Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

आ गई 700 KM रनिंग वाली ये लग्जरी ई-कार, 8 लोग आराम से बैठ पाएंगे; पीछे वाले पैसेंजर्स बड़ी TV में देख पाएंगे मैच

Mar 11, 2026 03:51 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

नई मर्सिडीज-बेंज VLE क्लास (Mercedes-Benz VLE Class) अनवील हो गई है। ये ईवी लग्जरी, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शानदार मिक्सर है। इसमें 700KM की रेंज और 8K स्क्रीन जैसी खूबियां मिलती हैं। आने वाले समय में कंपनी इससे भी ज्यादा प्रीमियम VLS Class वर्जन भी लॉन्च कर सकती है।

आ गई 700 KM रनिंग वाली ये लग्जरी ई-कार, 8 लोग आराम से बैठ पाएंगे; पीछे वाले पैसेंजर्स बड़ी TV में देख पाएंगे मैच

दुनिया की लग्जरी कार कंपनियों में शामिल मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने अपनी नई लक्जरी इलेक्ट्रिक मिनीवैन VLE क्लास से पर्दा उठा दिया है। यह कार कंपनी के फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट मर्सिडीज-बेंज विजन V कॉन्सेप्ट (Mercedes-Benz Vision V Concept) पर आधारित है और इसे ग्रैंड लिमोजिन स्टाइल इलेक्ट्रिक वैन के रूप में पेश किया गया है। नई VLE क्लास में 700 किमी. तक की रेंज मिलती है। इसमें 115 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है। इसमें 31.3-इंच की 8K स्क्रीन जैसी हाई-टेक खूबियां दी गई हैं, जो इसे लग्जरी EV सेगमेंट में काफी खास बनाती हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mercedes-Benz EQE

Mercedes-Benz EQE

₹ 1.41 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz EQS SUV

Mercedes-Benz EQS SUV

₹ 1.33 - 1.48 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Porsche Macan EV

Porsche Macan EV

₹ 1.22 - 1.69 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW iX

BMW iX

₹ 1.21 - 1.4 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia EV9

Kia EV9

₹ 1.3 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi Q8 Sportback e-tron

Audi Q8 Sportback e-tron

₹ 1.19 - 1.32 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

700KM तक की रेंज, दमदार बैटरी

नई मर्सिडीज-बेंज VLE क्लास (Mercedes-Benz VLE Class) कंपनी के Van.EA प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है और इसमें 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर दिया गया है, जिससे फास्ट चार्जिंग आसान हो जाती है।

मुख्य पावरट्रेन डिटेल्स की बात करें तो इसमें 80 kWh से लेकर 115 kWh तक का बैटरी पैक मिलता है। इसके टॉप वैरिएंट की बात करें तो इसमें 115 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो सिंगल मोटर पावर से 268 bhp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है।

Mercedes-Benz VLE Class

इसमें मिलने वाला डुअल मोटर AWD वैरिएंट 409 bhp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। ये वैरिएंट 700 किमी. तक की रेंज ऑफर करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें एयर सस्पेंशन भी दिया गया है, जिससे लंबी यात्रा में ज्यादा आराम मिलता है।

ये भी पढ़ें:ग्रैंड विटारा पर ₹4.70 लाख और इनविक्टो पर ₹5.40 लाख का डिस्काउंट, देखें डिटेल

साइज भी काफी बड़ा

डायमेंशन की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक मिनीवैन काफी बड़ी और प्रीमियम है। इसकी लंबाई 5,484 mm, चौड़ाई 1,999 mm, ऊंचाई 1,943 mm और 3,517 mm तक व्हीलबेस मिलता है। इसका 0.25 Cd का एयरोडायनामिक ड्रैग कोएफिशिएंट इसे अपने सेगमेंट में काफी एफिशिएंट बनाता है।

एक्सटीरियर में दिखेगा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन

नई VLE Class को स्टैंडर्ड, AMG लाइन और एक्सक्लूसिव लाइन स्टाइल पैकेज में पेश किया जाएगा। इसके डिजाइन हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें कनेक्टेड LED लाइट बार, एडॉप्टिव LED हेडलाइट्स, बड़ा क्रोम ग्रिल, फ्लश डोर हैंडल, 22-इंच तक के अलॉय व्हील, वर्टिकल LED टेललाइट्स और एक्सक्लूसिव लाइन (Exclusive Line) में खास स्टैंड-अप मर्सिडीज (Mercedes) स्टार लोगो भी मिलेगा।

अंदर मिलेगा चलता-फिरता लग्जरी लाउंज

इस इलेक्ट्रिक वैन का इंटीरियर बेहद शानदार बनाया गया है। इसमें 8 लोगों तक बैठने की सुविधा और कई सिटिंग लेआउट दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल

इंटीरियर हाइलाइट्स

इंटीरियर हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें 10.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 14-इंच का को-ड्राइवर डिस्प्ले और 31.3-इंच 8K रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग और इलेक्ट्रिक एंड हीटेड सीट्स दी गई हैं। इसके अलावा सेंटर कंसोल को कस्टमाइज किया जा सकता है। ग्राहक चाहें तो फ्रंट सीट्स के बीच मिनी रेफ्रिजरेटर भी लगवा सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Electric Car

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।