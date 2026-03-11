आ गई 700 KM रनिंग वाली ये लग्जरी ई-कार, 8 लोग आराम से बैठ पाएंगे; पीछे वाले पैसेंजर्स बड़ी TV में देख पाएंगे मैच

Mar 11, 2026 03:51 pm IST

नई मर्सिडीज-बेंज VLE क्लास (Mercedes-Benz VLE Class) अनवील हो गई है। ये ईवी लग्जरी, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शानदार मिक्सर है। इसमें 700KM की रेंज और 8K स्क्रीन जैसी खूबियां मिलती हैं। आने वाले समय में कंपनी इससे भी ज्यादा प्रीमियम VLS Class वर्जन भी लॉन्च कर सकती है।

दुनिया की लग्जरी कार कंपनियों में शामिल मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने अपनी नई लक्जरी इलेक्ट्रिक मिनीवैन VLE क्लास से पर्दा उठा दिया है। यह कार कंपनी के फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट मर्सिडीज-बेंज विजन V कॉन्सेप्ट (Mercedes-Benz Vision V Concept) पर आधारित है और इसे ग्रैंड लिमोजिन स्टाइल इलेक्ट्रिक वैन के रूप में पेश किया गया है। नई VLE क्लास में 700 किमी. तक की रेंज मिलती है। इसमें 115 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है। इसमें 31.3-इंच की 8K स्क्रीन जैसी हाई-टेक खूबियां दी गई हैं, जो इसे लग्जरी EV सेगमेंट में काफी खास बनाती हैं।

700KM तक की रेंज, दमदार बैटरी

नई मर्सिडीज-बेंज VLE क्लास (Mercedes-Benz VLE Class) कंपनी के Van.EA प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है और इसमें 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर दिया गया है, जिससे फास्ट चार्जिंग आसान हो जाती है।

मुख्य पावरट्रेन डिटेल्स की बात करें तो इसमें 80 kWh से लेकर 115 kWh तक का बैटरी पैक मिलता है। इसके टॉप वैरिएंट की बात करें तो इसमें 115 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो सिंगल मोटर पावर से 268 bhp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है।

इसमें मिलने वाला डुअल मोटर AWD वैरिएंट 409 bhp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। ये वैरिएंट 700 किमी. तक की रेंज ऑफर करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें एयर सस्पेंशन भी दिया गया है, जिससे लंबी यात्रा में ज्यादा आराम मिलता है।

साइज भी काफी बड़ा

डायमेंशन की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक मिनीवैन काफी बड़ी और प्रीमियम है। इसकी लंबाई 5,484 mm, चौड़ाई 1,999 mm, ऊंचाई 1,943 mm और 3,517 mm तक व्हीलबेस मिलता है। इसका 0.25 Cd का एयरोडायनामिक ड्रैग कोएफिशिएंट इसे अपने सेगमेंट में काफी एफिशिएंट बनाता है।

एक्सटीरियर में दिखेगा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन

नई VLE Class को स्टैंडर्ड, AMG लाइन और एक्सक्लूसिव लाइन स्टाइल पैकेज में पेश किया जाएगा। इसके डिजाइन हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें कनेक्टेड LED लाइट बार, एडॉप्टिव LED हेडलाइट्स, बड़ा क्रोम ग्रिल, फ्लश डोर हैंडल, 22-इंच तक के अलॉय व्हील, वर्टिकल LED टेललाइट्स और एक्सक्लूसिव लाइन (Exclusive Line) में खास स्टैंड-अप मर्सिडीज (Mercedes) स्टार लोगो भी मिलेगा।

अंदर मिलेगा चलता-फिरता लग्जरी लाउंज

इस इलेक्ट्रिक वैन का इंटीरियर बेहद शानदार बनाया गया है। इसमें 8 लोगों तक बैठने की सुविधा और कई सिटिंग लेआउट दिए गए हैं।

इंटीरियर हाइलाइट्स