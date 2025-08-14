MG Comet EV get discount up to Rs. 56,000, check all details फिर शायद ही आएगा ऐसा डिस्काउंट! देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार पर आया बंपर ऑफर, फटाफट करें बुकिंग, Auto Hindi News - Hindustan
फिर शायद ही आएगा ऐसा डिस्काउंट! देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार पर आया बंपर ऑफर, फटाफट करें बुकिंग

अगस्त 2025 में MG कॉमेट ईवी पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसा डिस्काउंट ऑफर फिर शायद ही आएगा। जो लोग देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 12:31 AM
अगस्त 2025 में MG मोटर्स की कारों पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रही है। कंपनी भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कॉमेट ईवी पर इस महीने बंपर ऑफर दे रही है।इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कॉमेट ईवी (Comet EV) वैल्यू फॉर मनी डील है। अगस्त 2025 में इस ईवी पर 56,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इस पर मिलने वाली डील के बारे में जानते हैं।

MG कॉमेट ईवी पर मिलने वाला डिस्काउंट ऑफर

मॉडल / वैरिएंटकैश डिस्काउंटअन्य ऑफरकुल डिस्काउंट
कॉमेट ईवी (2024 – एक्साइट FC एंड एक्सक्लूसिव FC)28,000लॉयल्टी 20,000 + कॉर्पोरेट 8,00056,000
कॉमेट ईवी (2024 – एक्साइट & एक्सक्लूसिव)-लॉयल्टी 20,000 + कॉर्पोरेट 8,00028,000
कॉमेट ईवी (2025 – एक्साइट FC, एक्सक्लूसिव FC एंड ब्लैकस्टॉर्म)28,000लॉयल्टी 20,000 + कॉर्पोरेट 8,00056,000
कॉमेट ईवी (2025 – एक्साइट एंड एक्सक्लूसिव)-लॉयल्टी 20,000 + कॉर्पोरेट 8,00028,000

MG कॉमेट ईवी के MY2025 वैरिएंट पर डिस्काउंट

इसके MY2025 (Excite FC, Exclusive FC, Blackstorm) वैरिएंट पर 28,000 कैश डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस और 8,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा बेस एक्साइट (Base Excite) और एक्सक्लूसिव वैरिएंट (Exclusive) पर 28,000 रुपये का कुल लाभ मिल रहा है।

MG कॉमेट ईवी (MY2024) पर डिस्काउंट

MG कॉमेट ईवी के MY2024 (Excite FC, Exclusive FC) वैरिएंट पर 56,000 का बेनिफिट मिल रहा है। वहीं, इसके बेस एक्साइट (Base Excite) और एक्सक्लूसिव (Exclusive) ट्रिम्स पर 28,000 का बेनिफिट मिल रहा है।

Auto News Hindi MG Motors Electric Car

