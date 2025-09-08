MG का बड़ा तोहफा, ₹300000 से ज्यादा तक घट गए कारों के दाम; मिलेगा GST रिडक्शन का पूरा फायदा

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि हाल ही में लागू हुए GST रिडक्शन का पूरा फायदा अब सीधे खरीदारों को मिलेगा।

Mon, 8 Sep 2025 04:34 PM

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि हाल ही में लागू हुए GST रिडक्शन का पूरा फायदा अब सीधे खरीदारों को मिलेगा। बता दें कि इसका असर MG की पूरी एसयूवी लाइनअप पर देखने को मिलेगा। नई कीमतें 7 सितंबर, 2025 से लागू हो चुकी हैं। इस ऐलान के बाद एमजी की कारों पर अधिकतम 3,04,000 रुपये तक की बचत होगी। आइए जानते हैं मॉडल वाइज प्राइस कट के बारे में विस्तार से।

यहां जानिए मॉडल वाइज छूट इस जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद एमजी एस्टर 54,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। इसके अलावा, एमजी हेक्टर पेट्रोल पर ग्राहक अधिकतम 1,49,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। वहीं, एमजी हेक्टर डीजल पर भी 1,49,000 रुपये तक का बेनिफिट्स मिल रहा है। जबकि सबसे ज्यादा 3,04,000 रुपये की छूट एमजी ग्लॉस्टर पर मिल रही है।