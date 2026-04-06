MG की इलेक्ट्रिक कारों को मिला ग्राहकों का भरपूर प्यार, 66% बढ़ी सेल, इस कार ने किया कमाल

एमजी मोटर इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में इलेक्ट्रिक वीइकल्स की सेल में FY 2025 के मुकाबले 66 प्रतिशत की ईयर-ऑन-ईयर बढ़ोतरी दर्ज की है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच कंपनी ने भारत में 62,591 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बेचा।

MG की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भारतीय ग्राहकों का जबर्दस्त प्यार मिला है। यही कारण है कि कंपनी की ईवी सेल में 66 पर्सेंट की ईयर-ऑन-ईयर (YoY) ग्रोथ हुई है। गाड़ीवाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार एमजी मोटर इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में इलेक्ट्रिक वीइकल्स की सेल में FY 2025 के मुकाबले 66 प्रतिशत की ईयर-ऑन-ईयर बढ़ोतरी दर्ज की है। ब्रिटिश ब्रैंड ने अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच भारत में 62,591 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बेचा, जबकि वित्त वर्ष 2025 में इसी पीरियड के दौरान 37,730 यूनिट्स की सेल हुई थी। मार्च 2026 की सेल की बात करें, तो डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी ने 6,528 यूनिट की सेल की, जो 19 पर्सेंट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ है। कंपनी ने यह भी कन्फजर्म किया कि वह दिवाली फेस्टिव सीजन से पहले (अगस्त-सितंबर 2026 के आसपास) भारतीय बाजार में अपना पहला प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वीइकल (पीएफईवी) लॉन्च करेगी।

सबसे अधिक बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार एमजी विंडसर भारत की सबसे अधिक बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनकर उभरी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ईएसयूवी की टोटल सेल में 70 पर्सेंट योगदान नॉन-मेट्रो शहरों का है। एमजी मोटर ने बताया कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई का योगदान 30 प्रतिशत और इनके अलावा बाकी शहरों का सेल में 70 प्रतिशत हाथ रहा। मार्च 2026 में इसकी ईयर-ऑन-ईयर सेल में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये एमजी विंडसर की शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है, जिसमें BaaS मॉडल के तहत 3.9 रुपये प्रति किलोमीटर का शुल्क लगता है। इसकी मैक्सिमम पावर 134 बीएचपी और अधिकतम टॉर्क 200 एनएम है। यह फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है। ये 38 kWh और 52.9 kWh (प्रो वेरिएंट) है। 38 kWh की रेंज 332 किमी है। वहीं, 52.9 kWh फुल चार्ज पर 449 किमी तक चल जाती है। एमजी विंडसर फर्स्ट ओनर को लाइफटाइम बैटरी वारंटी ऑफर कर रही है।

24 घंटों के भीतर 8 हजार से अधिक बुकिंग 18.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली एमजी विंडसर प्रो को मई 2025 में लॉन्च होने के 24 घंटों के भीतर 8 हजार से अधिक बुकिंग मिल गई थी। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 12 मेन फीचर्स और 3 लेवल की वॉर्निंग के साथ लेवल 2 ADAS, पावर्ड टेलगेट और तीन नए कलर ऑप्शन- सेलाडॉन ब्लू, ऑरोरा सिल्वर और ग्लेज रेड शामिल हैं।