epaperई- पेपर
क्रेटा, विटारा, विक्टोरिस को टक्कर देने वाली ये SUV हो गई महंगी, खरीदने में इतने रुपए ज्यादा लगेंगे; देखें लिस्ट

संक्षेप:

एमजी मोटर्स ने अपनी एंट्री लेवल एस्टर SUV (ICE) की कीमतें बढ़ा दी हैं। नई कीमतें 13 जनवरी से लागू हो गई हैं। एस्टर के सभी वैरिएंट की कीमतों में 14,100 रुपए या 1.46% तक की एक जैसी बढ़ोतरी की गई है। अब इस SUV की नई एक्स-शोरूम कीमतें 9,79,100 से 15,30,100 रुपए तक हो गई हैं।

Jan 14, 2026 12:48 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
एमजी मोटर्स ने अपनी एंट्री लेवल एस्टर SUV (ICE) की कीमतें बढ़ा दी हैं। नई कीमतें 13 जनवरी से लागू हो गई हैं। एस्टर के सभी वैरिएंट की कीमतों में 14,100 रुपए या 1.46% तक की एक जैसी बढ़ोतरी की गई है। अब इस SUV की नई एक्स-शोरूम कीमतें 9,79,100 से 15,30,100 रुपए तक हो गई हैं। बता दें कि एस्टर को कुल 4 वैरिएंट और 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन में खरीद सकते हैं। भारतीय बाजार में एस्टर का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, किआ सेल्टोस जैसे मॉडल से होता है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतों पर एक नजर डालते हैं।

MG एस्टर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें हाइब्रिड सेटअप दिया है, जिसे सबसे पहले नई MG3 के साथ पेश किया गया था। यह कुछ दूसरी MG कारों के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड सिस्टम में 1.5-लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन दिया है, जो 102 पीएस का पावर जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर 100 किलोवाट (136 पीएस) जनरेट करती है। नई MG एस्टर हाइब्रिड+ का कम्बाइंड पावर आउटपुट 196 पीएस है। हाइब्रिड SUV को फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम में पेश किया जा रहा है। यह 3-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस है।

एस्टर हाइब्रिड प्लस को 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ने में 8.7 सेकेंड का वक्त लगता है। यह 1.83 kWh की लिथियम-आयन बैटरी से लैस है। बैटरी 350 वोल्ट की है। इसे 45-kW जनरेटर से रिचार्ज किया जाता है। SUV में खास परिस्थितियों में एक खास समय के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर पर चलने की कैपेसिटी है। हर 5 लीटर में 100Km की फ्यूल एफिशिएंसी काफी अच्छी है, जो लगभग 20 किमी प्रति लीटर है। WLTP नॉर्म्स के अनुसार CO2 उत्सर्जन 115 ग्राम/किमी पर सर्टिफाइट है। नई MG एस्टर हाब्रिड प्लस को DGT ECO पर्यावरण बैज मिला है।

स्पोर्टी प्रोफाइल वाली नई MG एस्टर हाब्रिड प्लस में स्लीक LED हेडलैंप और LED DRLs, ब्लैक फिनिश में एक ग्रिल और पॉलीगोनल एयर इनटेक हैं। साइड प्रोफाइल स्पोर्टी, 18-इंच डुअल-टोन एलॉय व्हील्स, मोटी क्लैडिंग और साइड मोल्डिंग से अलग है। हाइब्रिड SUV में विंडोज पर क्रोम गार्निश, क्रोम फिनिश में रूफ रेल और बॉडी-कलर वाले डोर हैंडल हैं। पीछे की तरफ, इसमें ट्राइंगुलर LED टेल लैंप और एक डुअल-टोन बंपर शामिल है।

इसके इंटीरियर की बात करें तो इस SUV को कम्फर्ट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें आपको प्रीमियम वाइब्स आएगीं। कम्फर्ट वैरिएंट की इक्विपमेंट लिस्ट में मल्टी एयरबैग, ऑटोमैटिक लाइट ऑन और रेन सेंसर, 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं। यूजर्स को USB पोर्ट, एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, डिजिटल रेडियो, कीलेस एंट्री और स्टार्ट सिस्टम, रियर व्यू कैमरा और फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

सेफ्टी किट में सेंट्रल लॉकिंग और एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल और स्पीड लिमिटर शामिल हैं। ADAS फीचर्स की बात करें तो इसमें पैदल यात्री और साइकिल चालक का पता लगाने के साथ एक्टिव इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ड्राइवर अटेंशन अलर्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट दिया है। इसमें इंटेलिजेंट स्पीड असिस्टेंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ई-कॉल इमरजेंसी कॉल सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

