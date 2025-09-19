MG Astor New Vs Old Variant Prices After New GST GST ने इस SUV की पुरानी कीमतों की ऐसी उड़ाईं धज्जियां, अब मिडिल क्लास भी इसे हंसकर खरीदेगी!, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़MG Astor New Vs Old Variant Prices After New GST

GST ने इस SUV की पुरानी कीमतों की ऐसी उड़ाईं धज्जियां, अब मिडिल क्लास भी इसे हंसकर खरीदेगी!

एमजी मोटर्स ने अपनी कारों की अपडेटेड कीमतों का एलान कर दिया है। इस लिस्ट में उसकी एंट्री लेवल ICE कार एस्टर भी शामिल है। दरअसल, नए GST की वजह से एस्टर की कीमतों में भी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। कंपनी ने इसके वैरिएंट के हिसाब से 54 हजार रुपए तक की कटौती की है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 04:23 PM
share Share
Follow Us on
GST ने इस SUV की पुरानी कीमतों की ऐसी उड़ाईं धज्जियां, अब मिडिल क्लास भी इसे हंसकर खरीदेगी!
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Hyundai Cretaarrow

एमजी मोटर्स ने अपनी कारों की अपडेटेड कीमतों का एलान कर दिया है। इस लिस्ट में उसकी एंट्री लेवल ICE कार एस्टर भी शामिल है। दरअसल, नए GST की वजह से एस्टर की कीमतों में भी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। कंपनी ने इसके वैरिएंट के हिसाब से 54 हजार रुपए तक की कटौती की है। बता दें कि 22 सितंबर से नया GST स्लैब लागू होने वाला है। जिसके चलते छोटी कारों से लेकर महंगी और लग्जरी सभी कारों को खरीदना सस्ता हो रहा है। हम यहां पर एस्टर के सभी वैरिएंट की अपडेटेड कीमतों के बारे में बता रहे हैं।

MG एस्टर की पुरानी और नई एक्स-शोरूम कीमतें (नए GST के बाद)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतकटौती
Astor – Sprint 1.5L Petrol MT10 लाख रुपए9.65 लाख रुपए35 हजार
Astor – Shine 1.5L Petrol MT11.6 लाख रुपए11.2 लाख रुपए40 हजार
Astor – Select 1.5L Petrol MT12.7 लाख रुपए12.26 लाख रुपए44 हजार
Astor – Select 1.5L Petrol MT BE13.78 लाख रुपए13.3 लाख रुपए48 हजार
Astor – Sharp Pro 1.5L Petrol MT13.8 लाख रुपए13.32 लाख रुपए48 हजार
Astor – Select 1.5L Petrol CVT13.9 लाख रुपए13.42 लाख रुपए48 हजार
Astor – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT15 लाख रुपए14.48 लाख रुपए52 हजार
Astor – Savvy Pro 1.5L Petrol CVT15.7 लाख रुपए15.16 लाख रुपए54 हजार

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 11.11 - 20.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11.91 - 16.93 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 - 19.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Curvv

Tata Curvv

₹ 10 - 19.52 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

₹ 10.99 - 19.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

MG एस्टर अपडेटेड कीमतों की बात करें तो इसे 8 वैरिएंट में खरीदा जा सकता है। पहले Astor – Sprint 1.5L Petrol MT की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 9.65 लाख रुपए हो गई है। यानी इस बेस वैरिएंट की कीमत में 35 हजार रुपए कम हो गए हैं। इसी तरह, Astor – Savvy Pro 1.5L Petrol CVT की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 15.7 लाख रुपए थी, जो अब अब घटकर 15.16 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 54 हजार रुपए की कटौती हो गई है।

ये भी पढ़ें:इस कार पर ऐसा चला मोदी मैजिक, कीमत में हो गई पूरे ₹3.04 लाख की कटौती

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन

छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

ये भी पढ़ें:आसमान से सड़क पर आ गईं इस SUV की कीमतें, अब ग्राहकों के बचेंगे लाखों रुपए

सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।

MG Motors Auto News Hindi GST

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।