एस्टर से हेक्टर तक, MG ने सभी कारों के वैरिएंट की कीमतों की लिस्ट जारी की; GST ने बहुत सस्ता कर दिया

मॉरिस गैराज (MG) ने भारतीय बाजार के लिए अपनी सभी कारों की नई कीमतों का एलान कर दिया है। दरअसल, 22 सितंबर से सरकार ने देश के अंदर छोटी कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। वहीं, बड़ी और लग्जरी कारों पर आप 50% टैक्स की तरह सिर्फ 40% ही लगेगा।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 07:05 PM
MG एस्टर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.5L Normal Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
SprintRs. 9,99,800Rs. 9,65,000-Rs. 34,800-3.48%
ShineRs. 11,59,800Rs. 11,20,000-Rs. 39,800-3.43%
SelectRs. 12,69,800Rs. 12,26,000-Rs. 43,800-3.45%
Sharp ProRs. 13,69,800Rs. 13,23,000-Rs. 46,800-3.42%
1.5L Normal Petrol-Auto (CVT)
SelectRs. 13,89,800Rs. 13,42,000-Rs. 47,800-3.44%
Sharp ProRs. 14,89,800Rs. 14,38,000-Rs. 51,800-3.48%
Savvy ProRs. 15,69,800Rs. 15,16,000-Rs. 53,800-3.43%

MG हेक्टर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.5L Turbo Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
StyleRs. 14,25,300Rs. 14,00,000-Rs. 25,300-1.78%
Shine ProRs. 16,99,300Rs. 15,85,000-Rs. 1,14,300-6.73%
Select ProRs. 18,33,300Rs. 16,17,000-Rs. 2,16,300-11.80%
Smart ProRs. 19,31,800Rs. 16,89,000-Rs. 2,42,800-12.57%
Sharp ProRs. 20,86,300Rs. 18,34,000-Rs. 2,52,300-12.09%
1.5L Turbo Petrol-Auto (CVT)
Shine ProRs. 17,97,300Rs. 17,20,000-Rs. 77,300-4.30%
Select ProRs. 19,59,300Rs. 17,52,000-Rs. 2,07,300-10.58%
Sharp ProRs. 20,86,300Rs. 19,69,000-Rs. 1,17,300-5.62%
BlackstromRs. 22,39,300Rs. 19,99,900-Rs. 2,39,400-10.69%
SnowstromRs. 22,39,300Rs. 19,99,900-Rs. 2,39,400-10.69%
Savvy ProRs. 23,14,300Rs. 20,76,000-Rs. 2,38,300-10.30%
2.0L Turbo Diesel-Manual
Shine ProRs. 18,57,800Rs. 17,28,000-Rs. 1,29,800-6.99%
Select ProRs. 19,61,800Rs. 17,59,000-Rs. 2,02,800-10.34%
Smart ProRs. 20,60,800Rs. 18,29,000-Rs. 2,31,800-11.25%
Sharp ProRs. 22,24,800Rs. 19,69,000-Rs. 2,55,800-11.50%
BlackstromRs. 22,56,800Rs. 19,99,000-Rs. 2,57,800-11.42%
SnowstromRs. 22,56,800Rs. 19,99,000-Rs. 2,57,800-11.42%
MG हेक्टर प्लस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.5L Turbo Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
Select Pro 7SRs. 19,10,300Rs. 16,75,000-Rs. 2,35,300-12.32%
Sharp Pro 6SRs. 21,62,300Rs. 18,92,000-Rs. 2,70,300-12.50%
Sharp Pro 7SRs. 21,62,300Rs. 18,92,000-Rs. 2,70,300-12.50%
1.5L Turbo Petrol-Auto (CVT)
Select Pro 7SRs. 20,36,300Rs. 18,10,000-Rs. 2,26,300-11.11%
Sharp Pro 6SRs. 22,87,300Rs. 20,27,000-Rs. 2,60,300-11.38%
Sharp Pro 7SRs. 22,87,300Rs. 20,27,000-Rs. 2,60,300-11.38%
Savvy Pro 6SRs. 23,94,300Rs. 21,34,000-Rs. 2,60,300-10.87%
Savvy Pro 7SRs. 23,94,300Rs. 21,34,000-Rs. 2,60,300-10.87%
Blackstorm 7SRs. 23,19,300Rs. 20,58,000-Rs. 2,61,300-11.27%
Snowstrom 7SRs. 23,19,300Rs. 20,58,000-Rs. 2,61,300-11.27%
2.0L Turbo Diesel-Manual
Style 7SRs. 17,49,800Rs. 16,05,000-Rs. 1,44,800-8.28%
Style 6SRs. 17,49,800Rs. 16,05,000-Rs. 1,44,800-8.28%
Select Pro 7SRs. 20,56,800Rs. 18,15,000-Rs. 2,41,800-11.76%
Smart Pro 7SRs. 20,95,800Rs. 18,85,000-Rs. 2,10,800-10.06%
Smart Pro 6SRs. 20,95,800Rs. 18,85,000-Rs. 2,10,800-10.06%
Sharp Pro 7SRs. 22,84,800Rs. 20,25,000-Rs. 2,59,800-11.37%
Sharp Pro 6SRs. 23,10,800Rs. 20,25,000-Rs. 2,85,800-12.37%
Blackstorm 7SRs. 23,21,800Rs. 20,55,000-Rs. 2,66,800-11.49%
Snowstrom 7SRs. 23,21,800Rs. 20,55,000-Rs. 2,66,800-11.49%
Blackstorm 6SRs. 23,42,800Rs. 20,55,000-Rs. 2,87,800-12.28%
Snowstorm 6SRs. 23,42,800Rs. 20,55,000-Rs. 2,87,800-12.28%
MG ग्लॉस्टर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.0L Turbo Diesel-Auto (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
Sharp 7SRs. 39,56,800Rs. 38,33,000-Rs. 1,23,800-3.13%
Savvy 7SRs. 41,13,800Rs. 39,80,000-Rs. 1,33,800-3.25%
Savvy 6SRs. 41,13,800Rs. 39,80,000-Rs. 1,33,800-3.25%
Blackstorm 6SRs. 41,84,800Rs. 40,46,800-Rs. 1,38,000-3.30%
Blackstorm 7SRs. 41,84,800Rs. 40,46,800-Rs. 1,38,000-3.30%
2.0L Twin Turbo Diesel-Auto (TC)
Savvy 4WD 7SRs. 44,02,800Rs. 42,49,000-Rs. 1,53,800-3.49%
Savvy 4WD 6SRs. 44,02,800Rs. 42,49,000-Rs. 1,53,800-3.49%
Blackstorm 4WD 6SRs. 44,73,800Rs. 43,16,800-Rs. 1,57,000-3.51%
Blackstorm 4WD 7SRs. 44,73,800Rs. 43,16,800-Rs. 1,57,000-3.51%
