डेब्यू से पहले ही उठ गया मर्सिडीज-बेंज इलेक्ट्रिक GLC के केबिन से पर्दा, मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले
लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज ने अपने नए इलेक्ट्रिक GLC का इंटीरियर ग्लोबल डेब्यू से ठीक पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। यह कंपनी की पहली कार होगी जो ब्रांड की नई डिजाइन लैंग्वेज के साथ आएगी।
लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज ने अपने नए इलेक्ट्रिक GLC का इंटीरियर ग्लोबल डेब्यू से ठीक पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। यह कंपनी की पहली कार होगी जो ब्रांड की नई डिजाइन लैंग्वेज के साथ आएगी जिसमें फ्लोइंग सरफेस और हाई-टेक डिजिटल फीचर्स का मेल है। बता दें कि सबसे ज्यादा ध्यान इसका नया 39.1 इंच का MBUX हाइपरस्क्रीन खींच रहा है। कुल मिलाकर ग्राहकों को कार में शानदार डिस्प्ले, प्रीमियम क्वालिटी और हाई-टेक एंबियंस मिलेगा। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
क्या है MBUX स्क्रीन की खासियत
इस कार का सबसे बड़ा हाइलाइट है नया MBUX हाइपरस्क्रीन जो A-पिलर से B-पिलर तक पूरे डैशबोर्ड पर फैला है। बता दें कि 39.1 इंच का यह डिस्प्ले कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन है। इसमें मैट्रिक्स बैकलाइट टेक्नोलॉजी और 1000 से ज्यादा LEDs का इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि स्क्रीन को जोन-वाइज डिम किया जा सकता है।
धांसू है कार का इंटीरियर
दूसरी ओर इंटीरियर डिजाइन को पूरी तरह नया और प्रीमियम लुक देने के लिए इंस्ट्रूमेंट पैनल और सेंटर कंसोल को साथ में मिलाया गया है। साथ ही इसमें एंबियंट लाइटिंग, गैल्वनाइज्ड एयर वेंट्स, मेटालिक स्पीकर ग्रिल्स और स्लीक डोर पैनल्स दिए गए हैं। यूजर्स की सुविधा के लिए वायरलेस फास्ट चार्जिंग ट्रे, कप होल्डर्स और नया हार्ड-की स्ट्रिप भी शामिल है।
एंबियंट स्टाइल्स भी है खास
कार के इंटीरियर का एक और बड़ा हाइलाइट है इसके नए एंबियंट स्टाइल्स। ये स्क्रीन के हाई-रेजोल्यूशन बैकग्राउंड और कार की लाइटिंग के साथ सिंक होकर अलग-अलग मूड क्रिएट करते हैं। चाहे कूल हो या वॉर्म, टेक्निकल हो या इमोशनल, हर सेटिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल नया अहसास देती है। इतना ही नहीं, क्लाइमेट कंट्रोल बदलने पर भी एंबियंट लाइटिंग कुछ सेकंड के लिए अपना रंग बदल लेती है।
