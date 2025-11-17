Hindustan Hindi News
देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार पर आया धमाकेदार डिस्काउंट, सीधे ₹56,000 की बचत; इस मॉडल पर सबसे ज्यादा सेविंग

देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार पर आया धमाकेदार डिस्काउंट, सीधे ₹56,000 की बचत; इस मॉडल पर सबसे ज्यादा सेविंग

संक्षेप: MG कॉमेट ईवी (MG Comet EV) पर नवंबर 2025 में धमाकेदार डिस्काउंट चल रहा है। नवंबर 2025 में कंपनी इस पर 56,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Mon, 17 Nov 2025 03:51 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगर आप एक किफायती सिटी-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो नवंबर 2025 आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। जी हां, क्योंकि MG मोटर ने अपनी सबसे सस्ती EV MG कॉमेट EV पर जबरदस्त ऑफर्स का ऐलान किया है। इस महीने आप इस पर 56,000 रुपये तक की भारी बचत कर सकते हैं। आइए जरा विस्तार से नवंबर 2025 में एमजी कॉमेट ईवी पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर के बारे में जानते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति ने 39,506 कारों को बुलाया वापस, कंपनी ने इस मॉडल के लिए जारी किया रिकॉल

MG कॉमेट ईवी डिस्काउंट ऑफर

नवंबर 2025 में MG इस महीने अपनी कॉमेट ईवी (Comet EV) पर कुल मिलाकर 56,000 तक का फायदा दे रही है, जिसमें 28,000 रुपये का कैश डिस्काउंट शामिल है। सीधे-सीधे ऑन-रोड कीमत में कंपनी ने कटौती की है। इसलिए, सबसे आकर्षक ऑफर यही है। इसके अलावा कंपनी 20,000 का लॉयल्टी बोनस दे रही है। अगर आपके परिवार में पहले से MG की कोई कार है, तो ये अतिरिक्त बोनस मिलेगा।

इसमें 8,000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ चुने हुए कंपनियों के कर्मचारियों को अतिरिक्त फायदा मिल रहा है। ग्राहक कुल मिलाकर इस पर 56,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

मॉडलडिस्काउंट टाइपडिस्काउंट अमाउंटनोट
पुरानी कॉमेट 7kW ACFCपुरानी कीमतफरवरी 2025 की प्राइसिंग के अनुसार कीमत में ₹29,000 तक की कमी
कैश₹28,000
लॉयल्टी₹20,000
कॉरपोरेट₹8,000
कुल₹56,000 + पुरानी कीमतमैक्स डिस्काउंट
पुरानी कॉमेट 3kW ACपुरानी कीमतफरवरी 2025 की प्राइसिंग के अनुसार ₹50,000 तक सस्ती
लॉयल्टी₹20,000
कॉरपोरेट₹8,000
कुल₹28,000 + पुरानी कीमतमैक्स डिस्काउंट
नई कॉमेट 7kW ACFCकैश₹28,000
लॉयल्टी₹20,000
कॉरपोरेट₹8,000
कुल₹56,000मैक्स डिस्काउंट
नई कॉमेट 3kW ACलॉयल्टी₹20,000
कॉरपोरेट₹8,000
कुल₹28,000मैक्स डिस्काउंट

पुराने मॉडल की कीमतों पर भी राहत

अगर आपके शहर में पुराने प्राइस लिस्ट वाली कॉमेट ईवी (Comet EV) (7kW ACFC या 3kW AC) का स्टॉक बचा हुआ है, तो आपको पुरानी कीमत + इस महीने का डिस्काउंट दोनों का फायदा मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:मारुति ने 39,506 कारों को बुलाया वापस, कंपनी ने इस मॉडल के लिए जारी किया रिकॉल

अगर आप MG कॉमेट ईवी (Comet EV) खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो नवंबर 2025 आपके लिए सबसे सही महीना है। जी हां, क्योंकि इस महीने 56,000 रुपये तक का पक्का फायदा और अगर पुराना स्टॉक मिल गया है, तो बचत दोगुनी भी हो सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
