी में दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जल्द ही इसकी जगह नई एमजी मजेस्टर (MG Majestor) को लॉन्च करने वाली है, जो उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी लेकिन इसमें नया डिजाइन और ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

3 महीने से नहीं हुई एक भी डिस्पैच

ऑटो डेटा प्लेटफॉर्म ऑटोपंडितजी (Autopunditz) के आंकड़ों के अनुसार, MG ग्लोस्टर (MG Gloster) की फैक्ट्री से पिछले 3 महीनों से एक भी यूनिट डिस्पैच नहीं हुई है। ऑटो इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई कार लगातार तीन महीने तक जीरो डिस्पैच पर रहे और फिर दोबारा प्रोडक्शन में लौट आए। इसी वजह से माना जा रहा है कि ग्लोस्टर (Gloster) का प्रोडक्शन अब बंद हो चुका है।

महीनाबिक्री नंबर
सितंबर 202535
अक्टूबर 20259
नवंबर 20255
दिसंबर 20250
जनवरी 20260
फरवरी 20260

मजेस्टर होगी ग्लोस्टर का नया अवतार

नई MG मजेस्टर (Majestor) को ग्लोस्टर (Gloster) का फेसलिफ्ट या अपग्रेडेड वर्जन कहा जा सकता है। इस SUV में नई और ज्यादा बोल्ड एक्सटीरियर डिजाइन मिलती है। इसके अपडेटेड इंटीरियर की बात करें तो इसमें ज्यादा एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें वही पावरट्रेन मिलता है, जो ग्लोस्टर (Gloster) में मिलता है, यानी मजेस्टर (Majestor) मूल रूप से ग्लोस्टर (Gloster) का ही अपग्रेडेड मॉडल होगी।

ग्लोस्टर बिकती रहेगी?

कंपनी का कहना है कि ग्लोस्टर (Gloster) और मजेस्टर (Majestor) दोनों एक साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। लेकिन, इसके पीछे एक रणनीति भी हो सकती है। दरअसल, डीलरशिप पर अभी Gloster का कुछ स्टॉक मौजूद हो सकता है। कंपनी नहीं चाहती कि ग्राहक यह सुनकर ग्लोस्टर (Gloster) खरीदने का प्लान कैंसिल कर दें कि कार बंद होने वाली है। इसी वजह से कंपनी फिलहाल यह कह रही है कि दोनों मॉडल साथ-साथ बिकेंगे।

ग्लोस्टर खरीदने वालों के लिए अच्छा मौका

अगर कोई ग्राहक अभी एमजी ग्लोस्टर (MG Gloster) खरीदने का प्लान बना रहा है तो यह उसके लिए अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि डीलर पुराने स्टॉक को जल्दी बेचने की कोशिश करेंगे। अच्छी डिस्काउंट डील मिलने की संभावना बढ़ जाती है, यानी सही मोलभाव करके ग्राहक लाखों रुपये तक बचा सकते हैं।

नई MG मजेस्टर (MG Majestor) के आने से MG की बड़ी SUV लाइन-अप में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं, ग्लोस्टर (Gloster) का सफर खत्म होने की कगार पर दिख रहा है, लेकिन ग्राहकों के लिए यह समय बेहतरीन डिस्काउंट डील पाने का मौका भी हो सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi MG Motors

