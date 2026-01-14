Hindustan Hindi News
देश की सबसे सस्ती ई-कार हो गई महंगी, लेने से पहले देखें नई प्राइस लिस्ट; एक वैरिएंट हमेशा के लिए बंद

देश की सबसे सस्ती ई-कार हो गई महंगी, लेने से पहले देखें नई प्राइस लिस्ट; एक वैरिएंट हमेशा के लिए बंद

संक्षेप:

एमजी मोटर्स इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नई कीमतें 13 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। कंपनी के इस प्राइस हाइक में उसकी और देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कॉमेट EV भी शामिल है। दरअसल, अब इस कार को खरीदना 16,700 रुपए तक या फिर 1.87% तक महंगा हो गया है।

Jan 14, 2026 08:41 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
एमजी मोटर्स इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नई कीमतें 13 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। कंपनी के इस प्राइस हाइक में उसकी और देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कॉमेट EV भी शामिल है। दरअसल, अब इस कार को खरीदना 16,700 रुपए तक या फिर 1.87% तक महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद कॉमेट की नई एक्स-शोरूम कीमतें 7.63 लाख से 10.0 लाख रुपए तक हो गई हैं। बता दें कि कंपनी कॉमेट EV के ब्लैकस्ट्रोम FC वैरिएंट को बंद कर चुकी है। चलिए इसकी वैरिएंट वाइज नई कीमतें देखते हैं।

MG कॉमेट EV वैरिएंट वाइज नई कीमतें जनवरी 2026
Comet EV 17
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर% चेंज
ExecutiveRs. 7,49,800Rs. 7,62,800Rs. 13,0001.73%
ExciteRs. 8,56,800Rs. 8,72,800Rs. 16,0001.87%
ExclusiveRs. 9,56,100Rs. 9,72,800Rs. 16,7001.75%
Excite FCRs. 8,96,800Rs. 8,99,800Rs. 3,0000.33%
Exclusive FCRs. 9,96,800Rs. 9,99,800Rs. 3,0000.30%
Blackstorm FCRs. 9,99,800बंद--

MG कॉमेट EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसका डिजाइन वूलिंग एयर EV से मिलता है। कॉमेट EV की लंबाई 2974mm, चौड़ाई 1505mm और ऊंचाई 1640mm है। इसका व्हीलबेस 2010mm है। टर्निंग रेडियस सिर्फ 4.2 मीटर है, जो बिजी सड़कों पर ड्राइविंग के लिए या तंग जगहों में पार्किंग के लिए वरदान है। MG कॉमेट ईवी में क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, फुल-चौड़ाई वाली LED स्ट्रिप, स्लीक हेडलैंप दिया है। इसमें बड़े आकार के डोर, स्पोर्टी एलॉय व्हील और एक फ्लैट रियर सेक्शन दिया है।

ये भी पढ़ें:देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार को खरीदने जा रहे, तो देख लो इसकी नई कीमतें

इसमें 10.25-इंच की स्क्रीन, एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डिजिटल क्लस्टर दिया है। यूजर्स कई प्रकार की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अपने डिवाइस को पेयर करने में सक्षम होंगे। इसमें म्यूजिक, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, मौसम की जानकारी और रीयल-टाइम ट्रैफिक अपडेट की डिटेल मिलेगी। MG कॉमेट ईवी को 4 कलर ऑप्शन बे (नीला), सेरेनिटी (हरा), सनडाउनर (नारंगी) और फ्लेक्स (लाल) में खरीद पाएंगे।

ये भी पढ़ें:इस कार के सामने नहीं टिक पाईं सेल्टोस और कैरेंस, 10 में से 5 लोगों ने यही खरीदी

MG कॉमेट ईवी GSEV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसे खासतौर पर शहरी यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हालांकि, कार अपने कॉम्पैक्ट आकार के कारण थोड़ी नाजुक दिख सकती है। इसमें 12 इंच के पहियों के साथ टायर का आकार 145/70 है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं जबकि रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
