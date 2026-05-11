देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, रेंज 230km और कीमत ₹ 7.62 लाख; इस महीने मिल रही ₹60000 सस्ती

कॉमेट EV की मॉडल ईयर 2025 यूनिट पर 30,000 रुपए तक की छूट और MY26 मॉडल्स जैसे ही लॉयल्टी और कॉर्पोरेट फायदे मिलते हैं। इस दो-डोर EV की एक्स-शोरूम कीमत 7.62 लाख रुपए से 9.99 लाख रुपए के बीच है। इसमें सिर्फ 17.4kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी दावा की गई रेंज 230km है।

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MG मोटर इंडिया के पोर्टफोलियो में कॉमेट EV सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। ये देश की भी सबसे इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। ऐसे में कंपनी ने ग्राहकों के लिए इस कार को आसानी से खरीदने के लिए शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, इस महीने यानी मई में कॉमेट EV खरीदने पर 60,000 रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। हालांकि, MY25 और MY26 यूनिट के लिए ये बेनफिट अलग-अलग होंगे। MY26 यूनिस पर 10,000 रुपए की छूट, 10,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 20,000 रुपए के लॉयल्टी बोनस और और 10,000 रुपए का कॉर्पोरेट बेनिफिट मिलेंगे।

दूसरीत तरफ, कॉमेट EV की मॉडल ईयर 2025 यूनिट पर 30,000 रुपए तक की छूट और MY26 मॉडल्स जैसे ही लॉयल्टी और कॉर्पोरेट फायदे मिलते हैं। इस दो-डोर EV की एक्स-शोरूम कीमत 7.62 लाख रुपए से 9.99 लाख रुपए के बीच है। इसमें सिर्फ 17.4kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी दावा की गई रेंज 230km है।

MG कॉमेट EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कॉमेट EV की लंबाई 2974mm, चौड़ाई 1505mm और ऊंचाई 1640mm है। इसका व्हीलबेस 2010mm है। टर्निंग रेडियस सिर्फ 4.2 मीटर है, जो बिजी सड़कों पर ड्राइविंग के लिए या तंग जगहों में पार्किंग के लिए वरदान है। MG कॉमेट ईवी में क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, फुल-चौड़ाई वाली LED स्ट्रिप, स्लीक हेडलैंप दिया है। इसमें बड़े आकार के डोर, स्पोर्टी एलॉय व्हील और एक फ्लैट रियर सेक्शन दिया है।

इसमें 10.25-इंच की स्क्रीन, एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डिजिटल क्लस्टर दिया है। यूजर्स कई प्रकार की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अपने डिवाइस को पेयर करने में सक्षम होंगे। इसमें म्यूजिक, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, मौसम की जानकारी और रीयल-टाइम ट्रैफिक अपडेट की डिटेल मिलेगी। MG कॉमेट ईवी को 4 कलर ऑप्शन बे (ब्लू), सेरेनिटी (ग्रीन), सनडाउनर (ऑरेंज) और फ्लेक्स (रेड) में खरीद पाएंगे।

MG कॉमेट ईवी GSEV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसे खासतौर पर शहरी यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हालांकि, कार अपने कॉम्पैक्ट आकार के कारण थोड़ी नाजुक दिख सकती है। इसमें 12 इंच के पहियों के साथ टायर का आकार 145/70 है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं जबकि रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं।