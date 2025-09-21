GST से मिली राहत पर फिर जाएगा पानी! समय रहते खरीद लें इस कंपनी की कारें, वरना 10% तक बढ़ जाएंगी कीमतें

ग्राहकों को GST से मिली राहत पर मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) फिर से पानी फेर सकती है। जी हां, क्योंकि कंपनी आने वाले नए साल 2026 से कारों की कीमतों में 10% तक बढ़ोतरी कर सकती है। बता दें कि GST घटते ही मर्सिडीज कारें 25 लाख रुपये तक सस्ती हुई हैं।

भारत में लग्जरी कार मार्केट लगातार सुर्खियों में है। जहां हाल ही में GST 2.0 रिफॉर्म की वजह से मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) कारों की कीमतों में 25 लाख रुपये तक की कटौती हुई हैं। वहीं, अब कंपनी ने इशारा किया है कि 2026 की शुरुआत में कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। जानकारी के मुताबिक कंपनी अपने कारों की कीमतों में 10 फीसद तक की बढ़ोतरी कर सकती है। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि इस प्राइस हाइक के बाद मर्सिडीज की लग्जरी कारें कितनी महंगी हो जाएंगी?

क्यों बढ़ेंगी मर्सिडीज की कीमतें?

मर्सिडीज-बेंज इंडिया (Mercedes-Benz India) के MD और CEO संतोष अय्यर ने बताया कि महंगाई (Inflation) और विदेशी मुद्रा दर (Forex Rate) कंपनी के लिए बड़ी चिंता का कारण बन रहे हैं। इस समय यूरो के मुकाबले रुपया 104 पर है, जिससे आयातित पार्ट्स और प्रोडक्ट्स की लागत काफी बढ़ गई है। इसी कारण कंपनी अगले साल कीमतों में लगभग 10% तक का इजाफा कर सकती है।

अगले साल फिर झटका

GST 2.0 के तहत अब लग्जरी कारों पर टैक्स को 40% स्लैब में लाया गया है। इससे मर्सिडीज कारें पहले की तुलना में सस्ती हुईं और कुछ मॉडलों पर ग्राहकों को 25 लाख रुपये तक का फायदा मिला। लेकिन, कंपनी का कहना है कि अगले साल होने वाली 10% की प्राइस हाइक इस राहत को कम कर सकती है।

फेस्टिव सीजन में रिकॉर्ड सेल्स की उम्मीद

अय्यर का मानना है कि अभी मार्केट में जबरदस्त पॉजिटिव बायिंग सेंटिमेंट है। इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स में 156% की बढ़त देखी गई है और अब ये कंपनी की कुल बिक्री का 8% हिस्सा बनाती हैं। टॉप-एंड व्हीकल्स (TEVs) यानी महंगी लग्ज़री कारों की बिक्री में 20% का इजाफा हुआ है। कंपनी को भरोसा है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में बिक्री का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनेगा।