mg astor dicember 2025 up to rs 50000 off
लपक लो डील! दिसंबर में ₹50000 तक सस्ती मिल रही क्रेटा, ग्रैंड विटारा के टक्कर वाली ये SUV

संक्षेप:

एमजी अपनी पॉपुलर एसयूवी एस्टर पर दिसंबर, 2025 में बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान ग्राहक एमजी एस्टर (MG Astor) खरीदने पर अधिकतम 50,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Dec 09, 2025 05:52 pm IST
कुछ ऐसा है एसयूवी का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो एमजी एस्टर में ग्राहकों को 2 इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 1.3-लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन से लैस है जो 140bhp की अधिकतम पावर और 220Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 110bhp की अधिकतम पावर और 144Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। भारतीय मार्केट में एमजी एस्टर का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा से होता है।

इतनी है एसयूवी की कीमत

दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर कार में 10-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटीलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और पैनोरमिक सनरूफ दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एडवांस्ड ड्राइवर अस्सिटेंट सिस्टम (ADAS) के साथ ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। एमजी एस्टर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.65 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 16.24 लाख रुपये तक जाती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

