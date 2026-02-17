भारत से बोरिया-बिस्तर समेटने की तैयारी में MG Gloster, नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

एमजी ग्लॉस्टर (MG Gloster) फीचर्स, साइज और ताकत के दम पर सीधे तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देती रही है। अब ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, Gloster को पूरी तरह बंद करने की तैयारी चल रही है।

एमजी की फुल-साइज एसयूवी ग्लॉस्टर भारतीय ग्राहकों के बीच हमेशा से पॉपुलर रही है। दरअसल, एमजी ग्लॉस्टर (MG Gloster) फीचर्स, साइज और ताकत के दम पर सीधे तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देती रही है। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। कंपनी ने अपनी नई फ्लैगशिप SUV Majestor से पर्दा उठा दिया है। अब ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, Gloster को पूरी तरह बंद करने की तैयारी चल रही है। यानी अब मेजेस्टर ही MG की बड़ी SUV लाइन-अप की जिम्मेदारी संभालेगी। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

पहले साथ-साथ बेचने की थी प्लानिंग दिलचस्प बात यह है कि ऑटो एक्सपो 2025 में MG ने मेजेस्टर को पेश करते टाइम साफ कहा था कि Majestor और Gloster दोनों साथ-साथ बिकेंगी। प्लान यह था कि ग्लॉस्टर को मेजेस्टर से नीचे पोजिशन किया जाएगा। लेकिन अब एक साल के भीतर ही कंपनी ने अपना रुख बदल लिया है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर की मानें तो मेजेस्टर ही ग्लॉस्टर की जगह लेगी।

एमजी का पूरा फोकस मेजेस्टर पर अब तक ग्लॉस्टर का सीधा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर और Isuzu MU-X से रहा है। वहीं, कीमत के हिसाब से यह जीप मेरिडियन, स्कोडा कोडिएक और जल्द आने वाली फॉक्सवैगन टायरॉन जैसी बड़ी एसयूवी के बीच अपनी जगह बनाती थी। लेकिन अब जब ग्लॉस्टर अपने लाइफ-साइकिल के आखिरी दौर में पहुंच चुकी है, तो एमजी का पूरा फोकस नई मेजेस्टर एसयूवी पर शिफ्ट होता दिख रहा है। कंपनी ने मेजेस्टर को ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए इसका नया डिजाइन, बदला हुआ आगे-पीछे का लुक और केबिन में नए जमाने के फीचर्स दिए हैं।