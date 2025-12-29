EV खरीदने वालों की मौज! MG ने दिया 5 साल तक फिक्स्ड रीसेल वैल्यू का वादा, नई स्कीम से ग्राहकों का सीधा फायदा

संक्षेप: MG ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने लोगों की EV खरीदने के बाद रीसेल करने की टेंशन को खत्म कर दिया है। जी हां, क्योंकि MG ने लोगों को भरोसा जीतने के लिए 5 साल का एस्योर्ड बायबैक (Assured Buyback) प्रोग्राम लॉन्च किया है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 29, 2025 06:19 pm IST

भारत में इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल आज भी यही होता है कि 5 साल बाद इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी? लेकिन, JSW MG मोटर इंडिया ने अब इसी चिंता को दूर करने के लिए एक बड़ा और इंडस्ट्री-फर्स्ट कदम उठाया है। MG ने अपना नया एक्सटेंडेड एस्योर्ड बायबैक प्रोग्राम (Extended Assured Buyback Program) वैल्यू प्रॉमिस (Value Promise) लॉन्च किया है, जिसमें अब ग्राहकों को 3 साल नहीं बल्कि पूरे 5 साल तक की एस्योर्ड बायबैक (Assured Buyback) सुविधा मिलेगी।

क्या है MG का नया वैल्यू प्रॉमिस प्रोग्राम?

अब तक MG अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर 3 साल का एस्योर्ड बायबैक (Assured Buyback) ऑफर कर रही थी, जिसमें कंपनी 3 साल बाद 60% तक की तयशुदा रीसेल वैल्यू का वादा करती थी। अब नए वैल्यू प्रॉमिस प्रोग्राम (Value Promise Program) के तहत यह अवधि बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इसमें ग्राहक को 3, 4 या 5 साल की अवधि चुनने का विकल्प मिलेगा और उस हिसाब से 40% से 60% तक की एस्योर्ड रीसेल वैल्यू (Assured Resale Value) तय होगी।

सबसे खास बात यह है कि यह प्रोग्राम लोन या फाइनेंस स्कीम से पूरी तरह अलग है, यानी चाहे आपने गाड़ी कैसे भी खरीदी हो, बायबैक (Buyback) वैल्यू सुरक्षित रहेगी। अब प्राइवेट ही नहीं, कमर्शियल EV खरीदारों को भी फायदा मिलेगा। पहले यह एस्योर्ड बायबैक (Assured Buyback) सुविधा सिर्फ प्राइवेट बायर्स (Private Buyers) के लिए थी, लेकिन अब MG ने इसे और बड़ा बनाते हुए ZS EV के कमर्शियल खरीदारों, फ्लीट ऑपरेटर्स को भी इस स्कीम में शामिल कर लिया है। इसके लिए शर्त बस इतनी है कि गाड़ी की उम्र 3 साल से कम हो, सालाना माइलेज 60,000 किमी. तक हो।

कैसे काम करेगा यह बायबैक प्रोग्राम?

MG का यह नया वैल्यू प्रॉमिस प्रोग्राम (Value Promise Program) लॉकटन इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी लिमिटेड (Lockton India Insurance Broking and Advisory Ltd) और ज़ूनो जनरल इंश्योरेंस (Zuno General Insurance) के साथ मिलकर ऑपरेट किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत EV मालिक को 5 साल तक यह आजादी मिलेगी कि वह अपनी MG EV अपने पास रखें और तयशुदा कीमत पर वापस कर दें। इसके अलावा नई MG कार में अपग्रेड कर लें, यानी EV की गिरती कीमत (Depreciation) का रिस्क अब ग्राहक का नहीं, कंपनी का होगा।

MG का बयान: EV खरीदना अब और आसान