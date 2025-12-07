Hindustan Hindi News
देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार पर आया ₹100000 का डिस्काउंट, कीमत सिर्फ ₹7.50 लाख

संक्षेप:

एमजी मोटर्स देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कॉमेट ईवी पर दिसंबर, 2025 में बंपर छूट दे रही है। इस दौरान एमजी कॉमेट ईवी (MG Comet EV) खरीदने पर ग्राहक अधिकतम 1,00,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Dec 07, 2025 01:00 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
MG Comet EVarrow

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, एमजी मोटर्स देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कॉमेट ईवी पर दिसंबर, 2025 में बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान एमजी कॉमेट ईवी (MG Comet EV) खरीदने पर ग्राहक अधिकतम 1,00,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

इतनी है कार की कीमत

दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर इस इलेक्ट्रिक कार में एलईडी हेडलैंप्स और टेललैंप्स, वायरलेस एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। इसके अलावा, EV में 55 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स, सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। भारतीय मार्केट में एमजी कॉमेट ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.50 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 9.56 लाख रुपये तक जाती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
