Mercedes-Benz का बड़ा धमाका: एक साथ 3 नई लग्जरी SUV का टीजर जारी, जानिए कंपनी का 'सीक्रेट' प्लान

Mar 28, 2026 05:34 pm IST

दिग्गज लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने एक साथ तीन नई एसयूवी का टीजर जारी कर सनसनी मचा दी है। कंपनी ने एक ही फ्रेम में तीन चमचमाती एसयूवी को पर्दे के पीछे छिपाकर दिखाया है।

दिग्गज लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने एक साथ तीन नई एसयूवी का टीजर जारी कर सनसनी मचा दी है। कंपनी ने एक ही फ्रेम में तीन चमचमाती एसयूवी को पर्दे के पीछे छिपाकर दिखाया है। जानकारों का मानना है कि ये तीनों गाड़ियां मर्सिडीज की सबसे पॉपुलर एसयूवी GLE, GLE कूपे और फ्लैगशिप GLS के अपडेटेड या फेसलिफ्ट वर्जन हो सकते हैं। साल 2026 की शुरुआत में ही इस टीजर के आने से साफ हो गया है कि कंपनी भारतीय और ग्लोबल मार्केट में अपने दबदबे को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आइए जानते हैं अपकमिंग कार के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन डिजाइन और इंटीरियर की बात करें तो नई GLE और GLE कूपे में कंपनी ने काफी बारीकी से काम किया है। इन गाड़ियों के अगले और पिछले हिस्से में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें नए डिजाइन की LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स शामिल होंगी। गाड़ी के अंदर घुसते ही आपको एक अलग दुनिया का अहसास होगा। इसमें मर्सिडीज का लेटेस्ट MBUX इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। यह सिस्टम न केवल पहले से बड़ा होगा, बल्कि इसमें वॉयस कंट्रोल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से ड्राइवर को बेहतर सुझाव देने की क्षमता भी होगी।

दमदार होगा पावरट्रेन मर्सिडीज की सबसे बड़ी और आलीशान एसयूवी 'GLS' में भी कई खास अपडेट्स मिलने वाले हैं। कंपनी का फोकस इसे चलाने और इसमें बैठने के अनुभव को 'फर्स्ट क्लास' बनाने पर है। नई GLS में एडेप्टिव एयर सस्पेंशन और बेहतर नॉइज इंसुलेशन मिलेगी। इससे उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आपको घर जैसी शांति और आराम महसूस होगा। इंजन की बात करें तो मर्सिडीज इन तीनों ही मॉडल्स में माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करेगी। यानी पेट्रोल और डीजल के साथ छोटी बैटरी की मदद ली जाएगी, ताकि माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर हों और पॉल्यूशन भी कम हो। इसके टॉप मॉडल्स में दमदार V8 इंजन मिलने की भी उम्मीद है।