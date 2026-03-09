Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

MG का मास्टरप्लान तैयार! भारत में जल्द लॉन्च होंगी 3 नई इलेक्ट्रिक SUV; 625 km तक मिलेगा रेंज

Mar 09, 2026 11:56 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय कार मार्केट में अपनी धाक जमाने के बाद अब JSW MG मोटर इंडिया एक बड़े धमाके की तैयारी में है। कंपनी अगले साल तक भारत में तीन नई इलेक्ट्रिफाइड एसयूवी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है।

MG का मास्टरप्लान तैयार! भारत में जल्द लॉन्च होंगी 3 नई इलेक्ट्रिक SUV; 625 km तक मिलेगा रेंज

भारतीय कार मार्केट में अपनी धाक जमाने के बाद अब JSW MG मोटर इंडिया एक बड़े धमाके की तैयारी में है। कंपनी अगले साल तक भारत में तीन नई इलेक्ट्रिफाइड (Electrified) एसयूवी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इनमें कुछ मॉडल भारत में ही बनाए जाएंगे, तो कुछ को विदेशों से आयात किया जाएगा। इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम 'MG IM6' का है। इसे इसी साल अक्टूबर के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। यह एक प्रीमियम डी-सेगमेंट एसयूवी-कूपे होगी, जो सीधे तौर पर टेस्ला मॉडल Y को टक्कर देगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:ग्राहकों के लिए बुरी तरह तरस गई महिंद्रा की ये कार, फरवरी में 0 यूनिट हुई बिक्री

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
MG eHS

MG eHS

₹ 45 - 55 लाख

मुझे सूचित करें
Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5

₹ 46.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BYD Sealion 7

BYD Sealion 7

₹ 48.9 - 54.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4

₹ 50 - 60 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW iX1 LWB

BMW iX1 LWB

₹ 49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

625 किमी का मिलेगा रेंज

एमजी IM6 की खूबियों की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में इसके दो वैरिएंट्स आते हैं। सिंगल-मोटर वैरिएंट 402bhp की पावर और 625 किलोमीटर की लंबी रेंज देता है। यह कार मात्र 3.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। हालांकि, भारत में कंपनी केवल सिंगल-मोटर वैरिएंट ही ला सकती है। इसे पूरी तरह से तैयार यूनिट (CBU) के रूप में आयात किया जाएगा। बता दें कि इसे कंपनी के नए 'MG Select' डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा इस देसी SUV का जादू, बिक्री में फिर बनी नंबर-1

जल्द आएगी एक डी-सेगमेंट एसयूवी

बता दें कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कंपनी एक और बड़ा दांव खेलने वाली है। कंपनी भारत में ही बनी एक नई डी-सेगमेंट एसयूवी लॉन्च करेगी जिसका कोडनेम 'MG 520' है। यह असल में वुलिंग स्टारलाइट 560 का रीबैज वर्जन होगा। भारत में इसे 5 और 7-सीटर ऑप्शन के साथ उतारा जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि यह कार प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और प्योर इलेक्ट्रिक, दोनों अवतारों में आएगी। इसके हाइब्रिड वर्जन में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी, जो लंबी दूरी तय करने में मददगार होगी।

ये भी पढ़ें:भारत में धमाका करने आ रहीं ये 5 नई SUVs, नेक्सन और ब्रेजा से होगी सीधी टक्कर

क्या है कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग

दूसरी ओर साल 2027 में MG अपनी मशहूर 'ZS EV' का सक्सेसर लॉन्च करने की तैयारी में है। यह नया मॉडल मौजूदा ZS EV से आकार में बड़ा होगा और सिग्मा (SIGMA) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा। जानकारों का मानना है कि कंपनी इसे और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए इसके हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड वेरिएंट्स भी पेश कर सकती है। कुल मिलाकर, MG अब भारत के प्रीमियम और मास-मार्केट दोनों सेगमेंट में बिजली दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
MG Motors Electric Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।