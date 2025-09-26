एस्टर से हेक्टर तक, MG ने सभी कारों के वैरिएंट की कीमतों की लिस्ट जारी की; GST ने बहुत सस्ता कर दिया
मॉरिस गैराज (MG) ने भारतीय बाजार के लिए अपनी सभी कारों की नई कीमतों का एलान कर दिया है। दरअसल, 22 सितंबर से सरकार ने देश के अंदर छोटी कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। वहीं, बड़ी और लग्जरी कारों पर आप 50% टैक्स की तरह सिर्फ 40% ही लगेगा।
|MG एस्टर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|1.5L Normal Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Sprint
|Rs. 9,99,800
|Rs. 9,65,000
|-Rs. 34,800
|-3.48%
|Shine
|Rs. 11,59,800
|Rs. 11,20,000
|-Rs. 39,800
|-3.43%
|Select
|Rs. 12,69,800
|Rs. 12,26,000
|-Rs. 43,800
|-3.45%
|Sharp Pro
|Rs. 13,69,800
|Rs. 13,23,000
|-Rs. 46,800
|-3.42%
|1.5L Normal Petrol-Auto (CVT)
|Select
|Rs. 13,89,800
|Rs. 13,42,000
|-Rs. 47,800
|-3.44%
|Sharp Pro
|Rs. 14,89,800
|Rs. 14,38,000
|-Rs. 51,800
|-3.48%
|Savvy Pro
|Rs. 15,69,800
|Rs. 15,16,000
|-Rs. 53,800
|-3.43%
|MG हेक्टर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|1.5L Turbo Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Style
|Rs. 14,25,300
|Rs. 14,00,000
|-Rs. 25,300
|-1.78%
|Shine Pro
|Rs. 16,99,300
|Rs. 15,85,000
|-Rs. 1,14,300
|-6.73%
|Select Pro
|Rs. 18,33,300
|Rs. 16,17,000
|-Rs. 2,16,300
|-11.80%
|Smart Pro
|Rs. 19,31,800
|Rs. 16,89,000
|-Rs. 2,42,800
|-12.57%
|Sharp Pro
|Rs. 20,86,300
|Rs. 18,34,000
|-Rs. 2,52,300
|-12.09%
|1.5L Turbo Petrol-Auto (CVT)
|Shine Pro
|Rs. 17,97,300
|Rs. 17,20,000
|-Rs. 77,300
|-4.30%
|Select Pro
|Rs. 19,59,300
|Rs. 17,52,000
|-Rs. 2,07,300
|-10.58%
|Sharp Pro
|Rs. 20,86,300
|Rs. 19,69,000
|-Rs. 1,17,300
|-5.62%
|Blackstrom
|Rs. 22,39,300
|Rs. 19,99,900
|-Rs. 2,39,400
|-10.69%
|Snowstrom
|Rs. 22,39,300
|Rs. 19,99,900
|-Rs. 2,39,400
|-10.69%
|Savvy Pro
|Rs. 23,14,300
|Rs. 20,76,000
|-Rs. 2,38,300
|-10.30%
|2.0L Turbo Diesel-Manual
|Shine Pro
|Rs. 18,57,800
|Rs. 17,28,000
|-Rs. 1,29,800
|-6.99%
|Select Pro
|Rs. 19,61,800
|Rs. 17,59,000
|-Rs. 2,02,800
|-10.34%
|Smart Pro
|Rs. 20,60,800
|Rs. 18,29,000
|-Rs. 2,31,800
|-11.25%
|Sharp Pro
|Rs. 22,24,800
|Rs. 19,69,000
|-Rs. 2,55,800
|-11.50%
|Blackstrom
|Rs. 22,56,800
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 2,57,800
|-11.42%
|Snowstrom
|Rs. 22,56,800
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 2,57,800
|-11.42%
