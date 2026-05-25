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महज 5.7 सेकेंड में 100 की रफ्तार! मर्सिडीज ला रही है अपनी सबसे लग्जरी कार, इस दिन होगी लॉन्च

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मर्सिडीज-बेंज अपनी सबसे शानदार सेडान 'एस-क्लास' को नए अवतार में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी इस चमचमाती कार को अगले महीने 15 जून को बाजार में उतारेगी।

महज 5.7 सेकेंड में 100 की रफ्तार! मर्सिडीज ला रही है अपनी सबसे लग्जरी कार, इस दिन होगी लॉन्च

मर्सिडीज-बेंज अपनी सबसे शानदार सेडान 'एस-क्लास' (2026 Mercedes S-Class facelift) को नए अवतार में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी इस चमचमाती कार को अगले महीने 15 जून को बाजार में उतारेगी। इस बार कार के लुक में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें बिल्कुल नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया गया है। सबसे मजेदार बात यह है कि मर्सिडीज पहली बार भारत में अपनी किसी नॉर्मल कार में प्लग-इन हाइब्रिड इंजन देने जा रही है। शुरुआत में हाइब्रिड मॉडल आएगा। जबकि पेट्रोल और डीजल इंजन वाले मॉडल बाद में लॉन्च किए जाएंगे।

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दमदार है कार का पावरट्रेन

अगर इसके पावरफुल हाइब्रिड मॉडल (S 450e) की बात करें, तो इसमें 3.0-लीटर के बड़े पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ी गई है। यह दोनों मिलकर गाड़ी को 435bhp की जबरदस्त ताकत देते हैं। इसमें 22kWh की बैटरी लगी है, जिसे आप घर पर चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर के दम पर ही यह कार बिना पेट्रोल के 100 किलोमीटर तक दौड़ सकती है।

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महज 5.7 सेकेंड में 100 की स्पीड

रफ्तार के मामले में भी इसका कोई जवाब नहीं है। यह भारी-भरकम कार महज 5.7 सेकेंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है। इसके अलावा, जो लोग बिना हाइब्रिड वाला पेट्रोल (S 450) या डीजल (S 350d) मॉडल चुनेंगे, उन्हें मर्सिडीज का '4मैटिक' ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा। इससे गाड़ी के चारों पहियों को बराबर ताकत मिलती है और सड़क पर पकड़ मजबूत रहती है।

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बाहर से कुछ ऐसी दिखेगी कार

दिखने में यह नई एस-क्लास पहले से कहीं ज्यादा रौबदार और आलीशान लगती है। कार के अगले हिस्से में लगी ग्रिल को 20 पर्सेंट बड़ा कर दिया गया है। इस पर छोटे-छोटे क्रोम के सितारे बने हैं और इसकी बाउंड्री पर खूबसूरत लाइट जलती है। बोनट पर लगा मर्सिडीज का मशहूर 'थ्री-पॉइंटेड स्टार' लोगो भी अब लाइट के साथ जगमगाएगा। कार की हेडलाइट्स को बड़ा किया गया है। साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के खूबसूरत 50-स्पोक वाले अलॉय व्हील दिए गए हैं।

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मिलेंगे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स

मर्सिडीज ने सेफ्टी के मामले में भी इस कार को एक रोबोट की तरह एडवांस बना दिया है। कार के चारों तरफ 10 कैमरे, 5 रडार और 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगाए गए हैं, जो ड्राइवर की मदद करने वाले एडवांस्ड फीचर्स (ADAS) को बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद करते हैं। कार के पिछले हिस्से की बात करें तो यहां टेल-लाइट्स को थोड़ा पतला और स्लीक लुक दिया गया है। इन लाइट्स के अंदर जलने वाले एलईडी बल्ब भी मर्सिडीज के 'थ्री-पॉइंटेड स्टार' के डिजाइन में ही चमकते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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