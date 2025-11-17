देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार पर आया धमाकेदार डिस्काउंट, सीधे ₹56,000 की बचत; इस मॉडल पर सबसे ज्यादा सेविंग
संक्षेप: MG कॉमेट ईवी (MG Comet EV) पर नवंबर 2025 में धमाकेदार डिस्काउंट चल रहा है। नवंबर 2025 में कंपनी इस पर 56,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप एक किफायती सिटी-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो नवंबर 2025 आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। जी हां, क्योंकि MG मोटर ने अपनी सबसे सस्ती EV MG कॉमेट EV पर जबरदस्त ऑफर्स का ऐलान किया है। इस महीने आप इस पर 56,000 रुपये तक की भारी बचत कर सकते हैं। आइए जरा विस्तार से नवंबर 2025 में एमजी कॉमेट ईवी पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर के बारे में जानते हैं।
MG कॉमेट ईवी डिस्काउंट ऑफर
नवंबर 2025 में MG इस महीने अपनी कॉमेट ईवी (Comet EV) पर कुल मिलाकर 56,000 तक का फायदा दे रही है, जिसमें 28,000 रुपये का कैश डिस्काउंट शामिल है। सीधे-सीधे ऑन-रोड कीमत में कंपनी ने कटौती की है। इसलिए, सबसे आकर्षक ऑफर यही है। इसके अलावा कंपनी 20,000 का लॉयल्टी बोनस दे रही है। अगर आपके परिवार में पहले से MG की कोई कार है, तो ये अतिरिक्त बोनस मिलेगा।
इसमें 8,000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ चुने हुए कंपनियों के कर्मचारियों को अतिरिक्त फायदा मिल रहा है। ग्राहक कुल मिलाकर इस पर 56,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
|मॉडल
|डिस्काउंट टाइप
|डिस्काउंट अमाउंट
|नोट
|पुरानी कॉमेट 7kW ACFC
|पुरानी कीमत
|–
|फरवरी 2025 की प्राइसिंग के अनुसार कीमत में ₹29,000 तक की कमी
|कैश
|₹28,000
|–
|लॉयल्टी
|₹20,000
|–
|कॉरपोरेट
|₹8,000
|–
|कुल
|₹56,000 + पुरानी कीमत
|मैक्स डिस्काउंट
|पुरानी कॉमेट 3kW AC
|पुरानी कीमत
|–
|फरवरी 2025 की प्राइसिंग के अनुसार ₹50,000 तक सस्ती
|लॉयल्टी
|₹20,000
|–
|कॉरपोरेट
|₹8,000
|–
|कुल
|₹28,000 + पुरानी कीमत
|मैक्स डिस्काउंट
|नई कॉमेट 7kW ACFC
|कैश
|₹28,000
|–
|लॉयल्टी
|₹20,000
|–
|कॉरपोरेट
|₹8,000
|–
|कुल
|₹56,000
|मैक्स डिस्काउंट
|नई कॉमेट 3kW AC
|लॉयल्टी
|₹20,000
|–
|कॉरपोरेट
|₹8,000
|–
|कुल
|₹28,000
|मैक्स डिस्काउंट
पुराने मॉडल की कीमतों पर भी राहत
अगर आपके शहर में पुराने प्राइस लिस्ट वाली कॉमेट ईवी (Comet EV) (7kW ACFC या 3kW AC) का स्टॉक बचा हुआ है, तो आपको पुरानी कीमत + इस महीने का डिस्काउंट दोनों का फायदा मिल सकता है।
अगर आप MG कॉमेट ईवी (Comet EV) खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो नवंबर 2025 आपके लिए सबसे सही महीना है। जी हां, क्योंकि इस महीने 56,000 रुपये तक का पक्का फायदा और अगर पुराना स्टॉक मिल गया है, तो बचत दोगुनी भी हो सकती है।
