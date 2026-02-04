Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़MG Cyberster becomes India best selling sports car in 2025
₹75 लाख की इस कार को लोगों ने इतना खरीदा, सेगमेंट में बन गई नंबर-1; 6 महीने में 500 यूनिट बिकीं

₹75 लाख की इस कार को लोगों ने इतना खरीदा, सेगमेंट में बन गई नंबर-1; 6 महीने में 500 यूनिट बिकीं

संक्षेप:

MG मोटर इंडिया के लिए उसकी इलेक्ट्रिक रोडस्टर MG साइबरस्टर बेस्ट सेलिंग स्पोर्ट्स कार बनकर सामने आई है। दरअसल, कंपनी ने बताया कि साइबरस्टर कैलेंडर ईयर 2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्पोर्ट्स कार बन गई है।

Feb 04, 2026 09:30 am IST
MG G10arrow

MG मोटर इंडिया के लिए उसकी इलेक्ट्रिक रोडस्टर MG साइबरस्टर बेस्ट सेलिंग स्पोर्ट्स कार बनकर सामने आई है। दरअसल, कंपनी ने बताया कि साइबरस्टर कैलेंडर ईयर 2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्पोर्ट्स कार बन गई है। कंपनी के अनुसार, साइबरस्टर ने भारतीय बाजार में बिक्री शुरू होने के 6 महीनों के अंदर 500 से ज्यादा यूनिट की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। बता दें कि इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 74.99 लाख रुपए है।

MG इस परफॉर्मेंस का क्रेडिट अपने प्रीमियम रिटेल चैनल, MG सेलेक्ट को देती है। जिसे खास तौर से ब्रांड के हाई-एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री के लिए ओपन किया गया है। MG ने यह भी बताया कि MG9 "सेगमेंट लीडर" बन गई है। हालांकि, कंपनी ने इसकी सेल यूनिट के नंबर्स का खुलासा नहीं किया। साइबरस्टर की तरह, MG9 भी MG सेलेक्ट आउटलेट्स के माध्यम से बेची जाती है।

MG साइबरस्टर को एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक दो-दरवाजे वाली कन्वर्टिबल स्पोर्ट्स कार के रूप में पेश किया गया है। यह एक डुअल-मोटर सेटअप द्वारा ऑपरेट होती है, जो सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील-ड्राइव लेआउट के साथ जुड़ा हुआ है। यह सिस्टम 510 PS (375 kW) का पीक आउटपुट और 725 Nm का टॉर्क देता है।

ये भी पढ़ें:₹6 लाख से बहुत कम में आ रही ये 7-सीटर कार, 17 फरवरी को होगी लॉन्च

MG का दावा है कि यह लॉन्च कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक की मदद से 3.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। साइबरस्टर की दावा की गई टॉप स्पीड 200 किमी/घंटा है। इसमें कई ड्राइविंग मोड मिलते हैं, जिनमें कम्फर्ट, स्पोर्ट, सुपर स्पोर्ट और कस्टम शामिल हैं। साथ ही, इसमें लाइट, स्टैंडर्ड और स्पोर्ट जैसे स्टीयरिंग मोड भी मिलते हैं।

साइबरस्टर में 77 kWh बैटरी पैक मिलता है, जिसकी MIDC साइकिल पर 580Km तक की रेंज का दावा किया गया है। डाइमेंशन के हिसाब से इस इलेक्ट्रिक रोडस्टर की लंबाई 4,535 mm, चौड़ाई 1,913 mm और ऊंचाई 1,329 mm है, जिसका व्हीलबेस 2,691 mm है। इसमें इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, वेदरप्रूफ फैब्रिक कन्वर्टिबल रूफ है।

ये भी पढ़ें:6 एयरबैग, 34Km माइलेज, कीमत ₹4.98 लाख; फिर भी टॉप-10 से बाहर हुई ये नंबर-1 कार

इंटीरियर की बात करें, साइबरस्टर में मल्टी-स्क्रीन कॉकपिट लेआउट है, जिसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्लस्टर के दोनों ओर दो 7-इंच के टचस्क्रीन और एक 7-इंच का टच कंसोल स्क्रीन शामिल है। कनेक्टिविटी फीचर्स में वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले शामिल हैं, जबकि ऑडियो के लिए 8-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम दिया है।

