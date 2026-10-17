MG की यह SUV भारत में हमेशा के लिए बंद; सेगमेंट में क्रेटा, विक्टोरिस, सेल्टोस, सिएरा से नहीं कर पाई मुकाबला

अपने सेगमेंट में एस्टर की बिक्री काफी कम है और ये दूसरे मॉडल से काफी पिछड़ी हुई नजर आती है। ऐसे में कंपनी के पास ये अपनी स्ट्रैटजी पर फिर से विचार करने का यह सही समय हो सकता है। वैसे, कंपनी एस्टर के रिप्लेसमेंट पर काम कर रही है, जो मॉड्यूलर SIGMA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकता है।

JSW MG मोटर इंडिया भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। कंपनी के इलेक्ट्रिक मॉडल की डिमांड उसके ICE व्हीकल से बहुत ज्यादा है। हालांकि, यही डिमांड अब कंपनी की एक SUV के ऊपर भारी पड़ने वाली है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपनी एस्टर SUV की बिक्री भारतीय बाजार में हमेशा के लिए बंद कर सकती है। ये SUV लगातार कमजोर बिक्री से जूझ रही है। बता दें कि एस्टर का 2021 में लॉन्च किया गया था। देश के 4.2m से 4.5m SUV सेगमेंट में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक और वोक्सवैगन टाइगुन जैसे मॉडल से होता है।

दरअसल, अपने सेगमेंट में एस्टर की बिक्री काफी कम है और ये दूसरे मॉडल से काफी पिछड़ी हुई नजर आती है। ऐसे में कंपनी के पास ये अपनी स्ट्रैटजी पर फिर से विचार करने का यह सही समय हो सकता है। वैसे, कंपनी एस्टर के रिप्लेसमेंट पर काम कर रही है, जो मॉड्यूलर SIGMA (SAIC इंटेलिजेंट ग्लोबल मॉड्यूलर आर्किटेक्चर) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकता है। हालांकि, MG एस्टर अभी भी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्टेड है, लेकिन ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसे बंद कर दिया गया है।

सेगमेंट में पिछड़ रही MG एस्टर

MG एस्टर को साल 2021 में भारतीय बाजार में एक बेहतरीन फीचर्स वाली SUV के तौर पर पेश किया गया था। इसमें कई ऐसे फीचर्स दिए गए थे जो उस समय इस सेगमेंट में पहली बार आए थे। इनमें लेवल-2 ADAS और इन-बिल्ट AI पर्सनल असिस्टेंट शामिल था। शुरुआत में लोगों ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन यह मार्केट में अपनी एक मजबूत जगह नहीं बना पाई। उस समय इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी पॉपुलर SUVs छाई हुई थीं। ये SUVs आज भी इस सेगमेंट में सबसे आगे हैं। इसके अलावा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा सिएरा और होंडा एलिवेट जैसी नई SUVs के आने से मुकाबला और भी कड़ा हो गया है।

MG एस्टर की साल 2026 में बिक्री महीना यूनिट YoY अंतर ग्रोथ % जनवरी 83 190 -107 -56.32 फरवरी 111 264 -153 -57.95 मार्च 55 184 -129 -70.11 अप्रैल 107 133 -26 -19.55 मई 59 84 -25 -29.76 जून 60 66 -6 -9.09 जुलाई 236 48 188 391.67 अगस्त 720 179 541 302.23 सितंबर 284 90 194 215.56 टोटल 1,715 1,238 477 38.53

जनवरी से सितंबर 2026 के बीच MG एस्टर की 1,715 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल की इसी अवधि की 1,238 यूनिट्स के मुकाबले 38.53% ज्यादा है। हालांकि, इसका मतलब यह हुआ कि हर महीने औसतन सिर्फ 191 यूनिट्स ही बिकीं। बिक्री का बड़ा हिस्सा तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में रहा, जिसमें 1,240 यूनिट्स बिकीं। सितंबर में 284 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के सितंबर की 90 यूनिट्स से तो ज्यादा हैं, लेकिन अगस्त की 720 यूनिट्स के मुकाबले काफी कम हैं।