3 मार्च को आ रहा Mercedes-Benz V-Class का नया अवतार, टोयोटा वेलफायर से होगी टक्कर

संक्षेप: Mercedes-Benz भारत में अपनी नई लग्जरी MPV को लॉन्च करने वाला है। इसका नाम V-Class है। यह 3 मार्च को भारत में लॉन्च होगा। एमपीवी का एक्सटीरियर डिजाइन काफी जबर्दस्त है। यह एमपीवी केवल V220d इंजन ऑप्शन में आएगा।

Feb 05, 2026 02:55 pm IST

Mercedes-Benz भारत में अपनी नई लग्जरी MPV को लॉन्च करने वाला है। इसका नाम V-Class है। यह 3 मार्च को भारत में लॉन्च होगा। दरअसल, यह इस एमपीवी का सेकेंड-जेनरेशन अपडेट है। एमपीवी का एक्सटीरियर डिजाइन काफी जबर्दस्त है। इसमें आपको लेटेस्ट मर्सिडीज ग्रिल, स्लाइडिंग सेकेंड-रो डोर, डायमंड-कट अलॉय वील और काफी बड़े साइज रियर ग्लास मिलेगा। इसमें आपको वर्टिकल टेल लैंप भी देखने को मिलेंगे। कंपनी अभी इस वैन को एक्सक्लूसिव और एएमजी लाइन ट्रिम में ऑफर में कर रही है। इंटीरियर में ड्यूल डिजिटल डिस्प्ले, थ्री-स्पोक मर्सिडीज स्टीयरिंग वील और फ्लोटिंग सेंटर कंसोल ऑफर कर रही है।

इतनी हो सकती है कीमत माना जा रहा है कि कंपनी की यह एमपीवी केवल V220d इंजन ऑप्शन में आएगी। यह 2.0 लीटर का 4-सिलिंडर इंजन है, जो 158bhp और 380Nm का टॉर्क ऑफर करता है। इसमें कंपनी 9-स्पीड AT ऑफर करने वाली है। कंपनी ने V-Class को भारत में 2019 में लॉन्च किया था। बीते कुछ सालों में लग्जरी एमपीवी की मांग तेजी से बढ़ी है। इस सेगमेंट में कुछ ही ऑप्शन मौजूद हैं। इस तरह की एमपीवी बॉलिवुड और पॉलिटिक्स से जुड़े बड़े लोगों के बीच काफी पॉप्युलर है। मर्सिडीज की यह एमपीवी भारत में 1 से 1.5 करोड़ रुपये के बीच की कीमत में लॉन्च हो सकती है। इसकी टक्कर Toyota Vellfire और Lexus LM 350h से होगी

साल 2023 में आया था मौजूदा वेरिएंट मौजूदा मर्सिडीज V क्लास को साल 2023 में अनवील किया गया था। इसका वीलबेस 3200mm का है। वहीं, इसका एक्सट्रा लॉन्ग वर्जन 3430 mm के वीलबेस के साथ आता है। अंदर से एमपीवी काफा लग्जरी फील कराती है। यह 7 सीटर के साथ हाई-एंड 6 सीटर मार्को पोलो वेरिएंट में भी आता है। नए वेरिएंट में कंपनी फ्रंट-फेसिंग, फर्स्ट-क्लास स्टाइल सीट ऑफर कर सकती है, जो इलेक्ट्रिक अडजस्टमेंट भी ऑफर करेगा। इसमें आपको वेंटिलेशन और मसाज फीचर भी देखने को मिल सकता है।