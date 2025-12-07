देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार पर आया ₹100000 का डिस्काउंट, कीमत सिर्फ ₹7.50 लाख

संक्षेप: एमजी मोटर्स देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कॉमेट ईवी पर दिसंबर, 2025 में बंपर छूट दे रही है। इस दौरान एमजी कॉमेट ईवी (MG Comet EV) खरीदने पर ग्राहक अधिकतम 1,00,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Dec 07, 2025 01:00 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, एमजी मोटर्स देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कॉमेट ईवी पर दिसंबर, 2025 में बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान एमजी कॉमेट ईवी (MG Comet EV) खरीदने पर ग्राहक अधिकतम 1,00,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

सिंगल चार्ज पर 230 km दौड़ेगी कार अगर पावरट्रेन की बात करें तो एमजी कॉमेट ईवी में 17.3kWh का बैट्री पैक दिया गया है जो सिंगल चार्ज में 230 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज ऑफर करती है। बता दें कि कार में लगा इलेक्ट्रिक मोटर 42bhp की अधिकतम पावर और 110Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। एमजी की इस इलेक्ट्रिक कर को 3.3kWh चार्जर से फुल चार्ज होने में 7 घंटे का समय लगता है। मौजूदा समय में एमजी कॉमेट ईवी भारतीय ग्राहकों के लिए 3 वेरिएंट और 5 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

इतनी है कार की कीमत दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर इस इलेक्ट्रिक कार में एलईडी हेडलैंप्स और टेललैंप्स, वायरलेस एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। इसके अलावा, EV में 55 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स, सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। भारतीय मार्केट में एमजी कॉमेट ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.50 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 9.56 लाख रुपये तक जाती है।