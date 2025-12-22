फौरन लपक लें! मात्र 9 दिन बाद महंगी हो जाएंगी इस कंपनी की कारें, 2% तक बढ़ जाएगी कीमत; फिर कई हजार ज्यादा लगेंगे

संक्षेप: MG मोटर इंडिया ने जनवरी 2026 से कार कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। MG मोटर इंडिया ने साफ किया है कि 1 जनवरी 2026 से कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी होगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 22, 2025 10:29 pm IST

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

नया साल 2026 आने ही वाला है और इसके साथ ही कार खरीदने वालों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ चुकी है। MG मोटर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि जनवरी 2026 से उसकी पूरी कार रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। MG से पहले मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) जैसी प्रीमियम कंपनी कीमतें बढ़ा चुकी है और अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और ब्रांड भी इसी राह पर चलेंगे। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि MG की कारें कितनी महंगी होने वाली हैं।

MG कारों की कीमतें कितनी बढ़ेंगी?

MG मोटर इंडिया ने साफ किया है कि 1 जनवरी 2026 से कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी MG की सभी कारों पर लागू होगी। पिछले साल यानी 2025 की शुरुआत में MG ने कीमतों में करीब 3% तक इजाफा किया था। इस बार बढ़ोतरी थोड़ी कम जरूर है, लेकिन असर हर मॉडल पर पड़ेगा।

कीमतें क्यों बढ़ा रही MG?

कंपनी के मुताबिक, कीमतें बढ़ाने के पीछे कई बड़े कारण हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह कच्चे माल (Raw Material) की बढ़ती लागत, इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी पार्ट्स का महंगा होना है। वहीं, मैन्युफैक्चरिंग खर्च में इजाफा होना है। इन सभी कारणों की वजह से कंपनियों के लिए पुरानी कीमतों पर कार बेचना मुश्किल हो रहा है।

MG की मौजूदा कार रेंज – एक्स-शोरूम कीमतें

MG इंडिया फिलहाल भारतीय बाजार में कई पॉपुलर मॉडल्स बेच रही है, जिनमें MG हेक्टर / हेक्टर प्लस, MG एस्टर, MG ZS EV, MG कॉमेट EV और MG ग्लोस्टर शामिल हैं। जनवरी 2026 से पहले इन कारों को खरीदने पर ग्राहक कीमत बढ़ोतरी से बच सकते हैं।

मॉडल एक्स-शोरूम प्राइस MG विंडसर Rs 13,99,800 - Rs 18,39,000 (बिना BaaS) Rs 9,99,000 - Rs 13,39,199 (BaaS के साथ) MG हेक्टर Rs 11,99,000 - Rs 19,49,000 MG कॉमेट EV Rs 7,49,800 - Rs 9,99,800 (बिना BaaS) Rs 4,99,000 - Rs 7,63,300 (BaaS के साथ) MG एस्टर Rs 9,65,000 - Rs 15,16,000 MG ग्लोस्टर Rs 38,33,000 - Rs 46,23,800 MG ZS EV Rs 17,99,000 - Rs 20,49,800 (बिना BaaS) Rs 13,00,000 - Rs 15,50,800 (BaaS के साथ)

भारत में 2026 MG हेक्टर लॉन्च

MG ने हाल ही में 2026 MG हेक्टर फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 11.99 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये से शुरू होती है और टॉप वैरिएंट के लिए 19.49 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। नई MG हेक्टर को 5 ट्रिम्स में पेश किया गया है। फिलहाल, इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि डीजल वैरिएंट 2026 में बाद में लॉन्च किया जाएगा।

अभी खरीदना सही फैसला?