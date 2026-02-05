Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mercedes-Benz V Class second generation To Launch In India On March 3
3 मार्च को आ रहा Mercedes-Benz V-Class का नया अवतार, टोयोटा वेलफायर से होगी टक्कर

संक्षेप:

Mercedes-Benz भारत में अपनी नई लग्जरी MPV को लॉन्च करने वाला है। इसका नाम V-Class है। यह 3 मार्च को भारत में लॉन्च होगा। एमपीवी का एक्सटीरियर डिजाइन काफी जबर्दस्त है। यह एमपीवी केवल V220d इंजन ऑप्शन में आएगा।

Feb 05, 2026 02:55 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
Mercedes-Benz भारत में अपनी नई लग्जरी MPV को लॉन्च करने वाला है। इसका नाम V-Class है। यह 3 मार्च को भारत में लॉन्च होगा। दरअसल, यह इस एमपीवी का सेकेंड-जेनरेशन अपडेट है। एमपीवी का एक्सटीरियर डिजाइन काफी जबर्दस्त है। इसमें आपको लेटेस्ट मर्सिडीज ग्रिल, स्लाइडिंग सेकेंड-रो डोर, डायमंड-कट अलॉय वील और काफी बड़े साइज रियर ग्लास मिलेगा। इसमें आपको वर्टिकल टेल लैंप भी देखने को मिलेंगे। कंपनी अभी इस वैन को एक्सक्लूसिव और एएमजी लाइन ट्रिम में ऑफर में कर रही है। इंटीरियर में ड्यूल डिजिटल डिस्प्ले, थ्री-स्पोक मर्सिडीज स्टीयरिंग वील और फ्लोटिंग सेंटर कंसोल ऑफर कर रही है।

इतनी हो सकती है कीमत

माना जा रहा है कि कंपनी की यह एमपीवी केवल V220d इंजन ऑप्शन में आएगी। यह 2.0 लीटर का 4-सिलिंडर इंजन है, जो 158bhp और 380Nm का टॉर्क ऑफर करता है। इसमें कंपनी 9-स्पीड AT ऑफर करने वाली है। कंपनी ने V-Class को भारत में 2019 में लॉन्च किया था। बीते कुछ सालों में लग्जरी एमपीवी की मांग तेजी से बढ़ी है। इस सेगमेंट में कुछ ही ऑप्शन मौजूद हैं। इस तरह की एमपीवी बॉलिवुड और पॉलिटिक्स से जुड़े बड़े लोगों के बीच काफी पॉप्युलर है। मर्सिडीज की यह एमपीवी भारत में 1 से 1.5 करोड़ रुपये के बीच की कीमत में लॉन्च हो सकती है। इसकी टक्कर Toyota Vellfire और Lexus LM 350h से होगी

Mercedes

साल 2023 में आया था मौजूदा वेरिएंट

मौजूदा मर्सिडीज V क्लास को साल 2023 में अनवील किया गया था। इसका वीलबेस 3200mm का है। वहीं, इसका एक्सट्रा लॉन्ग वर्जन 3430 mm के वीलबेस के साथ आता है। अंदर से एमपीवी काफा लग्जरी फील कराती है। यह 7 सीटर के साथ हाई-एंड 6 सीटर मार्को पोलो वेरिएंट में भी आता है। नए वेरिएंट में कंपनी फ्रंट-फेसिंग, फर्स्ट-क्लास स्टाइल सीट ऑफर कर सकती है, जो इलेक्ट्रिक अडजस्टमेंट भी ऑफर करेगा। इसमें आपको वेंटिलेशन और मसाज फीचर भी देखने को मिल सकता है।

इंटरनैशनल मार्केट में V-Class 237hp की पावर

इंटरनैशनल मार्केट में V-Class 2.0 लीटर के 4-सिलिंडर डीजल इंजन के साथ आती है और यह दो इंजन ट्यून ऑप्शन में उपलब्ध है। इसका 220d वेरिएंट 163hp की पावर और 380Nm का पीक टॉर्क ऑफर करता है। वहीं, इसका 300d वेरिएंट 237hp की पावर और 500Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। ये इंजन 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं और इनमें रियर वील ड्राइव के साथ ऑल-वील-ड्राइस सिस्टम का ऑप्शन मिलता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। और पढ़ें
Auto News Hindi

