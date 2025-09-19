GST ने इस SUV की पुरानी कीमतों की ऐसी उड़ाईं धज्जियां, अब मिडिल क्लास भी इसे हंसकर खरीदेगी!

एमजी मोटर्स ने अपनी कारों की अपडेटेड कीमतों का एलान कर दिया है। इस लिस्ट में उसकी एंट्री लेवल ICE कार एस्टर भी शामिल है। दरअसल, नए GST की वजह से एस्टर की कीमतों में भी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। कंपनी ने इसके वैरिएंट के हिसाब से 54 हजार रुपए तक की कटौती की है।

एमजी मोटर्स ने अपनी कारों की अपडेटेड कीमतों का एलान कर दिया है। इस लिस्ट में उसकी एंट्री लेवल ICE कार एस्टर भी शामिल है। दरअसल, नए GST की वजह से एस्टर की कीमतों में भी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। कंपनी ने इसके वैरिएंट के हिसाब से 54 हजार रुपए तक की कटौती की है। बता दें कि 22 सितंबर से नया GST स्लैब लागू होने वाला है। जिसके चलते छोटी कारों से लेकर महंगी और लग्जरी सभी कारों को खरीदना सस्ता हो रहा है। हम यहां पर एस्टर के सभी वैरिएंट की अपडेटेड कीमतों के बारे में बता रहे हैं।

MG एस्टर की पुरानी और नई एक्स-शोरूम कीमतें (नए GST के बाद) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत कटौती Astor – Sprint 1.5L Petrol MT 10 लाख रुपए 9.65 लाख रुपए 35 हजार Astor – Shine 1.5L Petrol MT 11.6 लाख रुपए 11.2 लाख रुपए 40 हजार Astor – Select 1.5L Petrol MT 12.7 लाख रुपए 12.26 लाख रुपए 44 हजार Astor – Select 1.5L Petrol MT BE 13.78 लाख रुपए 13.3 लाख रुपए 48 हजार Astor – Sharp Pro 1.5L Petrol MT 13.8 लाख रुपए 13.32 लाख रुपए 48 हजार Astor – Select 1.5L Petrol CVT 13.9 लाख रुपए 13.42 लाख रुपए 48 हजार Astor – Sharp Pro 1.5L Petrol CVT 15 लाख रुपए 14.48 लाख रुपए 52 हजार Astor – Savvy Pro 1.5L Petrol CVT 15.7 लाख रुपए 15.16 लाख रुपए 54 हजार

MG एस्टर अपडेटेड कीमतों की बात करें तो इसे 8 वैरिएंट में खरीदा जा सकता है। पहले Astor – Sprint 1.5L Petrol MT की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 9.65 लाख रुपए हो गई है। यानी इस बेस वैरिएंट की कीमत में 35 हजार रुपए कम हो गए हैं। इसी तरह, Astor – Savvy Pro 1.5L Petrol CVT की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 15.7 लाख रुपए थी, जो अब अब घटकर 15.16 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 54 हजार रुपए की कटौती हो गई है।

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।