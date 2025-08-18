MG Astor get Rs 35,000 discount in august 2025, check all details इस SUV पर फिर शायद ही मिलेगा ऐसा ऑफर, पुराने स्टॉक पर आई और बड़ी छूट; यहां देखें डिटेल्स, Auto Hindi News - Hindustan
इस SUV पर फिर शायद ही मिलेगा ऐसा ऑफर, पुराने स्टॉक पर आई और बड़ी छूट; यहां देखें डिटेल्स

MG एस्टर SUV पर कंपनी अभी बंपर ऑफर दे रही है। इस मॉडल के पुराने स्टॉक पर भी ग्राहकों को बड़ी छूट मिल रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 01:37 AM
MG Astorarrow

अगर आप एक स्टाइलिश और फीचर-पैक्ड SUV लेने का सोच रहे हैं, तो MG एस्टर आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आई है। कंपनी ने इस अगस्त में अपनी SUV पर खास ऑफर और डिस्काउंट की घोषणा की है। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि आप इस एसयूवी को खरीदकर कितने की बचत कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:6 साल पूरे होने पर MG ने लुटाया प्यार, अपने इन 2 मॉडलों पर दी ₹2.30 लाख की छूट

कौन से वैरिएंट पर मिल रहा ऑफर?

फिलहाल, ये ऑफर एस्टर स्प्रिंट वैरिएंट (Astor Sprint Trim) (नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन + मैनुअल गियरबॉक्स) पर उपलब्ध है। इसमें 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस शामिल है और 15,000 रुपये का कॉर्पोरेट बेनिफिट शामिल है। यानी सीधे-सीधे 35,000 रुपये की बचत सिर्फ ऑफर से ही है।

MG एस्टरफ्यूलकैश डिस्काउंटलॉयल्टी बोनसएक्सचेंज डिस्काउंटकॉर्पोरेट डिस्काउंटटोटल
स्प्रिंटN/A पेट्रोल MT-Rs 20,000-Rs 15,00035,000

कीमतों में कटौती

ध्यान देने वाली बात यह है कि MG ने हाल ही में एस्टर (Astor) के कई वैरिएंट्स की कीमतें 2.03 लाख तक घटाई हैं। इसका मतलब है कि भले ही इस बार ऑफर थोड़े छोटे लग रहे हों, लेकिन असली बचत अब नई कम कीमतों और इन बोनस के कॉम्बिनेशन से हो रही है।

ये भी पढ़ें:इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में ये कंपनी फिर बनी नंबर-1, इसके आगे नतमस्तक हुई MG

पुराने स्टॉक पर और ज्यादा डिस्काउंट

अगर आपके शहर में पिछले साल के मॉडल (MY 2024) की यूनिट्स अभी भी स्टॉक में है, तो उन पर और भी ज्यादा छूट मिल सकती है। ऐसे मामलों में ऑफर और एक्स्ट्रा कैश कट दोनों मिलकर आपको और बड़ा फायदा देंगे।

सेकेंड-हैंड MG एस्टर भी बढ़िया विकल्प

अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, तो कंपनी के सर्टिफाइड यूज्ड कार प्रोग्राम से MG एस्टर खरीदना भी एक समझदारी भरा कदम होगा। यहां कीमत और भी कम होती है और गाड़ी की क्वॉलिटी भी चेक्ड रहती है।

