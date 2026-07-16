कंपनी ने इन 2 ई-कारों को चुपके से किया महंगा, अब ₹5 लाख ज्यादा लगेंगे; सेगमेंट में जमकर बिक रहीं

कंपनी ने पिछले साल दो नए मॉडल MG M9 और साइबरस्टर EV लॉन्च की थीं। ये कंपनी के प्रीमियम MG सेलेक्ट डीलरशिप के जरिए बेची जाती हैं। हालांकि, अब इन दोनों इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल, कंपनी ने इन दोनों की कीमतों को 5 लाख रुपए तक महंगा कर दिया है।

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JSW MG मोटर भारतीय बाजार में एक तरफ जहां मेनस्ट्रीम EV सेगमेंट में शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। तो दूसरी तरफ, कंपनी प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का पोर्टफोलियो भी बढ़ा रही है। कंपनी ने पिछले साल दो नए मॉडल MG M9 और साइबरस्टर EV लॉन्च की थीं। ये कंपनी के प्रीमियम MG सेलेक्ट डीलरशिप के जरिए बेची जाती हैं। हालांकि, अब इन दोनों इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल, कंपनी ने इन दोनों की कीमतों को 5 लाख रुपए तक महंगा कर दिया है। खास बात ये है कि प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में इन दोनों कारों की जबरदस्त डिमांड है।

4 महीने में 2 बार बढ़ी कीमतें 2025 में लॉन्च के समय, MG M9 की एक्स-शोरूम कीमत 69.9 लाख रुपए थी। कंपनी ने इसे सिंगल वैरिएंट में लॉन्च किया था, जिसका नाम प्रेसिडेंशियल लिमो है। दूसरी तरफ, MG साइबरस्टर को भी पिछले साल सिंगल वैरिएंट में लॉन्च किया गया था, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 72.49 लाख रुपए थी। हालांकि, अप्रैल 2026 में कंपनी ने M9 की कीमत में 5 लाख रुपए और साइबस्टर की कीमत में 2.5 लाख रुपए का इजाफा कर दिया था।

अब एक बार फिर इन कारों की कीमतों में इजाफा किया गया है। M9 को खरीदना 4.05 लाख रुपए महंगा हो गया है, जबकि साइबरस्टर की कीमत 5 लाख रुपए बढ़ गई है। इस बढ़ोतरी के साथ, MG M9 की नई एक्स-शोरूम कीमत 79.95 लाख रुपए और साइबरस्टर EV की एक्स-शोरूम कीमत 82.5 लाख रुपए हो गई है। माना जा रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ाई गई हैं। कंपनी की तरफ से कीमतें बढ़ाने को लेकर कोई बयान नहीं आया है।

MG M9 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस M9 के इंटीरियर के लिए कॉग्नेक ब्राउन में लेदर का इस्तेमाल किया गया है। सामने की तरफ डिजिटल अपॉइंटमेंट में 12.23-इंच की टचस्क्रीन और 7-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है, जो संबंधित एंटरटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन ड्यूटी को पूरा करता है। पहला डिस्प्ले वायरलेस एपल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ संगत होगा और इसे JBL साउंड सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अन्य फीचर्स में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, हीटेड, वेंटिलेटेड और मसाज-सक्षम ड्राइवर और पैसेंजर सीटें, एक वायरलेस चार्जर, एक सिंगल-पैन सनरूफ, ड्राइव मोड, डिजिटल IRVM और PM 2.5 एयर फिल्टर दिया है।

सेकेंड रो की बात करें तो, इसमें कैप्टन सीट (एमजी की प्रेसिडेंशियल सीटें) मसाज, वेंटिलेशन और हीटिंग फंक्शन भी प्रदान करती हैं, लेकिन वे एक्सट्रा कम्फर्ट के लिए फोल्ड-आउट ओटोमन भी जोड़ती हैं। विशेष रूप से उपर्युक्त सभी फीचर्स प्रत्येक सीट के हेडरेस्ट पर टचस्क्रीन द्वारा आसानी से एक्सेस की जा सकती हैं। बॉस मोड के साथ पीछे की ओर अधिक जगह बनाने के लिए कर्ब-साइड फ्रंट पैसेंजर सीट को आगे की ओर खिसकाया जा सकता है। यहां ड्राइवर द्वारा बैठाए जाने वालों के लिए एमजी ने एक पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइट और मैनुअल विंडो शेड्स लगाए हैं।

