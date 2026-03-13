MG की नई इलेक्ट्रिक कार का खुलासा, 53.95 kWh बैटरी पैक और 510Km रेंज; ZS EV को करेगी रिप्लेस!

भारत के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर मार्केट में JSW MG मोटर इंडिया की जड़ें काफी मजबूत हो चुकी हैं। इसकी बड़ा क्रेडिट कंपनी की विंडसर EV की जबरदस्त सफलता को जाता है। साथ ही, इनोवेटिव BaaS प्राइसिंग ने इस मॉडल का खरीदना आसान बनाया है।

भारत के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर मार्केट में JSW MG मोटर इंडिया की जड़ें काफी मजबूत हो चुकी हैं। इसकी बड़ा क्रेडिट कंपनी की विंडसर EV की जबरदस्त सफलता को जाता है। साथ ही, इनोवेटिव BaaS प्राइसिंग ने इस मॉडल का खरीदना आसान बनाया है। MG को कॉमेट EV और ZS EV जैसी अपनी दूसरी गाड़ियों के साथ अभी तक उस तरह की सफलता नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, MG साल 2027 में किसी समय ZS EV और एस्टर की जगह नए मॉडल लाएगी। अभी-अभी MG 4X को पेश किया गया है। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में ये ZS EV का एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है।

ZS EV के ऑप्शन को लेकर चर्चाएं पिछले कुछ समय से चल रही हैं। MG ES5 उन गाड़ियों में से एक थी, जिसके बारे में कई लोगों ने अंदाजा लगाया था कि यह ZS EV की जगह लेगी। हालांकि, अब एक नई इलेक्ट्रिक SUV सामने आई है, जिसे शायद इस जगह के लिए चुना जा सकता है। इसे अगले महीने बीजिंग में होने वाले ऑटो चाइना शो (Auto China Show) में इसके ग्लोबल डेब्यू से ठीक पहले पेश किया गया है।

MG 4X इलेक्ट्रिक SUV की खास बातें डायमेंशन की बात करें, तो MG 4X की लंबाई 4,395 mm, चौड़ाई 1,842 mm, ऊंचाई 1,551 mm और व्हीलबेस 2,750 mm है। इस लिहाज से MG 4X का सीधा मुकाबला BYD Atto 2 से है। जहां तक लंबाई और चौड़ाई की बात है, तो MG 4X बड़ी है, लेकिन Atto 2 ज्यादा ऊंची है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि MG 4X को MG4 फैमिली के तहत MG S5 और MG ES5 से नीचे रखा गया है।

डिजाइन की बात करें, तो MG 4X में फैमिली डिजाइन के कई ऐसे गुण हैं, जो MG S5 और MG ES5 जैसी दूसरी गाड़ियों में भी देखे गए हैं। खासकर पीछे और साइड से देखने पर यह S5 फैमिली जैसी ही लगती है। सामने की तरफ, इसमें एक अनोखा फेशिया है, जिसमें कनेक्टेड LED लाइट बार, स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, MG की ब्रांडिंग, ब्लैक रंग के हाइलाइट्स वाला स्पोर्टी बंपर और भी बहुत कुछ शामिल है।

साइड से देखने पर, यह एक क्रॉसओवर SUV जैसी दिखती है, जिसमें एक प्रीमियम एहसास भी है। क्रोम की बनी साफ-सुथरी विंडो लाइन, डुअल-टोन मशीन्ड एलॉय व्हील्स, पारंपरिक दरवाजे के हैंडल, पीछे बाईं तरफ के क्वार्टर पैनल पर चार्जिंग पोर्ट और पीछे की तरफ जुड़ी हुई LED टेल लाइट्स इसकी कुछ खास बातें हैं। MG 4X के इंटीरियर के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

अटकलों के मुताबिक, MG 4X इलेक्ट्रिक SUV में सेमी-सॉलिड-स्टेट बैटरी पैक मिल सकता है, जो सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा बेहतर होगा। बैटरी का साइज लगभग 53.95 kWh होने की संभावना है और CLTC साइकिल के अनुसार, यह एक बार चार्ज करने पर 510Km की रेंज दे सकती है। लॉन्च के समय यह मुख्य रूप से FWD सिंगल-मोटर वाली गाड़ी हो सकती है।