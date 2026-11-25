MG Motor ने अपनी छोटी इलेक्ट्रिक कार Comet EV की कीमतों में एक बार फिर बदलाव किया है। इस बार कंपनी ने कुछ वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतों में 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है और कुछ की कीमतों को कम भी किया है।

MG Motor ने अपनी छोटी इलेक्ट्रिक कार Comet EV की कीमतों में एक बार फिर बदलाव किया है। इस बार कंपनी ने कुछ वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतों में 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। वहीं, BaaS (Battery as a Service) प्लान के तहत मिलने वाले टॉप वेरिएंट की शुरुआती कीमत 10,000 रुपये तक कम कर दी गई है। इस साल कॉमेट की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले भी कंपनी ने कुछ वेरिएंट की कीमतें 17,000 रुपये तक बढ़ाई थीं।

इन वेरिएंट की कीमतें बढ़ीं और कुछ हुए सस्ते MG Comet के Executive, Excite, Excite FC, Exclusive Dual Tone और Exclusive FC Dual Tone वेरिएंट की कीमतों में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यहां FC का मतलब फास्ट चार्जिंग है। दूसरी ओर, Exclusive Dual Tone और Exclusive FC Dual Tone वेरिएंट को BaaS प्लान के तहत खरीदने पर बायर्स को 10,000 रुपये की बचत होगी। नई कीमतों के मुताबिक, बैटरी सहित कार खरीदने पर एमजी कॉमेट की एक्स-शोरूम कीमत 7.90 लाख रुपये से 10.17 लाख रुपये के बीच है। वहीं, BaaS प्लान के तहत इसकी शुरुआती कीमत 4.99 लाख रुपये से 7.26 लाख रुपये तक है। इसके अलावा ग्राहकों को बैटरी इस्तेमाल करने के लिए 3.3 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान करना होगा।

4-सीटर इलेक्ट्रिक कार में मिलते हैं ये फीचर्स एमजी कॉमेट एक छोटी 4-सीटर इलेक्ट्रिक हैचबैक है। इसमें 10.25-इंच की ड्यूल स्क्रीन दी गई हैं, जिनमें इन्फोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ORVMs, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग, मैन्युअल AC, पावर विंडो, 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, रिवर्स कैमरा और मैन्युअल IRVM जैसे फीचर्स मिलते हैं।

17.3kWh बैटरी और 230km तक की रेंज एमजी कॉमेट में 17.3kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है। यह मोटर 41bhp की पावर और 110Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। कार में 3.3kW और 7kW AC चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इसमें DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा नहीं दी गई है।