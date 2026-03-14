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देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, कीमत सिर्फ 7.62 लाख और रेंज 230Km; मिल रहा ₹60000 की डिस्काउंट

Mar 14, 2026 12:32 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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MG मोटर्स इंडिया ने अपनी कारों के लिए मार्च 2026 डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है। इस डिस्काउंट में कंपनी के साथ देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कॉमेट EV भी शामिल है। दअसल, कंपनी इस पर 60,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है।

देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, कीमत सिर्फ 7.62 लाख और रेंज 230Km; मिल रहा ₹60000 की डिस्काउंट
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MG मोटर्स इंडिया ने अपनी कारों के लिए मार्च 2026 डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है। इस डिस्काउंट में कंपनी के साथ देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कॉमेट EV भी शामिल है। दअसल, कंपनी इस पर 60,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इन बेनिफिट में 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस, 20,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 10,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। हालांकि, दक्षिण भारत में इस कार पर 35,000 रुपए का ज्यादा कैश डिस्काउंट मिलता है, जिससे कुल फायदा बढ़कर 85,000 रुपए हो जाता है।

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बता दें कि MG कॉमेट यह कॉम्पैक्ट दो-दरवाजो वाली इलेक्ट्रिक कार है, जो 17.3kWh की बैटरी पैक से चलती है। इसकी दावा की गई रेंज 230km है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 7.62 लाख रुपए से 9.99 लाख रुपए के बीच है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला टाटा टिगोर EV से होता है। टाटा मोटर्स इस सेगमेंट में देश की नंबर-1 कार है। वहीं, MG मोटर्स का नंबर उसके बाद आता है।

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MG कॉमेट EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसका डिजाइन वूलिंग एयर EV से मिलता है। कॉमेट EV की लंबाई 2974mm, चौड़ाई 1505mm और ऊंचाई 1640mm है। इसका व्हीलबेस 2010mm है। टर्निंग रेडियस सिर्फ 4.2 मीटर है, जो बिजी सड़कों पर ड्राइविंग के लिए या तंग जगहों में पार्किंग के लिए वरदान है। MG कॉमेट ईवी में क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, फुल-चौड़ाई वाली LED स्ट्रिप, स्लीक हेडलैंप दिया है। इसमें बड़े आकार के डोर, स्पोर्टी एलॉय व्हील और एक फ्लैट रियर सेक्शन दिया है।

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इसमें 10.25-इंच की स्क्रीन, एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डिजिटल क्लस्टर दिया है। यूजर्स कई प्रकार की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अपने डिवाइस को पेयर करने में सक्षम होंगे। इसमें म्यूजिक, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, मौसम की जानकारी और रीयल-टाइम ट्रैफिक अपडेट की डिटेल मिलेगी। MG कॉमेट ईवी को 4 कलर ऑप्शन बे (नीला), सेरेनिटी (हरा), सनडाउनर (नारंगी) और फ्लेक्स (लाल) में खरीद पाएंगे।

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MG कॉमेट ईवी GSEV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसे खासतौर पर शहरी यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हालांकि, कार अपने कॉम्पैक्ट आकार के कारण थोड़ी नाजुक दिख सकती है। इसमें 12 इंच के पहियों के साथ टायर का आकार 145/70 है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं जबकि रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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