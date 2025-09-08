MG का बड़ा तोहफा, ₹300000 से ज्यादा तक घट गए कारों के दाम; मिलेगा GST रिडक्शन का पूरा फायदा
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि हाल ही में लागू हुए GST रिडक्शन का पूरा फायदा अब सीधे खरीदारों को मिलेगा।
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि हाल ही में लागू हुए GST रिडक्शन का पूरा फायदा अब सीधे खरीदारों को मिलेगा। बता दें कि इसका असर MG की पूरी एसयूवी लाइनअप पर देखने को मिलेगा। नई कीमतें 7 सितंबर, 2025 से लागू हो चुकी हैं। इस ऐलान के बाद एमजी की कारों पर अधिकतम 3,04,000 रुपये तक की बचत होगी। आइए जानते हैं मॉडल वाइज प्राइस कट के बारे में विस्तार से।
यहां जानिए मॉडल वाइज छूट
इस जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद एमजी एस्टर 54,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। इसके अलावा, एमजी हेक्टर पेट्रोल पर ग्राहक अधिकतम 1,49,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। वहीं, एमजी हेक्टर डीजल पर भी 1,49,000 रुपये तक का बेनिफिट्स मिल रहा है। जबकि सबसे ज्यादा 3,04,000 रुपये की छूट एमजी ग्लॉस्टर पर मिल रही है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.99 - 23.09 लाख
Mahindra Bolero Neo Plus
₹ 11.41 - 12.51 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
Hyundai Creta
₹ 11.11 - 20.92 लाख
Tata Curvv
₹ 10 - 19.52 लाख
क्या कहती है कंपनी
इस मौके पर एमजी मोटर इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विनय रैना ने कहा, “सरकार का GST दरों को रेशनलाइज करने का फैसला बेहद सकारात्मक है। इससे कार खरीदारों के लिए अफोर्डेबिलिटी की समस्या दूर होगी और मार्केट में कंज्यूमर सेंटिमेंट मजबूत होगा। हम अपने सभी SUV मॉडल्स पर इस फैसले का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुँचा रहे हैं ताकि उन्हें तुरंत इसका फायदा महसूस हो।”
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।