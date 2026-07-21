MG Cyberster और M9 के कूटूर एडिशन की हुई एंट्री, सिर्फ 50-50 लोग ही खरीद पाएंगे, जानिए खासियत
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी दो लग्जरी गाड़ियों 'MG Cyberster' और 'MG M9' के नए 'कूटूर एडिशन्स' से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इन गाड़ियों के लिए आधिकारिक तौर पर बुकिंग शुरू कर दी है।
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी दो लग्जरी गाड़ियों 'MG Cyberster' स्पोर्ट्सकार और 'MG M9' एमपीवी के खास 'कूटूर एडिशन्स' (Couture Editions) से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इन गाड़ियों के स्पेशल एडिशन्स के लिए आधिकारिक तौर पर बुकिंग शुरू कर दी है। यह नया एक्सक्लूसिव मॉडल मशहूर फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता के साथ साझेदारी के तहत तैयार किया गया है। आइए जानते हैं MG की इन लग्जरी कूटूर एडिशन कारों में ग्राहकों को क्या-क्या खास मिलने वाला है।
फैशन डिजाइनर साथ पार्टनरशिप
हाल ही में मुंबई में फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता ने अपना नया कलेक्शन 'लाइट सॉन्ग' पेश किया था। JSW MG मोटर इंडिया इस कार्यक्रम का ऑफिशियल ऑटोमोबाइल पार्टनर था। इसी इवेंट के दौरान कंपनी के लग्जरी डिविजन 'MG Select' ने भारत की पहली कूटूर एडिशन लग्जरी गाड़ियों से पर्दा उठाया। इस खास पार्टनरशिप के जरिए कंपनी गाड़ियों में फैशन और आर्ट का एक नया कॉम्बिनेशन लेकर आई है। यह गाड़ियों को सड़क पर एक अलग और बेहद एक्सक्लूसिव पहचान देता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Cyberster
₹ 75 लाख
MG M9 EV
₹ 75.9 लाख
MG eRX5
₹ 25 लाख से शुरू
MG eHS
₹ 45 - 55 लाख
MG 5 Estate
₹ 50 - 60 लाख
MG 4 EV
₹ 30 - 32 लाख
सारे बदलाव कॉस्मेटिक हैं
इन कूटूर एडिशन्स में किए गए सभी बदलाव सिर्फ कॉस्मेटिक हैं। गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत गौरव गुप्ता के सिग्नेचर 'सर्पेंट इनफिनिटी' मोटिफ से प्रेरित डिजाइन एलिमेंट्स हैं। कारों के केबिन और एक्सटीरियर में बिस्पोक फिनिशिंग और हैंडक्राफ्टेड डिटेलिंग दी गई है। यह डिजाइन कार को अंदर और बाहर से बेहद प्रीमियम और आर्टिस्टिक लुक देता है। हालांकि, गाड़ियों के मैकेनिकल पैकेज, इंजन क्षमता या फिर अन्य फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सिर्फ 50-50 यूनिट्स होंगी उपलब्ध
इन गाड़ियों की एक्सक्लूसिविटी और खासियत बनाए रखने के लिए कंपनी ने इनके प्रोडक्शन को काफी सीमित रखा है। भारत में MG Cyberster कूटूर एडिशन की केवल 50 यूनिट्स बेची जाएंगी। इसी तरह MG M9 कूटूर एडिशन की भी महज 50 यूनिट्स ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। कंपनी इन दोनों स्पेशल कूटूर एडिशन्स की आधिकारिक कीमतों का ऐलान 3 अगस्त, 2026 को करेगी।
लग्जरी और मॉडर्न आर्ट का अनुभव
एमजी सेलेक्ट के हेड मिलिंद शाह ने बताया कि लग्जरी का असली भविष्य भावनात्मक अनुभवों से जुड़ा है। ये कूटूर एडिशन्स कलात्मकता और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का खूबसूरत संगम पेश करते हैं। वहीं, फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता ने कहा कि इसमें कूटूर की शिल्पकला को लग्जरी मोबिलिटी में उतारा गया है। बता दें कि हाल ही में कंपनी ने साइबरस्टर और M9 की कीमतों में 5 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की थी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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