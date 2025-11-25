इस इलेक्ट्रिक कार के पीछे पड़े लोग, 4 महीने पहुंच गया वेटिंग पीरियड; डिमांड ऐसी कि सबको यही चाहिए

संक्षेप: MG सायबस्टर (MG Cyberster) ने मार्केट में धमाकेदार सफलता हासिल की है। लॉन्च के बाद से इसकी 350 से ज्यादा यूनिट सेल हुई है। हाई डिमांड के चलते इस कार पर 4 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

Tue, 25 Nov 2025 08:14 PM

भारत में स्पोर्ट्स EV का बाजार अभी छोटा है, लेकिन MG सायबस्टर (MG Cyberster) ने साबित कर दिया है कि सही डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस हो तो लोग प्रीमियम इलेक्ट्रिक रोडस्टर्स पर भी दिल खोलकर खर्च करने को तैयार हैं। JSW MG मोटर इंडिया ने खुलासा किया है कि जुलाई 2025 में लॉन्च हुए MG सायबस्टर की बिक्री 350 यूनिट के आंकड़े को पार कर चुकी है। बढ़ती डिमांड का असर यह है कि अब नई बुकिंग पर 4–5 महीने का वेटिंग पीरियड लग रहा है। कंपनी की प्रीमियम रिटेल चैन MG सेलेक्ट के जरिए बुकिंग तेजी से बढ़ रही है।

क्यों पसंद आ रही है MG सायबस्टर?

MG सेलेक्ट के हेड मिलिंद शाह के मुताबिक सायबस्टर (Cyberster) को मिल रही लोकप्रियता की असली वजह इसकी शानदार स्पोर्ट्स कार डिजाइन है। इसकी लो-राइडिंग स्टांस, वाइड बॉडी और एग्रेसिव LED लाइट्स इसे सड़क पर किसी सुपरकार जैसा लुक देती हैं। इसमें इलेक्ट्रिक सिजर डोर्स मिलती हैं। यह फीचर भारत में इस कीमत पर बेहद रेयर है और कार को स्पोर्ट्स कार फैनबॉयज के बीच सुपरहिट बना देता है।

इसमें सुपर-फास्ट एक्सेलरेशन मिलता है। इसके स्पीड की बात करें तो ये कार 3.2 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। इसी परफॉर्मेंस की वजह से कई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी और सेलेब्रिटी भी इसे खरीद रहे हैं। इसमें लक्जरी का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है।

MG के अनुसार भारतीय खरीदार अब ऐसी स्पोर्ट्स कारें पसंद कर रहे हैं, जो सिर्फ तेज न हों बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फीचर्स से भी लैस हों।

MG सायबस्टर की कीमत और फीचर्स?