|MG हेक्टर प्लस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|1.5L Turbo Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Select Pro 7S
|Rs. 19,10,300
|Rs. 16,75,000
|-Rs. 2,35,300
|-12.32%
|Sharp Pro 6S
|Rs. 21,62,300
|Rs. 18,92,000
|-Rs. 2,70,300
|-12.50%
|Sharp Pro 7S
|Rs. 21,62,300
|Rs. 18,92,000
|-Rs. 2,70,300
|-12.50%
|1.5L Turbo Petrol-Auto (CVT)
|Select Pro 7S
|Rs. 20,36,300
|Rs. 18,10,000
|-Rs. 2,26,300
|-11.11%
|Sharp Pro 6S
|Rs. 22,87,300
|Rs. 20,27,000
|-Rs. 2,60,300
|-11.38%
|Sharp Pro 7S
|Rs. 22,87,300
|Rs. 20,27,000
|-Rs. 2,60,300
|-11.38%
|Savvy Pro 6S
|Rs. 23,94,300
|Rs. 21,34,000
|-Rs. 2,60,300
|-10.87%
|Savvy Pro 7S
|Rs. 23,94,300
|Rs. 21,34,000
|-Rs. 2,60,300
|-10.87%
|Blackstorm 7S
|Rs. 23,19,300
|Rs. 20,58,000
|-Rs. 2,61,300
|-11.27%
|Snowstrom 7S
|Rs. 23,19,300
|Rs. 20,58,000
|-Rs. 2,61,300
|-11.27%
|2.0L Turbo Diesel-Manual
|Style 7S
|Rs. 17,49,800
|Rs. 16,05,000
|-Rs. 1,44,800
|-8.28%
|Style 6S
|Rs. 17,49,800
|Rs. 16,05,000
|-Rs. 1,44,800
|-8.28%
|Select Pro 7S
|Rs. 20,56,800
|Rs. 18,15,000
|-Rs. 2,41,800
|-11.76%
|Smart Pro 7S
|Rs. 20,95,800
|Rs. 18,85,000
|-Rs. 2,10,800
|-10.06%
|Smart Pro 6S
|Rs. 20,95,800
|Rs. 18,85,000
|-Rs. 2,10,800
|-10.06%
|Sharp Pro 7S
|Rs. 22,84,800
|Rs. 20,25,000
|-Rs. 2,59,800
|-11.37%
|Sharp Pro 6S
|Rs. 23,10,800
|Rs. 20,25,000
|-Rs. 2,85,800
|-12.37%
|Blackstorm 7S
|Rs. 23,21,800
|Rs. 20,55,000
|-Rs. 2,66,800
|-11.49%
|Snowstrom 7S
|Rs. 23,21,800
|Rs. 20,55,000
|-Rs. 2,66,800
|-11.49%
|Blackstorm 6S
|Rs. 23,42,800
|Rs. 20,55,000
|-Rs. 2,87,800
|-12.28%
|Snowstorm 6S
|Rs. 23,42,800
|Rs. 20,55,000
|-Rs. 2,87,800
|-12.28%
|MG ग्लॉस्टर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.0L Turbo Diesel-Auto (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Sharp 7S
|Rs. 39,56,800
|Rs. 38,33,000
|-Rs. 1,23,800
|-3.13%
|Savvy 7S
|Rs. 41,13,800
|Rs. 39,80,000
|-Rs. 1,33,800
|-3.25%
|Savvy 6S
|Rs. 41,13,800
|Rs. 39,80,000
|-Rs. 1,33,800
|-3.25%
|Blackstorm 6S
|Rs. 41,84,800
|Rs. 40,46,800
|-Rs. 1,38,000
|-3.30%
|Blackstorm 7S
|Rs. 41,84,800
|Rs. 40,46,800
|-Rs. 1,38,000
|-3.30%
|2.0L Twin Turbo Diesel-Auto (TC)
|Savvy 4WD 7S
|Rs. 44,02,800
|Rs. 42,49,000
|-Rs. 1,53,800
|-3.49%
|Savvy 4WD 6S
|Rs. 44,02,800
|Rs. 42,49,000
|-Rs. 1,53,800
|-3.49%
|Blackstorm 4WD 6S
|Rs. 44,73,800
|Rs. 43,16,800
|-Rs. 1,57,000
|-3.51%
|Blackstorm 4WD 7S
|Rs. 44,73,800
|Rs. 43,16,800
|-Rs. 1,57,000
|-3.51%
