इस इलेक्ट्रिक कार के सामने पेट्रोल-डीजल मॉडल हर बार कर रहे सरेंडर, लोगों ने एक बार फिर बनाया नंबर-1

MG मोटर्स की जनवरी 2026 की सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। जिसमें उसकी इलेक्ट्रिक मॉडल की बड़ी रेंज शामिल है। इतना ही नहीं, कंपनी के इलेक्ट्रिक मॉडल की सेल्स ICE व्हीकल पर भारी पड़ती है। MG के लिए हर बार की तरह उसकी विंडसर EV सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। वहीं, इस बार ZS EV की सेल्स में तगड़ा इजाफा हुआ। जिसके चलते वो नंबर-2 पोजीशन पर पहुंच गई। कॉमेट EV नंबर-3 पोजीशन पर ही। कुल मिलाकर पहली तीनों पोजीशन पर इलेक्ट्रिक मॉडल का दबदबा देखने को मिला।

MG मोटर्स की मॉडल वाइज मंथली सेल्स जनवरी 2026 मॉडल जनवरी 2026 दिसंबर 2025 विंडसर EV 2,567 3,596 कॉमेट EV 766 1,143 ZS EV 1,093 502 हेक्टर 334 1,147 एस्टर - 112 ग्लोस्टर 0 0 टोटल 4,760 6,500

MG मोटर्स की मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो विंडसर EV की जनवरी 2026 में 2,567 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 3,596 यूनिट बिकी थीं। ZS EV की जनवरी 2026 में 1,093 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 502 यूनिट बिकी थीं। कॉमेट EV की जनवरी 2026 में 766 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 1,143 यूनिट बिकी थीं। हेक्टर की जनवरी 2026 में 334 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 1,147 यूनिट बिकी थीं। एस्टर की जनवरी 2026 में एक भी यूनिट नहीं बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 112 यूनिट बिकी थीं। ग्लोस्टर की जनवरी 2026 में 0 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 0 यूनिट बिकी थीं।

MG की नंबर-1 विंडसर EV की डिटेल कंपनी ने हाल ही में विंडसर ईवी का प्रो वैरिएंट लॉन्च किया है। विंडसर EV प्रो का मुख्य आकर्षण 52.9kWh LFP बैटरी पैक है। स्टैंडर्ड विंडसर EV की 38kWh LFP बैटरी की ARAI-सर्टिफाइट रेंज 332km की तुलना में प्रो की रेंज 449km है। बैटरी कैपेसिटी में सुधार के बावजूद, विंडसर EV प्रो की पावर आउटपुट 136hp और टॉर्क आउटपुट 200Nm पर स्टैंडर्ड मॉडल से चेंज रहते हैं। यही बात इसके फ्रंट-व्हील ड्राइव लेआउट के लिए भी सही है। चार्जिंग के लिए, विंडसर EV प्रो 7.4kWh AC चार्जर के साथ आता है जो बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में लगभग 9.5 घंटे का समय लेता है। 60kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो 50 मिनट में 20 से 80% चार्ज करने की परमिशन देता है।

विंडसर में बड़े कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें सिर्फ 18-इंच के एलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन अपडेट किया गया है जो MG हेक्टर SUV के समान दिखता है। दूसरी तरफ, विंडसर EV प्रो में मौजूदा मॉडल की तरह ही स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे आगे और पीछे कनेक्टेड LED लाइटबार के साथ स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, रिट्रैक्टेबल फ्लश डोर हैंडल, बड़ा विंडो एरिया और खास MPV-हैचबैक हाइब्रिड फॉर्म फैक्टर शामिल हैं। ब्रांड ने 3 नए कलर ऑप्शन सेलाडॉन ब्लू, ग्लेज रेड और ऑरोरा सिल्वर में खरीद पाएंगे। प्रो का बूट स्पेस 579 लीटर है। जबकि स्टैंडर्ड विंडसर में 604 लीटर बूट स्पेस मिलता है।