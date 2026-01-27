Hindustan Hindi News
फौरन लपक लें! सीधे ₹3 लाख की छूट, अभी सिर्फ ₹8.44 लाख में मिल रही ये धांसू SUV, मौका चूकने वाले पछताएंगे

फौरन लपक लें! सीधे ₹3 लाख की छूट, अभी सिर्फ ₹8.44 लाख में मिल रही ये धांसू SUV, मौका चूकने वाले पछताएंगे

संक्षेप:

अगर आप एमजी एस्टर एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो फौरन लपक लें। जी हां, क्योंकि आप अभी इस पर सीधे 3 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। अभी ये एसयूवी सिर्फ 8.44 लाख में मिल रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 27, 2026 07:18 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
MG G10arrow

अगर आप एक फीचर-लोडेड, बड़ी और स्टाइलिश SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो MG एस्टर का बेस मॉडल (Sprint) इस समय बाजार की सबसे बड़ी डील बन चुका है। जनवरी 2026 में इस SUV पर इतना भारी डिस्काउंट मिल रहा है कि इसकी कीमत ने सबको चौंका दिया है। जुलाई 2025 में जहां MG एस्टर बेस मॉडल की इफेक्टिव कीमत 11.48 लाख (रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस छोड़कर) थी, वहीं जनवरी 2026 में यह घटकर सिर्फ 8.44 लाख रह गई है, यानी कुल मिलाकर 3.04 लाख की सीधी बचत हो रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:ऑल्टो, वैगनआर, सेलेरियो और एस-प्रेसो पर 100% रोड़ टैक्स की छूट; देखें डिटेल

कंपनी ने इसकी कीमत में लगभग 35,000 रुपये की GST कटौती की है। अगर जनवरी 2026 में 14,100 रुपये की कीमत बढ़ोतरी न होती, तो एस्टर (Astor) की कीमत घटकर 8.30 लाख तक पहुंच सकती थी।

MG एस्टर की कीमतों में 50,000 का डिस्काउंट

MG ने जनवरी 2026 में सभी एस्टर (Astor) वैरिएंट पर 50,000 का नया डिस्काउंट देना शुरू किया है। कुल बेनिफिट्स में 50,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस और 15,000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट शामिल है। इससे कुल बेनिफिट 85,000 रुपये तक हो जाता है।

ये भी पढ़ें:टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति के शेयरों में कल दिख सकता है हलचल, जानें क्यों?

8.44 लाख में क्या-क्या मिल रहा है?

इस कीमत पर MG एस्टर एक बड़ी और काफी प्रीमियम SUV बन जाती है। बेस मॉडल होने के बावजूद इसमें ऐसे फीचर्स मिलते हैं, जो कई सब-4 मीटर SUVs में भी नहीं मिलते। यही वजह है कि एस्टर (Astor) को B2-सेगमेंट SUVs (4 मीटर से छोटी गाड़ियां) से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मानी जाती है, जबकि एस्टर (Astor) पर 40% GST लगती है।

