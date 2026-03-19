MG एस्टर और हेक्टर SUVs पर मिल रहा ₹85000 का डिस्काउंट, खरीदने से पहले देख लें पूरी डिटेल

MG मोटर इंडिया ने अपने पोर्टफोलियो की दो पॉपुलर SUVs पर डिस्काउंट का एलान कर दिया है। डिस्काउंट की इस लिस्ट में एस्टर और हेक्टर शामिल हैं। इन कारों पर कंपनी इस महीने 85,000 रुपए तक के डिस्काउंट ऑफर कर रही है।

MG मोटर इंडिया ने अपने पोर्टफोलियो की दो पॉपुलर SUVs पर डिस्काउंट का एलान कर दिया है। डिस्काउंट की इस लिस्ट में एस्टर और हेक्टर शामिल हैं। इन कारों पर कंपनी इस महीने 85,000 रुपए तक के डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ग्राहकों को इसका फायदा कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बोनस, कॉर्पोरेट बोनस के साथ मिलेगा। ग्राहकों को इस ऑफर का फायदा 31 मार्च तक ही मिलेगा। ऐसे में आप भी इन्हें खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब एक बार इन पर मिलने वाले डिस्काउंट की डिटेल जान लीजिए।

MG एस्टर पर 85,000 रुपए तक के बेनिफिट

ZS EV का ICE-पावर्ड मॉडल एस्टर पर 85,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। इनमें 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस, 20,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 20,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 9.79 लाख रुपए से 15.3 लाख रुपए के बीच है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, हुंडई क्रेटा, वोक्सवैगन ताइगुन, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, टाटा कर्व और टाटा सिएरा से होता है।

इसमें हाइब्रिड सेटअप दिया है, जिसे सबसे पहले नई MG3 के साथ पेश किया गया था। यह कुछ दूसरी MG कारों के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड सिस्टम में 1.5-लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन दिया है, जो 102 पीएस का पावर जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर 100 किलोवाट (136 पीएस) जनरेट करती है। नई MG एस्टर हाइब्रिड+ का कम्बाइंड पावर आउटपुट 196 पीएस है। हाइब्रिड SUV को फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम में पेश किया जा रहा है। यह 3-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस है।

एस्टर हाइब्रिड प्लस को 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ने में 8.7 सेकेंड का वक्त लगता है। यह 1.83 kWh की लिथियम-आयन बैटरी से लैस है। बैटरी 350 वोल्ट की है। इसे 45-kW जनरेटर से रिचार्ज किया जाता है। SUV में खास परिस्थितियों में एक खास समय के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर पर चलने की कैपेसिटी है। हर 5 लीटर में 100Km की फ्यूल एफिशिएंसी काफी अच्छी है, जो लगभग 20 किमी प्रति लीटर है। WLTP नॉर्म्स के अनुसार CO2 उत्सर्जन 115 ग्राम/किमी पर सर्टिफाइट है। नई MG एस्टर हाब्रिड प्लस को DGT ECO पर्यावरण बैज मिला है।

स्पोर्टी प्रोफाइल वाली नई MG एस्टर हाब्रिड प्लस में स्लीक LED हेडलैंप और LED DRLs, ब्लैक फिनिश में एक ग्रिल और पॉलीगोनल एयर इनटेक हैं। साइड प्रोफाइल स्पोर्टी, 18-इंच डुअल-टोन एलॉय व्हील्स, मोटी क्लैडिंग और साइड मोल्डिंग से अलग है। हाइब्रिड SUV में विंडोज पर क्रोम गार्निश, क्रोम फिनिश में रूफ रेल और बॉडी-कलर वाले डोर हैंडल हैं। पीछे की तरफ, इसमें ट्राइंगुलर LED टेल लैंप और एक डुअल-टोन बंपर शामिल है।

इसके इंटीरियर की बात करें तो इस SUV को कम्फर्ट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें आपको प्रीमियम वाइब्स आएगीं। कम्फर्ट वैरिएंट की इक्विपमेंट लिस्ट में मल्टी एयरबैग, ऑटोमैटिक लाइट ऑन और रेन सेंसर, 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं। यूजर्स को USB पोर्ट, एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, डिजिटल रेडियो, कीलेस एंट्री और स्टार्ट सिस्टम, रियर व्यू कैमरा और फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

सेफ्टी किट में सेंट्रल लॉकिंग और एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल और स्पीड लिमिटर शामिल हैं। ADAS फीचर्स की बात करें तो इसमें पैदल यात्री और साइकिल चालक का पता लगाने के साथ एक्टिव इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ड्राइवर अटेंशन अलर्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट दिया है। इसमें इंटेलिजेंट स्पीड असिस्टेंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ई-कॉल इमरजेंसी कॉल सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

MG हेक्टर पर 20,000 रुपए तक के बेनिफिट

MG हेक्टर पर कंपनी ज्यादा बेनिफिट नहीं दे रही है। इस पर सिर्फ 20,000 रुपए के कॉर्पोरेट ऑफर का फायदा ही मिलेगा। हेक्टर में 143hp पावर वाला, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है। इसे 5, 6 या 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में खरीदा जा सकता है। हेक्टर की एक्स-शोरूम कीमतें 11.99 लाख रुपए से 19.49 लाख रुपए के बीच है। इसका मुकाबला टाटा हैरियर, टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार, महिंद्रा XUV 7XO और जीप कंपास से होता है।

नई हेक्टर का बड़ा ग्रिल साइज में पहले जैसा ही है। हालांकि, अब इसमें डायमंड पैटर्न की जगह नया हनीकॉम्ब डिजाइन दिया गया है जो इसे ज्यादा बोल्ड लुक देता है। नीचे दिए गए एयर डैम के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा, अलॉय व्हील्स को भी नया डिजाइन मिला है जिससे SUV का साइड प्रोफाइल ज्यादा फ्रेश नजर आता है। हालांकि, लाइटिंग सेटअप में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। स्प्लिट हेडलैंप डिजाइन और पीछे की तरफ टेललैंप्स को जोड़ने वाली LED लाइट बार को पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है।

सेफ्टी के मामले में नई हेक्टर को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इसमें 6-एयरबैग, 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा और लेवल-2 ADAS सेफ्टी सूट मिलता है। एसयूवी के ADAS में एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, बेंड क्रूज असिस्ट, ट्रैफिक जैम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, फ्रंट कोलिजन वॉर्निंग और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, एसयूवी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ABS के साथ EBD, ब्रेक असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी दिया गया है।