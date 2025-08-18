इस SUV पर फिर शायद ही मिलेगा ऐसा ऑफर, पुराने स्टॉक पर आई और बड़ी छूट; यहां देखें डिटेल्स
MG एस्टर SUV पर कंपनी अभी बंपर ऑफर दे रही है। इस मॉडल के पुराने स्टॉक पर भी ग्राहकों को बड़ी छूट मिल रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप एक स्टाइलिश और फीचर-पैक्ड SUV लेने का सोच रहे हैं, तो MG एस्टर आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आई है। कंपनी ने इस अगस्त में अपनी SUV पर खास ऑफर और डिस्काउंट की घोषणा की है। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि आप इस एसयूवी को खरीदकर कितने की बचत कर सकते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Astor
₹ 11.48 - 17.73 लाख
Honda Elevate
₹ 11.91 - 16.93 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
Hyundai Creta
₹ 11.11 - 20.5 लाख
Tata Curvv
₹ 10 - 19.52 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.99 - 19.11 लाख
कौन से वैरिएंट पर मिल रहा ऑफर?
फिलहाल, ये ऑफर एस्टर स्प्रिंट वैरिएंट (Astor Sprint Trim) (नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन + मैनुअल गियरबॉक्स) पर उपलब्ध है। इसमें 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस शामिल है और 15,000 रुपये का कॉर्पोरेट बेनिफिट शामिल है। यानी सीधे-सीधे 35,000 रुपये की बचत सिर्फ ऑफर से ही है।
|MG एस्टर
|फ्यूल
|कैश डिस्काउंट
|लॉयल्टी बोनस
|एक्सचेंज डिस्काउंट
|कॉर्पोरेट डिस्काउंट
|टोटल
|स्प्रिंट
|N/A पेट्रोल MT
|-
|Rs 20,000
|-
|Rs 15,000
|35,000
कीमतों में कटौती
ध्यान देने वाली बात यह है कि MG ने हाल ही में एस्टर (Astor) के कई वैरिएंट्स की कीमतें 2.03 लाख तक घटाई हैं। इसका मतलब है कि भले ही इस बार ऑफर थोड़े छोटे लग रहे हों, लेकिन असली बचत अब नई कम कीमतों और इन बोनस के कॉम्बिनेशन से हो रही है।
पुराने स्टॉक पर और ज्यादा डिस्काउंट
अगर आपके शहर में पिछले साल के मॉडल (MY 2024) की यूनिट्स अभी भी स्टॉक में है, तो उन पर और भी ज्यादा छूट मिल सकती है। ऐसे मामलों में ऑफर और एक्स्ट्रा कैश कट दोनों मिलकर आपको और बड़ा फायदा देंगे।
सेकेंड-हैंड MG एस्टर भी बढ़िया विकल्प
अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, तो कंपनी के सर्टिफाइड यूज्ड कार प्रोग्राम से MG एस्टर खरीदना भी एक समझदारी भरा कदम होगा। यहां कीमत और भी कम होती है और गाड़ी की क्वॉलिटी भी चेक्ड रहती है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।