आखिर में थर्ड रो में तीन पैसेंजर बैठ सकते हैं। एसी वेंट और USB-A कनेक्टिविटी के साथ आता है। M9 व्हीकल टू लोड (V2L) और व्हीकल टू व्हीकल (V2V) चार्जिंग के साथ भी संगत है। बूट स्पेस 945 लीटर तक है; इसमें 55-लीटर का फ्रंक भी है। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल 2 ADAS, 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ESP, EPB, TPMS, चारों डिस्क ब्रेक, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर और इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट MG इलेक्ट्रिक व्हीकल के सुरक्षा सूट का हिस्सा हैं। हालांकि, कार ब्रांड ने अभी तक M9 के लिए BNCAP सुरक्षा रेटिंग का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यूरो और ऑस्ट्रेलियन क्रैश टेस्ट दोनों में इसे पूरे 5-स्टार रेटिंग मिली है।

MG M9 की लंबाई 5,200mm, चौड़ाई 2,000mm और ऊंचाई 1,800mm है। जिसमें 3,200mm का व्हीलबेस है, जो किआ कार्निवल और टोयोटा वेलफ़ायर जैसी MPV से बड़ा है। आगे की तरफ, इसमें एक ट्रेपोजॉइडल ग्रिल है, जिसके दोनों ओर LED हेडलाइट्स हैं। इनके ऊपर कनेक्टेड DRLs हैं, जो स्प्लिट लाइट व्यवस्था को पूरा करते हैं। M9 में 19-इंच के एलॉय व्हील हैं, जिन पर सेल्फ-हीलिंग कॉन्टिनेंटल कॉन्टिसियल टायर लगे हैं। खास बात यह है कि पीछे के डोर बिजली से चलने वाले हैं और स्लाइड से खुलते हैं। इसके पिछले हिस्से में बिजली से चलने वाला टेलगेट, कनेक्टेड टेल लाइट, वाइपर और इंटीग्रेटेड स्टॉप लैंप के साथ रूफ स्पॉयलर है।

MG साइबरस्टर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस MG साइबरस्टर को एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक दो-दरवाजे वाली कन्वर्टिबल स्पोर्ट्स कार के रूप में पेश किया गया है। यह एक डुअल-मोटर सेटअप द्वारा ऑपरेट होती है, जो सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील-ड्राइव लेआउट के साथ जुड़ा हुआ है। यह सिस्टम 510 PS (375 kW) का पीक आउटपुट और 725 Nm का टॉर्क देता है।

MG का दावा है कि यह लॉन्च कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक की मदद से 3.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। साइबरस्टर की दावा की गई टॉप स्पीड 200 किमी/घंटा है। इसमें कई ड्राइविंग मोड मिलते हैं, जिनमें कम्फर्ट, स्पोर्ट, सुपर स्पोर्ट और कस्टम शामिल हैं। साथ ही, इसमें लाइट, स्टैंडर्ड और स्पोर्ट जैसे स्टीयरिंग मोड भी मिलते हैं।

साइबरस्टर में 77 kWh बैटरी पैक मिलता है, जिसकी MIDC साइकिल पर 580Km तक की रेंज का दावा किया गया है। डाइमेंशन के हिसाब से इस इलेक्ट्रिक रोडस्टर की लंबाई 4,535 mm, चौड़ाई 1,913 mm और ऊंचाई 1,329 mm है, जिसका व्हीलबेस 2,691 mm है। इसमें इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, वेदरप्रूफ फैब्रिक कन्वर्टिबल रूफ है।